Опрос: В парламент могут пройти пять партий, еще столько же — на грани

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УНІАН / Кузьмин Александр

Пропрезидентская партия «Слуга народа» продолжает лидировать в рейтинге политических сил. За нее готовы проголосовать 24,8% тех, кто определился и готов голосовать.

Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг» за 16—18 мая 2021 года.

Также проходной барьер преодолевают другие парламентские партии — «Европейская солидарность» (13,5%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,2%) и «Батьківщина» (11,8%). Последней в парламент может зайти партия «Сила и честь» (5%).

В то же время еще пять политических сил могут попасть в Верховную Раду. Их рейтинг находится в пределах статистической погрешности. Это Радикальная партия Олега Ляшко (4,1%), УДАР Виталия Кличко (4%), партия «Наши» (4%), «Украинская стратегия Гройсмана» (3,8%) и «Свобода» (3 7%).

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность — 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,0%.