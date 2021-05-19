В Германии министр подала в отставку на фоне обвинений в плагиате

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German Presidency of the Council of the EU 2020 / Flickr

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Федеративной республики Германия Франциска Гиффай подала в отставку из-за скандала — против нее выдвинули обвинения в плагиате при написании диссертации.

О ее отставке говорится в заявлении берлинского союза Социал-демократической партии, а о самой истории пишет Deutsche Welle.

Ходатайство об отставке она подала канцлеру Ангеле Меркель на заседании правительства. При этом 43-летняя Гиффай по-прежнему будет возглавлять избирательный список Социал-демократической партии Германии на выборах в берлинский парламент. Именно на подготовке к ним она теперь намерена сосредоточиться.

В августе 2019 года Гиффай пообещала отказаться от министерской должности, если аннулируют ее кандидатскую степень, которую ей присвоил берлинский Свободный университет. Однако вуз не отозвал научную степень министра, ограничившись предупреждением. Это решение раскритиковали, после чего университет пообещал пересмотреть его.

По словам политика, если в третьем анализе ее работы университет решит аннулировать ее научную степень, она примет это.