Суд повторно отстранил руководителя Национальной академии аграрных наук из-за подозрения во взяточничестве

Новости

Пресс-служба Национальной академии аграрных наук

Суд повторно отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзало, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

Согласно постановлению следственного судьи от 17 мая, руководителя НААН отстранили до 8 июля.

По данным следствия, чиновник способствовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН. Новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров между госпредприятием и определенными компаниями.

Кроме этого, следователи считают, что Гадзало способствовал зачислению этого же человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За это он якобы получил элитный внедорожник.

Сейчас досудебное расследование продолжается, руководителю НААН грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.