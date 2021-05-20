Опрос: Зеленский серьезно оторвался от конкурентов и имеет наибольший уровень доверия среди всех президентов

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский имеет наибольший рейтинг среди всех конкурентов. За него готовы проголосовать 30,2% тех, кто определился и будет голосовать.

Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг» за 16—18 мая 2021 года.

На втором месте в рейтинге — Петр Порошенко с результатом в 12,8%. Далее следуют Юрий Бойко (11,9%) и Юлия Тимошенко (11,1%).

В потенциальном втором туре Зеленский тоже побеждает всех конкурентов и набирает от 62 до 69% голосов.

Также действующий президент имеет самый высокий уровень доверия среди всех украинских президентов. Зеленскому доверяют 46% украинцев, Леониду Кучме — 36%, Леониду Кравчуку — 36%, Виктору Ющенко — 29%, Петру Порошенко — 24% и Виктору Януковичу — 15%.

В то же время, в ответах на вопрос о том, кого украинцы считают лучшим президентом, Кучма обходит Зеленского. Худшим президентом называют Ющенко.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность — 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,0%.