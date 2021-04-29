Президента Академии аграрных наук Гадзало отстранили от должности
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Национальная академия аграрных наук
Киевский апелляционный суд 28 апреля отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Ярослава Гадзало, подозреваемого во взяточничестве.
Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.
По данным следствия, руководитель НААН содействовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, которые входят в структуру академии. Новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между госпредприятием и определенными компаниями.
Кроме этого, правоохранители считают, что подозреваемый способствовал зачислению этого же человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За это он якобы получил элитный внедорожник.
После открытия уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Взяточничество) Уголовного кодекса Украины следователи Нацполиции подали ходатайство в суд об аресте директора НААН и отстранении его от должности.
Досудебное расследование продолжается.
- Ранее президенту Академии аграрных наук Гадзало сообщили о подозрении во вмешательстве в работу правоохранительных органов.