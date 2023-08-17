Однопартійці Трампа запустили рекламну кампанію «Республіканці за Україну» — це гарна новина. Погана — таких ентузіастів усе менше. Розповідаємо, як війна з росією розколола консерваторів

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Getty Images / «Бабель»

У серпні 2023 року група членів Республіканської партії США з організації «Захистимо демократію разом» запустила рекламну кампанію «Республіканці за Україну». Проукраїнська реклама зʼявиться в соцмережах, на американському телебаченні, на білбордах і навіть під час майбутніх дебатів на партійних праймеріз — загалом на це витратять $2 мільйони. Організатори кампанії, політичний стратег Сара Лонгвел і політолог Вільям Крістол, кажуть, що основна мета — переконати республіканців у Конгресі та їхніх виборців у тому, що підтримка України у війні з росією має лише зростати. Лонгвел зазначає, що за останній рік симпатиків України серед республіканців значно поменшало, і це тривожна тенденція, з якою треба боротися. «Бабель» розповідає, як тема України стала точкою розколу між проукраїнськими республіканцями й трампістами та що думають про підтримку Києва американські виборці.

Кампанія «Республіканці за Україну» ― це 50 виборців і членів Республіканської партії з різних штатів, різного віку і статі, які підтримують Україну у війні з росією і закликають однопартійців робити те саме. Серед учасників кампанії особливо багато республіканців зі стажем ― деякі є членами партії вже 40―50 років.

За словами Сари Лонгвел, кампанію вирішили запустити після фокус-групи серед виборців-республіканців, які вона проводить як політичний стратег, щоб дізнатися їхню думку з ключових питань внутрішньої та зовнішньої політики.

«Насторожувало те, що багато виборців-республіканців говорили про Україну або Зеленського зневажливо. Але ми також дізналися, що є багато людей, які все ще вірять, що ми маємо підтримувати Україну і важливо протистояти силам вторгнення», ― розказувала Лонгвел журналістам The Washington Post.

На початку серпня CNN опублікувало опитування серед американців, згідно з яким 51% вважають, що США вже зробили достатньо для підтримки України, 48% кажуть, що Конгрес має виділити додаткову допомогу. Позиція з цього питання часто залежить під партійних симпатій. Серед виборців-республіканців скептично до допомоги ставиться переважна більшість ― 71%. У виборців-демократів навпаки ― 62% за додаткову допомогу.

Сара Лонгвел. Getty Images / «Бабель»

Згідно з іншим опитуванням, яке провів Університет Квінніпак, 66% американців все ж вважають, що підтримка України загалом відповідає інтересам США. Але питання в її обсягах. Наприклад, 10 серпня Джо Байден заявив, що проситиме Конгрес виділити $20,6 мільярда додаткової допомоги, окрім тієї, що вже передбачена в бюджеті. Саме ці додаткові кошти і є основною темою дискусій.

Аналітик The Washington Post Аарон Блейк пише, що серед республіканців популярність думки про надлишкову підтримку України зростала майже від самого початку повномасштабного вторгнення. На початку березня 2022 року так вважали лише 9% членів партії, а в січні 2023 року ― уже 40%. Улітку цей тренд зупинився на 44%. Блейк вважає, що на це вплинув заколот «ПВК Вагнера» в росії ― багато республіканців поважають «сильних лідерів», а коли путін проявив слабкість, симпатій до нього стало менше.

Увесь цей час прихильники Дональда Трампа і популярні консервативні політичні оглядачі на кшталт Бена Шапіро і Такера Карлсона активно виступали проти допомоги Україні. Причому Карлсон використовував для цього будь-які майданчики. Наприклад, у липні 2023 року він виступав на конференції євангелістів штату Айова. Карлсон не торкався релігійних питань, натомість виголосив проросійську промову.

«Кількість загиблих від рук росії у Сполучених Штатах близька до нуля. Я не знаю нікого, кого б убила росія. Я особисто знаю людей, яких убила Мексика. Чому Мексика становить меншу загрозу, ніж росія?» ― запитував він євангелістів.

Такі ж тези продовжують висувати трампісти в Конгресі. Наприклад, 16 серпня одна з них ― активна трампістка Марджорі Тейлор Ґрін, конгресвумен від Джорджії, заявила, що санкції проти рф провалилися. І саме Україна винна в тому, що росія багатішає, а США біднішають.

Українське питання фактично розкололо республіканців ― 4 з 10 за підтримку України, стільки ж проти, решта не визначилися. Зараз трампісти мають суттєвий вплив на позицію Республіканської партії загалом. У червні спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що не підтримуватиме додаткову допомогу для України.

Саме за думки республіканців, які не мають чіткої позиції щодо України, і збираються боротися Сара Лонгвелл та її колеги із «Захистимо демократію разом». Вона каже, що противники України в партії висловлюються часто і гучно, тому треба підсвітити тих республіканців, які думають протилежне.

«Ми хочемо натиснути на республіканців, щоб вони вчинили правильно щодо України», ― каже вона.

Загалом Лонгвелл вважає, що лідерство Трампа негативно впливає на партію. За її словами, останніми роками Республіканська партія почала частіше вдаватися до популізму і менше зважати на верховенство закону. Але саме питання України стало основним полем битви між частиною партії, яка йде за Трампом, та іншими республіканцями.

Тим часом зараз Дональд Трамп ― головний кандидат у президенти від республіканців, а його підтримка тільки зростає. У квітні 2023 року його підтримували 55% членів партії, зараз ― 63%. Внутрішньопартійний рейтинг його основного конкурента на праймеріз, губернатора Флориди Рона Десантіса ― 17%, інших кандидатів ― 3% і менше.

Колишній президент США Дональд Трамп розмовляє з журналістами перед своєю промовою на щорічній Конференції консервативної політичної дії, 4 березня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

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