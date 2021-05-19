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Рада направит новый законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию. Что он предусматривает?

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:

Космач Александр / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О местном референдуме». Его направят на рассмотрение Венецианской комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба парламента и Интерфакс-Украина.

Проект внесли в парламент вице-спикер Рады Руслан Стефанчук и народные депутаты «Слуги народа», среди которых председатель партии Александр Корниенко, глава фракции Давид Арахамия и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Мы проработали более 100 письменных комментариев и предложений, поступивших к указанному законопроекту, но мы понимаем, что совершенству нет предела, поэтому в ближайшее время планируем направить этот проект в Венецианскую комиссию для получения заключения», — рассказал Стефанчук.

Он отметил, что во время работы над законопроектом учли концепции проектов о местных референдумах, уже зарегистрированных в парламенте, соответствующие правовые позиции Конституционного суда, положения Европейской хартии местного самоуправления, а также международные стандарты и рекомендации международных институтов.

Согласно с законопроектом, предметом референдума может стать:

На местный референдум запрещено выносить вопросы:

Инициаторами референдума могут быть:

Отмечается, что на территории оккупированных Крыма и части Донбасса проведение местного референдума возможно через три года с момента их возвращения под общую юрисдикцию Украины.