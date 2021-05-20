В Конгрессе США представили новый законопроект о сотрудничестве с Украиной
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Ben Schumin / Flickr
В палате представителей Конгресса США представили двухпартийный законопроект «О безопасности трансатлантических коммуникаций», который предусматривает сотрудничество с рядом стран, в том числе и Украиной.
Об этом пишет посольство Украины в США.
«Законопроект «О безопасности трансатлантических коммуникаций» (Transatlantic Telecommunications Security Act) предусматривает создание коалиции демократических союзников и партнеров США среди стран Центральной и Восточной Европы для противодействия глобальным вызовам, в частности, со стороны России и Китая в сфере телекоммуникаций», — отметили там.
Документом предусматривается помощь от США Украине, Молдове, Грузии и странам Западных Балкан в восстановлении и усилении телекоммуникационной инфраструктуры. Соавторами законопроекта стали 22 конгрессмена.
- В апреле комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», который предусматривает увеличение военной поддержки Украины до $300 млн.