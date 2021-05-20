От браузера Internet Explorer откажутся в 2022 году. Вместо него будет новый
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Javier Aroche / Flickr
Компания Microsoft анонсировала прекращение работы браузера Internet Explorer в 2022 году. Вместо него будет другой браузер — Edge.
Об этом компания сообщила в блоге Windows.
Internet Explorer станет недоступным для подавляющего большинства пользователей Windows 10 с 15 июня 2022 года. После этого его продолжат поддерживать только в корпоративной версии Windows 10 LTSC.
В то же время в компании заверили, что браузер Edge способен корректно отображать устаревшие сайты и приложения, у него лучше скорость загрузки страниц, он более удобный в использовании и более защищенный — поэтому в Internet Explorer больше нет необходимости.
Microsoft поэтапно выводит из оборота устаревший браузер. С конца 2020 года он перестал работать на Microsoft Teams, а с 17 августа 2021 года Internet Explorer не будет соединяться с сервисами Office 365 OneDrive, Outlook и другими. Браузер Edge представили в 2015 году.
- Internet Explorer появился в 1995 году и стал одним из главных символов и известных знаков операционной системы от Microsoft. Разрабатывать новые версии браузера прекратили в 2015 году.