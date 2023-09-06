Telegram-холдинг «Труха» заробляє сотні тисяч доларів на рекламі й джинсі і повʼязаний з обвинуваченим у справі «рюкзаків Авакова» — переказ розслідування NGL.media і «Ґрунту»

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NGL media / "Бабель"

«Труха Украина» — найбільший український Telegram-канал. До великого вторгнення він мав 190 тисяч підписників, зараз — 2,7 мільйона. Так швидко наростити аудиторію проєктові допоміг не якісний контент — «Труха» публікує те, що інші канали і ЗМІ воліють не брати: роботу ППО, місця «прильотів», незаблюрені фото вбитих людей. Також канал не раз публікував фейки й активно нагнітав паніку через потенційну ядерну загрозу. «Труха» — не просто окремий проєкт, це мережа з десятків Telegram-каналів, до якої входять «Труха Днепр», «Труха Харьков», «Труха Запорожье», «Труха Crypto» та інші. Єдиним власником «Трухи» вважається підприємець Максим Лавриненко. За його словами, щоб запустити проєкт, він залучив інвестиції і на старті платив підписникам за контент. NGL.media і «Ґрунт» зробили спільне розслідування і зʼясували, що насправді «Труха» повʼязана з другом сина Арсена Авакова підприємцем Володимиром Литвином і заробляє сотні тисяч доларів на джинсі й чорнусі. Короткий переказ.

До Telegram-холдингу «Трухи», окрім основного й регіональних каналів, також входять «Доброго вечора, ми з України», «Русский корабль Иди Нах*й», «Адвокат Мілер», «Киевский движ», «Батальйон Монако». Загалом — більш як 30 каналів.

«Труха» повʼязана з харківським бізнесменом Володимиром Литвином. Колишня керівниця його компанії SL.IR Олександра Луніна приймала на свій ФОП гроші за тренінги, які організовував Максим Лавриненко через канал. А торгові марки «Труха» і Truha належать матері Литвина Вікторії Манжос. Сам Литвин відомий за справою «рюкзаків Авакова», коли в 2015 році МВС за завищеними цінами закупило 6 000 рюкзаків для атовців. Одним із фігурантів справи був син голови МВС Арсена Авакова Олександр. Він уник покарання завдяки Литвину. Той взяв усю провину на себе й визнав, що підробив документи і поставив неякісний товар. Литвин відшкодував державі майже 5 мільйонів гривень і отримав умовний строк.

приймала на свій ФОП гроші за тренінги, які організовував Максим Лавриненко через канал. А торгові марки «Труха» і Truha належать матері Литвина Вікторії Манжос. Сам Литвин відомий за справою «рюкзаків Авакова», коли в 2015 році МВС за завищеними цінами закупило 6 000 рюкзаків для атовців. Одним із фігурантів справи був син голови МВС Арсена Авакова Олександр. Він уник покарання завдяки Литвину. Той взяв усю провину на себе й визнав, що підробив документи і поставив неякісний товар. Литвин відшкодував державі майже 5 мільйонів гривень і отримав умовний строк. Благодійний фонд «Труха.Україна» зареєстрований на 21-річного харківʼянина Даниїла Наумця. Фонд постійно збирає пожертви й гуманітарну допомогу. Немарковану рекламу про діяльність фонду періодично розміщають великі ЗМІ, наприклад, «Факти» й Obozrevatel. Бухгалтерію Наумця веде Оксана Обод, яка також супроводжує ФОП Володимира Литвина і його матері Вікторії Манжос.

Звичайний рекламний пост у «Трусі» з промо іншого Telegram-каналу коштує 80 тисяч гривень. Чорнуху, тобто негативну неправдиву інформацію, про мера одного з великих українських міст журналістам запропонували спочатку розмістити на каналі «Батальон Монако» за 30 тисяч гривень, і «якщо добре зайде» — потім на «Трусі». Одразу розмістити такий пост на основному каналі коштує 150 тисяч гривень. За підрахунками NGL.media, за три місяці на основному каналі «Трухи» зʼявилось близько 200 таких постів — це приблизно $600 тисяч.

Гроші за рекламу і джинсу «Труха» отримує на криптогаманці. Через один з них, вже не дійсний, за пʼять місяців пройшло $427 тисяч.Також гроші проходять через ФОП колишньої співробітниці компанії Литвина і дружини голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна — Олександри Луніної.

Після того як журналісти NGL.media почали розслідування про роботу «Трухи», на каналах групи почали виходити пости, які дискредитують сайт.

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