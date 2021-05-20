В Украине сделали первый миллион прививок против COVID-19

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В Украине вакцинировали от коронавируса первый миллион человек. По состоянию на 19 мая, сделано 1 012 815 прививок.

Как сообщает Министерство здравоохранения, первую дозу вакцины получили 964 747 украинцев, а завершили вакцинацию (получили две дозы) — 48 070 человек.

Лидеры по количеству вакцинированных — Киев, Днепропетровская и Львовская области. Больше всего доз получили люди в возрасте от 20 до 39 лет (234 169 человек). Это молодые люди, которые относятся к приоритетным категориям.

В разрезе приоритетных групп больше всего доз ушло на сотрудников полиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других.

В гендерном соотношении больше всего было привито женщин — 525 723. Мужчин привито — 87 092 человека.