Балканские СМИ: Украинский самолет перевез истребители из подсанкционной Беларуси в Сербию

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Министерство обороны Республики Беларусь

Украинский самолет Ан-124 был задействован в перевозке истребителей МиГ-29 из Беларуси в Сербию, при этом он совершил техническую посадку в Будапеште.

Об этом сообщает балканская служба «Радио Свобода».

По данным СМИ, самолет, оператором которого является украинская компания «Антонов», перевозил два из четырех истребителей МиГ-29, которые Беларусь подарила Сербии.

Министерство обороны Венгрии подтвердило информацию, что самолет совершал техническую посадку в Будапеште. «Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая по техническим причинам», — говорится в ответе венгерского Минобороны.

Утром следующего дня, 17 мая, «после дополнительных поставок и ремонта деталей» самолет вылетел из Венгрии в пункт назначения — Сербию.

СМИ отмечают, что это не первый случай, когда оружие, предназначенное для Сербии, доставляется из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил журналистам, что контроль за экспортом и транзитом оружия из государств-членов ЕС регулируется национальным законодательством, общей позицией Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования и соглашением о торговле оружием. «Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под наблюдением национальных органов», — подчеркнул Стано.

В Министерстве обороны Сербии утверждают, что не располагают данными о приземлении самолета с истребителями. А в украинской компании «Антонов» не ответили на запрос журналистов, почему самолет приземлялся в Будапеште 16 мая.

Беларусское издание Reform.by тоже сообщает, что украинский Ан-124 16 мая перевез из Беларуси два последних истребителя МиГ-29. Издание указывает, что это были последние из четырех истребителей, которые Беларусь передала сербскому Минобороны в рамках военно-технической помощи. Обязательным условием их передачи был ремонт самолетов в Беларуси.