Ізраїль кожен день бомбить Газу і планує операцію, що може стерти сектор з лиця Землі. Що з цього приводу каже міжнародне право? Огляд іноземних медіа від «Бабеля»

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Getty Images / «Бабель»

Від 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС вдерся на територію Ізраїлю, загинули вже понад чотири тисячі людей з обох сторін. Весь минулий тиждень ЦАХАЛ завдавав масованих ударів по позиціях ХАМАС у секторі Гази. Через щільну забудову в секторі страждає цивільна інфраструктура — за даними ООН, через ізраїльські авіаудари 423 тисячі людей були змушені покинути свої домівки. Девʼятого жовтня Ізраїль розпочав блокаду Гази й перестав постачати електрику, воду та газ. Влада Ізраїлю каже, що блокада триватиме, доки бойовики не звільнять усіх заручників — зараз відомо про щонайменше 126 ізраїльтян. Тринадцятого жовтня ізраїльські військові закликали жителів Гази евакуюватися з півночі на південь сектора. Того ж дня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до Гази, але поки що не заходили вглиб. Правозахисні організації назвали блокаду сектора Гази воєнним злочином і звинуватили Ізраїль у незаконному «колективному покаранні». Редакторка «Бабеля» Юліана Скібіцька прочитала, що пишуть західні медіа про жорстку відповідь Ізраїлю на вбивства його громадян, і зʼясувала, чи порушує країна міжнародне право.

Бомбардування Гази

Закони війни, також відомі як міжнародне гуманітарне право, складаються з чотирьох Женевських конвенцій 1949 року, двох додаткових протоколів 1977 року, Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років, а також з деяких конвенцій про зброю. Їхня мета — максимально захистити цивільних і некомбатантів від руйнівних наслідків бойових дій.

Стаття 51 статуту Організації Обʼєднаних Націй говорить про те, що держава має право на самооборону в разі збройного нападу. Ця стаття дала Ізраїлю значну свободу дій після нападу ХАМАС, але вона ж говорить, що відповідь на агресію має бути пропорційною. Держава, яка захищається, може застосовувати стільки сили, скільки необхідно, щоб усунути загрозу, і не більше.

Експерт із законів війни у Вашингтонському юридичному коледжі Американського університету Роберт Голдман вважає, що бомбардування Гази, щоб знищити військові об’єкти ХАМАС, можна вважати виправданими діями. Та правило пропорційності забороняє атакувати військову ціль, якщо це призведе до надмірних жертв серед цивільного населення.

Тобто ізраїльські військові повинні аналізувати кожну майбутню атаку і в разі передбачуваних великих жертв серед цивільних скасувати її. Але в секторі Гази дуже щільна забудова, тож у будь-якому разі уникнути жертв не вийде, навіть при використанні точної зброї.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Аурел Сарі, професор права в британському Ексетерському університеті вважає, що масштаби нападу ХАМАС і вбивства бойовиками цивільних дозволять Ізраїлю «відносно легко виправдати» бомбардування Гази на законних підставах.

Блокада Гази

На відміну від минулих війн, зараз повна облога міст під час бойових дій незаконна — через блокаду мешканці Гази не отримують їжі, ліків, води та електрики. Це може призвести до епідемій та голоду, тож подібні дії заборонені міжнародним правом.

«Хоч би якими жахливими були дії ХАМАС, міжнародне право не дозволяє потерпілій стороні реагувати так само. Порушення закону однією стороною не може виправдати чи санкціонувати незаконні дії іншої сторони», — каже Роберт Голдман

Ізраїльська влада виправдовує повну блокаду тим, що ХАМАС використовує цивільні товари для військових потреб. Так само бойовики використовують і електроенергію. Том Данненбаум, професор права Університету Тафтса в Бостоні каже, що ізраїльські чиновники ведуть неофіційні перемовини з Єгиптом, щоб відновити поставки на півдні Гази й уникнути гуманітарної катастрофи в секторі.

Евакуація цивільних в Газі

Ввечері 12 жовтня ізраїльські військові закликали жителів Гази евакуюватися з півночі на південь сектора. Спочатку на це дали добу, але потім терміни кілька разів продовжили. Мешканцям Гази складно евакуюватися, бо інфраструктура сектора в руїнах, тож їм просто нема куди піти. Крім того, евакуація не має сенсу в ситуації повної облоги, а переміщатися, поки відбувається бомбардування — небезпечно.

Тринадцятого жовтня кілька десятків людей у Газі загинули внаслідок ізраїльського авіаудару саме в той момент, коли вони бігли на південь сектора. Міжнародний комітет Червоного Хреста вважає, що інструкції з евакуації в поєднанні з облогою «не сумісні з міжнародним гуманітарним правом».

Дії ХАМАС

Роберт Голдман пояснює, що міжнародне право застосовується до всіх воюючих сторін, незалежно від характеру конфлікту. Тобто і ЦАХАЛ, і ХАМАС мають однакові права та обовʼязки. Нещодавні дії ХАМАС — обстріл Ізраїлю, вбивство та захоплення цивільних осіб у заручники — це терористичні акти та воєнні злочини.

Експерти з міжнародного права не одностайні в тому, як правильно інтерпретувати конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС. За словами Роберта Голдмана, деякі експерти стверджують, що ХАМАС та Ізраїль беруть участь у так званому неміжнародному збройному конфлікті. Простіше кажучи — в громадянській війні. В такому разі бойовики ХАМАС не отримують статусу військовополонених. Тобто Ізраїль може судити їх, наприклад, як терористів, а не за порушення законів війни.

Ізраїльські підрозділи бойових танків Merkava перегруповуються біля кордону Гази в південній частині Ізраїлю, 14 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Та навіть якщо вважати конфлікт міжнародним, бійці ХАМАС все одно не будуть військовополоненими. Адже вони не є офіційними збройними силами Палестини, яку визнають 138 країн. Таким чином, бойовикам, щоб отримати статус військовополонених, треба дотримуватися всіх законів війни.

«Очевидно, що ХАМАС не відповідав і не відповідає цим стандартам», — каже Голдман.

Чи буде якесь покарання за порушення законів війни Ізраїлем та ХАМАС

Це складне питання. Комісія ООН продовжує збирати докази звірств, скоєних в Ізраїлі та Палестині. Human Rights Watch також стверджує про факти воєнних злочинів обидвох сторін. Пресслужба Міжнародного кримінального суду повідомила, що конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС підпадає під юрисдикцію МКС і запропонувала тим, хто має «відповідну інформацію», направити її до суду.

Ізраїль не є членом МКС, на відміну від Палестини, яка приєдналася у 2015 році. Тож злочини на території Палестини чи скоєні палестинськими громадянами можуть підпадати під юрисдикцію цього суду. У 2021 році МКС розпочав розслідування воєнних злочинів на палестинських територіях, скоєних як ізраїльтянами, так і палестинцями. Ізраїль пручався розслідуванню, тож не виключено, що він робитиме це й надалі.

Президент Джо Байден закликав Ізраїль дотримувати закони війни. США також працюють із Червоним Хрестом та ООН над створенням безпечних зон для палестинських цивільних у Газі.

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