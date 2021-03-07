Facebook назвала «ложными» и заблокировала статьи росCМИ о задержании в РФ «украинских нацистов». Роскомнадзор требует их вернуть
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Stock Catalog / Flickr
Соцсеть Facebook заблокировала материалы российских информагентств ТАСС и РБК о задержании в Воронеже якобы сторонников украинской молодежной радикальной группы «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»).
Об этом оба издания сообщили 7 марта — здесь и здесь. Также были заблокированы публикации ряда российских СМИ — «Российская газета», «Коммерсантъ», «Взгляд» и другие.
Как отмечается, Facebook обозначила статьи как «ложные».
«Заблокированная статья РБК была написана на основе релиза ФСБ от 18 февраля. В нем говорилось о том, что служба совместно с Министерством внутренних дел и СК прекратила в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «М.К.У.», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. На сайте СК говорилось, что воронежская группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет и других неустановленных лиц», — заявили в агентстве.
Также в редакции отметили, что настаивают на «корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ», и послали запрос в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировании материала.
Заметим, что в рамках программы фактчекинга информации в Украине Facebook сотрудничает с организациями VoxCheck и StopFake. Последняя выяснила, что в Воронеже по обвинению в экстремизме задержали трех местных жителей, граждан РФ, которые ранее были членами организации «Русский корпус» и не имеют никакого отношения к Украине.
Так же никакого указания на якобы украинские связи задержанных нет в пресс-релизе Следственного комитета.
Один из задержанных — Роман Гребенщиков — в комментарии StopFake рассказал, что в материалах следствия также отсутствуют упоминания о связях с Украиной.
«Я даже не знал, что такое «М.К.У.». Это журналисты придумали. Все [задержанные] ребята из Воронежа, все русские, я их всех знаю и даже не понимаю, как нас к Украине приплели. Я даже посмеялся над тем, что по телевизору показывали, это ерунда какая-то. Я у следователя спросил, зачем он это сделал, а он сказал, что это журналисты так сработали», — сказал он.
По словам отца другого фигуранта — Александра Симонова, который находится в СИЗО , его сына задержали за написание призыва против мигрантов.
«Они на заборе написали “Чурки, пошли вон!” И теперь им шьют экстремизм. Он когда-то раз на какой-то митинг против мигрантов ходил. Ему ранее год условно дали — за то, что Саша в интернете стишок про узбеков написал. А к Украине он никакого отношения не имеет. У нас даже родственников в Украине нет. Саша даже в Украине не был. В Крым, правда, на мотоцикле ездил», — рассказал Михаил Симонов.
В то же время Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к материалам информагентств и ряда СМИ, которые продублировали сообщение, обвиняет компанию в «нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней», а решение соцсети называет «актом цензуры».
«Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети в 1 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до 3 млн руб.», — добавили в Роскомнадзоре.
- В мае 2020 года компания Facebook создала совет, который будет решать споры по модерации контента в ее соцсетях. В состав совета вошли журналисты, активисты и юристы, занимающиеся вопросами свободы слова.