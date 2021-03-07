Facebook назвала «ложными» и заблокировала статьи росCМИ о задержании в РФ «украинских нацистов». Роскомнадзор требует их вернуть

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Соцсеть Facebook заблокировала материалы российских информагентств ТАСС и РБК о задержании в Воронеже якобы сторонников украинской молодежной радикальной группы «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»).

Об этом оба издания сообщили 7 марта — здесь и здесь. Также были заблокированы публикации ряда российских СМИ — «Российская газета», «Коммерсантъ», «Взгляд» и другие.

Как отмечается, Facebook обозначила статьи как «ложные».

«Заблокированная статья РБК была написана на основе релиза ФСБ от 18 февраля. В нем говорилось о том, что служба совместно с Министерством внутренних дел и СК прекратила в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «М.К.У.», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. На сайте СК говорилось, что воронежская группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет и других неустановленных лиц», — заявили в агентстве.

Также в редакции отметили, что настаивают на «корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ», и послали запрос в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировании материала.

Заметим, что в рамках программы фактчекинга информации в Украине Facebook сотрудничает с организациями VoxCheck и StopFake. Последняя выяснила, что в Воронеже по обвинению в экстремизме задержали трех местных жителей, граждан РФ, которые ранее были членами организации «Русский корпус» и не имеют никакого отношения к Украине.

Так же никакого указания на якобы украинские связи задержанных нет в пресс-релизе Следственного комитета.

Один из задержанных — Роман Гребенщиков — в комментарии StopFake рассказал, что в материалах следствия также отсутствуют упоминания о связях с Украиной.