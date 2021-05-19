Балканские СМИ: Украинский самолет перевез истребители из подсанкционной Беларуси в Сербию
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Министерство обороны Республики Беларусь
Украинский самолет Ан-124 был задействован в перевозке истребителей МиГ-29 из Беларуси в Сербию, при этом он совершил техническую посадку в Будапеште.
Об этом сообщает балканская служба «Радио Свобода».
По данным СМИ, самолет, оператором которого является украинская компания «Антонов», перевозил два из четырех истребителей МиГ-29, которые Беларусь подарила Сербии.
Министерство обороны Венгрии подтвердило информацию, что самолет совершал техническую посадку в Будапеште. «Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая по техническим причинам», — говорится в ответе венгерского Минобороны.
Утром следующего дня, 17 мая, «после дополнительных поставок и ремонта деталей» самолет вылетел из Венгрии в пункт назначения — Сербию.
СМИ отмечают, что это не первый случай, когда оружие, предназначенное для Сербии, доставляется из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов Евросоюза.
Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил журналистам, что контроль за экспортом и транзитом оружия из государств-членов ЕС регулируется национальным законодательством, общей позицией Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования и соглашением о торговле оружием. «Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под наблюдением национальных органов», — подчеркнул Стано.
В Министерстве обороны Сербии утверждают, что не располагают данными о приземлении самолета с истребителями. А в украинской компании «Антонов» не ответили на запрос журналистов, почему самолет приземлялся в Будапеште 16 мая.
Беларусское издание Reform.by тоже сообщает, что украинский Ан-124 16 мая перевез из Беларуси два последних истребителя МиГ-29. Издание указывает, что это были последние из четырех истребителей, которые Беларусь передала сербскому Минобороны в рамках военно-технической помощи. Обязательным условием их передачи был ремонт самолетов в Беларуси.
- Напомним, 6 ноября 2020 года страны Евросоюза ввели санкции против Лукашенко и его окружения. Позже к ним присоединилась и Украина. Ранее санкции против Беларуси ввели США, Канада и Великобритания. МИД Беларуси в ответ расширил список санкций против Евросоюза и Канады и пригрозил ввести ограничения против украинских чиновников.
- 10 мая Евросоюз анонсировал принятие в ближайшие недели нового, уже четвертого пакета санкций против режима Лукашенко. Там обещают, что учтут «все, что происходит в стране», включая преследования польского меньшинства.