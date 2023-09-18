На «спокійному» північному кордоні немає запеклих боїв, але є постійні обстріли і диверсанти. Як українські прикордонники зупиняють ДРГ — фоторепортаж

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

У липні шестеро російських диверсантів спробували зайти в Чернігівську область з боку росії. Обстріляли позиції українських прикордонників із гранатометів і в повний зріст, не криючись, рушили в бік кордону. Прикордонники відповіли кулеметними чергами. Бій тривав близько години. Диверсанти втекли, двоє з них, імовірно, померли від поранень. Четверо українських прикордонників отримали відзнаки «За службу та відвагу». Кореспондентка «Бабеля» Ганна Мамонова зустрілася з ними біля російського кордону і показує, як прикордонники воюють там, де раніше була передова, і весь час чекають нового великого наступу.

— Не вказуйте назву місця, де ми зараз знаходимось, — перше, що говорять при зустрічі прикордонники, які у липні зупинили шістьох диверсантів.

На кордоні майже все таємниця — прізвища військових, їхні позиції, назви навколишніх сіл. Будь-яка інформація може нашкодити — росія постійно обстрілює прикордонні села з гранатометів та реактивних систем залпового вогню. За останній місяць — понад сотню разів.

У липні четверо прикордонників зупинили шістьох російських диверсантів. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Прикордонники Ігор, Олексій та Руслан (зліва направо). Олександр Кузьмін / «Бабель»

На зустріч із «Бабелем» неподалік російського кордону приїхало троє прикордонників — Ігор, Руслан і Олексій. Четвертий — Володимир — у відпустці.

Ігорю 35 років. Він і Володимир — однолітки, обидва з Черкаської області, разом воювали на сході з початку війни, потім звільнилися, а у 2022 році мобілізувалися. Руслану 42 роки, з них 22 — служить у прикордонних військах. За досвідом і званням був старшим у наряді, який зупинив диверсантів. Олексій — наймолодший. Йому 33, у прикордонники пішов десять років тому. Він, як і Руслан, з Чернігівщини. Воював на сході, охороняв контрольно-пропускні пункти на кордоні з Білоруссю, тепер говорить з білоруським акцентом.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Позиції прикордонників у лісі — це лабіринти глибоких бліндажів та камʼяні вогневі позиції. З одного боку, ліс захищає їх від російської розвідки, з іншого — серед дерев і кущів так само легко сховатися диверсантам.

— Хороший прикордонник має добрий зір і слух, а шиєю крутить на 360 градусів, — жартує Руслан. — Ми не дивимося на кордон, а спостерігаємо за ним. Якщо тільки дивитися, точно все прозіваєш і загинеш.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Чим ближче до кордону, тим більше укріплень прикордонників та військових — усе літо кордон на північному напрямку з боку росії та Білорусі укріплювали. Розбивали протитанкові мінні поля та траншеї, будували вогневі позиції та укриття. Командувач Обʼєднаних сил Сергій Наєв останнім часом не раз про це говорив, коли в ЗМІ обговорювали ризики нападу з півночі «ПВК Вагнера», яку перекинули в Білорусь.

Руслан вважає, що танками через усі укріплення росіяни з півночі не пройдуть, натомість найближчі пів року, скоріше всього, обстрілюватимуть прикордонні села та відправлятимуть диверсантів. За офіційною інформацією, влітку ДРГ 11 разів пробували перетнути український кордон, всі рази — з боку росії в Чернігівській, Сумській та Харківській областях. З боку Білорусі ДРГ не заходять.

— ДРГ роками вчаться проникати в іншу країну, щоби вчиняти теракти, вербувати людей, мінувати територію, збирати інформацію, — каже Руслан. — ДРГ можуть кілька днів пролежати в засідці на одному місці.

Як приклад він згадує трагедію в Сумській області. У червні 2023-го російські диверсанти розстріляли шістьох лісників. Очевидно, в засідці диверсанти провели кілька днів. Над тілами лісників вони залишили свій дрон — через нього півтори доби військові не могли їх забрати.

Диверсанти, яких Руслан та його побратими зупинили в липні, найімовірніше, йшли збирати інформацію про позиції українських військових. Також вони могли поставити розтяжки, розкидати вибухівку чи взяти когось у полон, каже Олексій. Він першим помітив ДРГ на кордоні і почав по них стріляти, поранив двох.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Диверсанти йшли, не ховаючись, у повний зріст, у чорній формі з білими шевронами. У бойовій екіпіровці зі зброєю — автоматами з коліматорами та трубою РПГ. Так зухвало, бо зранку позиції прикордонників з боку росії обстрілювали з гранатометів та мінометів. Олексій думає, диверсанти сподівалися, що в живих нікого не лишилось і опору не буде.

— Коли побачив їх, підпустив на 50 метрів і почав стріляти, — згадує Олексій. — Відстріляв два рожки, впав на підлогу, почав перезаряджатися. Чую, хлопці прикривають. Піднявся і знов відкрив вогонь. Чотири рожки випустив.

З російського кордону ДРГ прикривали мінометами — стріляли по українських позиціях. Двох диверсантів Олексій поранив. Четверо інших їх підхопили й відступили.

Прикордонники не очікували, що за цей бій вони отримають нагороди. Міркують, це тому, що бій був незвичайний. Як правило, коли диверсанти зʼявляються на українському кордоні, їх накривають з мінометів, і ті відступають. Цього разу у хлопців були тільки кулемети, а у ДРГ — РПГ і прикриття з гранатометів.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Зазвичай українським прикордонникам допомагають аеророзвідники. Аскер — один з них. Він підіймає дрон у небо над Чернігівською областю кілька разів на день, дивиться, що відбувається з російського боку — чи не пересувається техніка, військові, диверсанти. Дрон передає чітку картинку на монітор у безпечному місці.

Групу диверсантів, яка планувала б зайти в Україну, Аскер жодного разу не бачив, а от російський танк, який крутився поблизу кордону, якось знайшов. Довго над ним кружляв і врешті-решт змусив поїхали від кордону геть.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Що таке ДРГ ДРГ (диверсійно-розвідувальна група) — група військових від 6 до 16 людей, відносяться до підрозділу спеціального призначення. Вони можуть підривати мости, дамби, вербувати агентів, збирати інформацію про українські військові позиції, техніку та чисельність військ, про те, як охороняється кордон, дороги та міста. Можуть мінувати територію і брати у полон.

ДРГ пробують перетнути російсько-український кордон, з боку Білорусі таких спроб немає. Найчастіше диверсанти намагаються прорватися через кордон у Сумській області.

У червні — чотири рази, у липні — чотири рази, у серпні — три рази прикордонники та військові зупинили на кордоні російських диверсантів у Сумській, Чернігівській та Харківській області. Це офіційна статистика.

На моніторі — російська сторона. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Дрон підіймається так високо, що знизу його не чутно. Оператор спостерігає за територією росії на великій відстані від кордону. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Щоб Аскер, Олексій, Руслан, Ігор та Володимир менше ризикували життям, підтримайте хлопців донатом. Вам потрібно, щоб у них була зброя і дрони.