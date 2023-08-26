Що подивитися у вихідні. Серіал «Асока» у всесвіті «Зоряних війн», другий сезон «Вторгнення» і комедія «Тебе не запрошено на мою бат-міцву» з Адамом Сендлером і всією його родиною

Тексти

Apple TV

Цього тижня на Netflix, AppleTV+ і Disney+ вийшли чотири цікаві релізи. Це новий серіал «Асока» у всесвіті «Зоряних війн», другий сезон фантастичного серіалу «Вторгнення», комедія «Тебе не запрошено на мою бат-міцву» від Адама Сендлера і мінісеріал «Хто така Ерін Картер?». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Фантастичний серіал «Асока»

Про що серіал. Продовження мультсеріалу «Зоряні війни: Повстанці» та спіноф «Мандалорця». Розаріо Довсон повернулася до ролі колишнього лицаря-джедая Асоки Тано, яка захопила в полон союзницю гранд-адмірала Трауна Морґан Елсбет. Несподівано на корабель Нової Республіки, який перевозив Елсбет, нападають колишній джедай Бейлан Сколл зі своєю ученицею Шін Хаті та звільняють бранку. Хаті вирушає на полювання за Асокою.

Ahsoka / Disney+ / шоуранери — Дейв Філоні та Джон Фавро / у головних ролях — Розаріо Довсон, Мері Елізабет, Вінстед Рей Стівенсон, Іванна Сахно / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що в серіалу є потенціал, але, на жаль, він занадто повільний і серйозний там, де має розважати. Esquire каже, що серіалу бракує простоти, чарівності та сердечності, які мають бути в основі «Зоряних війн».

Фантастичний серіал «Вторгнення» — другий сезон

Про що серіал. У першому сезоні пʼять різних людей у різних частинах світу, розбираючись зі своїми особистими справами та драмами, стикнулися з незрозумілими й майже містичними явищами. Поступово вони усвідомлюють, що починається вторгнення прибульців. Дія другого сезону починається вже за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, коли планета перетворилася на зону бойових дій.

Invasion / Apple TV+ / шоуранери — Саймон Кінберг і Девід Вейл / у головних ролях — Шамір Андерсон, Гольшіфте Фарахані, Сіорі Куцуна, Індія Браун, Педді Голланд / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. The Verge хвалить другий сезон за розвиток — у першому нам розкрили героїв у незвичних стресових обставинах, а тепер детальніше розповідають про самих інопланетян та їхні плани. IGN пише, що перший сезон трохи розчаровував, проте другий викликає відчуття справжнього одкровення.

Сімейна комедія «Тебе не запрошено на мою бат-міцву»

Про що фільм. Стейсі Фрідман і Лідія Родрігес-Кац — найкращі шкільні подруги. Обидві невдовзі святкуватимуть бат-міцву, діляться планами й хочуть, що свята були незабутніми. Але раптом на їхню дружбу починають валитися випробування — популярний симпатичний однокласник та інші проблеми дорослішання. У якийсь момент Стейсі скасовує запрошення Лідії на свою бат-міцву.

You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah / Netflix / режисер — Семмі Коен / у головних ролях — Санні Сендлер, Саманта Лоррен, Ідіна Мензель, Джекі Сендлер, Адам Сендлер, Сейді Сендлер / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що фільм досягає того, що зазвичай потрібно таким підлітковим стрічкам — гумор без різкості, щирість із невеликою гостротою, культурна специфіка. The New York Times каже, що молодий акторський склад добре справляється із задачами.

Гостросюжетний мінісеріал «Хто така Ерін Картер?»

Про що серіал. Британка Ерін Картер спокійно живе в Барселоні з донькою та чоловіком і працює вчителькою. Одного дня вона стає свідком пограбування в супермаркеті й несподівано для доньки Гарпер допомагає знешкодити бандитів, а одного вбиває. Її сусід-поліцейський Еміліо починає підозрювати, що Ерін не просто вчителька і не та, за кого себе видає. Тим часом за Ерін починає полювати людина з її минулого, яке вона від усіх приховала.

Who Is Erin Carter? / Netflix / шоуранер — Джек Лотіан / у головних ролях — Евін Агмад, Шон Тіл, Деніз Ґоф / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що в серіалі забагато кліше і він нагадує екзаменаційну роботу режисера-студента. Time, навпаки, вважає, що персонажі гарно пропрацьовані, а сюжет, хоч простий і неправдоподібний, викликає ностальгію за олдскульними бойовиками.

Ми не Netflix і не Apple, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua