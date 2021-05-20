Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, но с некоторыми условиями
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Anastasia Dulgier / Unsplash
Совет Евросоюза обновил рекомендации для въезда иностранных туристов в страны ЕС в условиях распространения коронавируса и предложил открыть границы для людей, которые прошли курс вакцинации.
Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза.
Пускать предлагается туристов, которые были вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» среди них нет.
Кроме этого, предлагается пускать в ЕС туристов из стран, где показатель заражений за последние две недели не превышает 75 случаев на 100 тысяч человек. В случае резких всплесков пандемии в отдельных регионах предлагается механизм экстренного закрытия границ для соответствующих регионов.
- 19 мая Европейский Союз официально согласился открыть границы для вакцинированных туристов.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимым украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.