Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, но с некоторыми условиями

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Anastasia Dulgier / Unsplash

Совет Евросоюза обновил рекомендации для въезда иностранных туристов в страны ЕС в условиях распространения коронавируса и предложил открыть границы для людей, которые прошли курс вакцинации.

Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза.

Пускать предлагается туристов, которые были вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» среди них нет.

Кроме этого, предлагается пускать в ЕС туристов из стран, где показатель заражений за последние две недели не превышает 75 случаев на 100 тысяч человек. В случае резких всплесков пандемии в отдельных регионах предлагается механизм экстренного закрытия границ для соответствующих регионов.