Рада направит новый законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию. Что он предусматривает?
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- Виктория Мартынюк
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Космач Александр / УНИАН
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О местном референдуме». Его направят на рассмотрение Венецианской комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба парламента и Интерфакс-Украина.
Проект внесли в парламент вице-спикер Рады Руслан Стефанчук и народные депутаты «Слуги народа», среди которых председатель партии Александр Корниенко, глава фракции Давид Арахамия и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
«Мы проработали более 100 письменных комментариев и предложений, поступивших к указанному законопроекту, но мы понимаем, что совершенству нет предела, поэтому в ближайшее время планируем направить этот проект в Венецианскую комиссию для получения заключения», — рассказал Стефанчук.
Он отметил, что во время работы над законопроектом учли концепции проектов о местных референдумах, уже зарегистрированных в парламенте, соответствующие правовые позиции Конституционного суда, положения Европейской хартии местного самоуправления, а также международные стандарты и рекомендации международных институтов.
Согласно с законопроектом, предметом референдума может стать:
- утверждение устава, программы территориальной общины или изменений к ним;
- досрочное прекращении полномочий сельского, поселкового, городского совета/головы;
- утрата силы нормативно-правовых актов органов местного самоуправления или отдельных их положений;
- другой вопрос местного значения, который находится в ведении территориальной общины, ее органов и должностных лиц.
На местный референдум запрещено выносить вопросы:
- которые являются предметом Всеукраинского референдума;
- противоречащие положениям Конституции и законам Украины;
- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- которые касаются принятия решения об утверждении, изменении местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, прекращения действия таких решений и другие.
Инициаторами референдума могут быть:
- не менее 10% избирателей территориальной общины;
- сельский, поселковый, городской совет;
- сельский, поселковый, городской голова.
Отмечается, что на территории оккупированных Крыма и части Донбасса проведение местного референдума возможно через три года с момента их возвращения под общую юрисдикцию Украины.
- 26 января Верховная Рада приняла закон о Всеукраинском референдуме. Решение поддержали 255 народных депутатов. Ранее, 21 июля, Венецианская комиссия приняла «срочный общий вывод» по законопроекту, отметив, что он является значительным шагом вперед.
- Идею ввести в Украине народовластие президент Владимир Зеленский озвучивал еще во время своей предвыборной кампании. Он подчеркивал, что необходимо создать законодательное поле для влияния украинцев на власть. В одном из интервью во время кампании он отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно вынести на Всеукраинский референдум.