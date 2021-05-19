Кабмин пересмотрел правила назначения субсидии — что изменилось

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабинет министров ввел новые правила назначения субсидий и упростил процедуру получения помощи.

Об этом во время заседания правительства 19 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, новые правила начнут действовать с мая этого года. Субсидии будут переназначать без подачи соответствующего заявления.

В то же время, новые изменения коснутся вопроса наличия нескольких объектов жилья.

«Если вы владелец 3—4 квартир в Киеве, то субсидия вам переназначена не будет. Если у вас есть квартира в городе и дом в селе, то это не помешает вам получить помощь. Так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности с другими людьми», — рассказал премьер.

К тому же, согласно новым правилам, претендовать на субсидию смогут люди, у которых на депозите лежат до 100 тысяч гривен (ранее сумма ограничивалась 56 тысячами гривен).

Кроме этого, дела о назначении субсидий в определенных случаях будут рассматривать органы социальной защиты населения на местах, что, по мнению Шмыгаля, позволит втрое сократить сроки рассмотрения заявлений.

Сейчас субсидию получают почти 3 миллиона домохозяйств.

Министр социальной политики Марина Лазебная уточнила, что переназначать автоматически будут субсидии тем домохозяйствам, у которых нет оснований для неоказания помощи от государства.

Однако людям нужно подать заявления о назначении субсидий, если

домохозяйства получали субсидии в безналичной форме;

субсидия назначена по фактическому месту жительства — арендаторы жилых помещений, внутренне перемещенные лица (людям нужно будет подтвердить место жительства);

субсидия была назначена без учета лиц из числа зарегистрированных, которые не проживают по месту регистрации.

По словам Лазебной, подавать документы для получения субсидии придется лишь 15% домохозяйств.