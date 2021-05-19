HBO Max опубликовал трейлер нового эпизода «Друзей», а журнал People показал фото со съемок
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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NBC / Contributor
Стриминговый сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер специального эпизода сериала «Друзья» — ранее был обнародован только тизер.
Новый выпуск, который выйдет под названием «Друзья: Воссоединение», не будет отдельным полноценным эпизодом, а выйдет в виде разговорного шоу. В съемках задействован классический состав участников — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.
Актеры, сидя в декорациях квартиры Моники, а затем в студии, вспоминают известные сцены из сериала.
Журнал People накануне выхода эпизода поместил на обложку фото «Друзей», а также опубликовал несколько фотографий со съемок.
Напомним, спецвыпуск друзей выйдет уже на следующей неделе, 27 мая, на стриминговом сервисе HBO Max. Кроме шестерых актеров в нем также примут участие другие звезды, среди которых Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Леди Гага и модель Синди Кроуфорд.
- Телеканал HBO из-за коронавируса отложил старт съемок нового эпизода сериала «Друзья». Съемки для сервиса HBO Max должны были проходить с 23 по 24 марта 2020 года.