«Вагнерівці» лякають Україну і Європу наступом з Білорусі, а Лукашенко вихваляється, що ледве їх стримує. Насправді не ледве і не стримує — що сталося з ПВК за місяць після невдалого заколоту

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Місяць тому, 24 червня 2023 року, в росії провалився заколот Євгенія Пригожина і його «ПВК Вагнера». За цей час зʼявилося багато чуток і версій про можливе майбутнє колишнього «кухаря» путіна та його найманців. Деякі з них поки не справдилися. Наприклад, російська влада не відібрала у Пригожина його бізнес в росії та Африці, а «вагнерівців» не змусили підписувати контракти з Міністерством оборони. І, звісно, ніхто не заарештував самого Пригожина, який вільно літає між росією та Білоруссю своїм бізнес-джетом. Але багато що для «ПВК Вагнера» все ж змінилося. Наприклад, найманці дійсно вийшли з території України й згорнули свої бази в росії, перемістившись до Білорусі. Звідти вони разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком залякують світ наступом на Київ і Варшаву. А ще Пригожин розпустив завербованих вʼязнів і втратив контроль над «фабрикою тролів» — неофіційною медіаімперією, яка займалася пропагандою. «Бабель» розповідає, що «вагнерівці» планують робити в Центральноафриканській Республіці та Білорусі та як колишні бійці ПВК тероризують населення Анапи та Краснодару.

У ЦАР найманці «ПВК Вагнера» планують допомогти президенту Туандері стати диктатором

Сьомого квітня 2023 року сотні «вагнерівців» вилетіли з Центральноафриканської Республіки. Після заколоту Євгенія Пригожина це виглядало як втрата контролю «ПВК Вагнера» над політикою та економікою цієї країни. Але швидко зʼясувалося, що це лише ротація. «ПВК» залишається в ЦАР, а Пригожин і далі контролюватиме частину видобутку золота, алмазів та деревини, які експортують до росії та Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Голова російського МЗС Сергій Лавров заявляв, що в ЦАР залишаться лише «декілька сотень інструкторів», які тренують армію, однак і ця його заява виявилась брехнею. Кількість найманців там вже давно перевалила за щонайменше дві тисячі. У ЦАР іде громадянська війна, проти чинної влади воюють повстанці з «Народного фронту відродження Центральноафриканської Республіки». Вони кілька разів намагалися захопити столицю, місто Бангі. Саме для боротьби з повстанцями президент Фостеу-Аршанж Туандера і найняв «ПВК Вагнера» ще у 2018 році. З того часу жодна військова операція армії ЦАР не обходиться без їхньої участі.

Тридцятого липня Туандері знову знадобляться «вагнерівці». Цього дня в країні пройде референдум, на якому президент спробує «обнулитися» як путін. За конституцією президент ЦАР може перебувати на посаді не більше ніж два строки, в Туандери зараз іде другий. Тому він затіяв конституційну реформу. Її суть — збільшити президентський строк від пʼяти до семи років і зробити з двопалатного парламенту однопалатний. А після цього балотуватися на третій строк, як на перший.

Президент ЦАР Фостеу-Аршанж Туандера вітає натовп під час військового параду, проведеного на честь 64-ї річниці незалежності Центральноафриканської Республіки, Бангі, 1 грудня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Повстанці з «Народного фронту» можуть спробувати зірвати референдум і підняти усіх незадоволених політикою Туандери на боротьбу проти конституційного перевороту. Найманці «Вагнера», скоріше за все, будуть гарантувати безпеку в усіх містах, які контролює уряд.

Утім, радник Туандери Фідель Гаунджик заявив, що основний контракт на військову допомогу підписаний з російським урядом, а не з «ПВК Вагнера», яка діє як субпідрядник. Тому «вагнерівців» з часом можуть замінити інші російські військові.

Хто саме з офіцерів «Вагнера» наразі керує операціями в ЦАР та інших африканських країнах — невідомо. Двадцятого липня 2023 року Велика Британія ввела санкції проти Костянтина Пікалова, Віталія Перфільєва та Ігоря Маслова. Пікалов, на прізвисько «Мазай», керував центральним африканським штабом «ПВК», але в березні 2023 року несподівано опинився в Криму, де мав сформувати нову ПВК «Конвой».

Перфільєв до липня 2023 року залишався радником президента Туандери. А Маслов керував операціями «Вагнера» в Малі. Чи залишаться вони на своїх «посадах» далі — сказати важко.

«Вагнерівці» дійсно переїхали в Білорусь, де тренують армію, але для наступу їх поки замало

Частина «вагнерівців» за домовленістю з Олександром Лукашенком вирушила в Білорусь. Девʼятнадцятого липня Євгеній Пригожин опублікував звернення до своїх найманців, в якому, окрім іншого, пообіцяв зробити «другу армію світу» з білоруських військ.

Зараз їх там близько пʼяти тисяч, але стає все більше — в середині липня було дві тисячі. Через кордон проїхало вже десять колон вантажних автомобілів і позашляховиків. Військової техніки у колонах немає, її ще до 13 липня передали армії рф.

Білоруський солдат проходить нещодавно побудованим табором «ПВК Вагнера», 7 липня 2023 року, поблизу с. Ціль, Осиповицький район, Білорусь. Getty Images / «Бабель»

Телеграм-канали найманців пишуть, що загалом у Білорусі буде близько 10 тисяч «вагнерівців». Частина з них дійсно навчає білоруських військових на полігоні в Солігорську, що на 135 км південніше Мінська. Також «вагнерівську» техніку помітили в таборі недалеко від Осиповичів. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко каже, що така кількість найманців не може бути загрозою для української оборони, але вони продовжують стежити за ситуацією.

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що поки завдання «Вагнера» в Білорусі — залякувати українців імовірним наступом, але Сили оборони до цього готові. Головне управління розвідки також каже, що навіть 10 тисяч найманців недостатньо для наступу, тому всі чутки про нього — це російська інформаційна операція, щоб посіяти паніку.

Лукашенко й путін тим часом почали лякати найманцями Європу. Двадцять третього липня вони зустрілися у Санкт-Петербурзі, де Лукашенко заявив, що «вагнерівці» просяться на Захід, на екскурсію до Варшави та Жешува». До цього, 20 липня найманці та білоруські військові почали показові навчання на полігоні «Брестський» біля польського кордону. У відповідь Міністерство оборони Польщі перекинуло частину своїх військ із західних регіонів до східного кордону.

Володимир путін і Олександр Лукашенко зустрічаються з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим (ліворуч) під час візиту до Кронштадту, поблизу Санкт-Петербурга, 23 липня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Пригожин вже встиг легалізуватися в Білорусі. З 19 липня в реєстрі юридичних осіб зʼявилася компанія «Конкорд Менеджмент і Консалтинг» — дочірнє підприємство однойменної російської компанії Пригожина. Вона зареєстрована у селі Ціль під Осиповичами, де й розташований основний табір найманців. За день до реєстрації компанії в Білорусь вилетів бізнес-джет Пригожина.

«ПВК Вагнера» почала відпускати найманців-вʼязнів додому, але невідомо скільки їх

Девʼятнадцятого липня російське видання «Важные истории» опублікувало новину про те, що в три великі готелі в Анапі заселилися колишні найманці, яких «ПВК Вагнера» набирала з вʼязниць. Їх там близько чотирьох сотень, вони чекають кінця контракту і наказу про помилування.

Пригожинські телеграм-канали пишуть, що «проєкт К» — так називали вербування вʼязнів на фронт — закритий. І всі найманці, які хочуть поїхати додому, можуть це зробити. Їм дали відпустку до 45 днів, а потім усі охочі можуть повернутися до «ПВК» і за новим контрактом поїхати в Білорусь чи в Африку. Також колишні вʼязні зайняли багато готелів у Краснодарі. Місцеві групи в соцмережах скаржаться на те, що вони зловживають алкоголем, влаштовують бійки та хуліганять.

До кінця не зрозуміло, скільки саме вʼязнів було в «ПВК Вагнера» і скільки їх там залишилося. Двадцятого липня один з командирів «ПВК» на прізвисько «Маркс» заявив, що всього «в українському відрядженні» було 78 тисяч «вагнерівців». З них 49 тисяч — колишні увʼязнені. На кінець травня «ПВК» втратила 22 тисячі найманців убитими та ще 40 тисяч — пораненими.

Ще в грудні 2022 року представник Пентагону Джон Кірбі казав, що, за їхніми даними, до 90% усіх втрат «Вагнера» — це колишні увʼязнені, яких відправляли на найнебезпечніші ділянки фронту.

Пригожин втратив підтримку серед росіян

У травні 2023 року Євгеній Пригожин, за деякими опитуваннями, був другим політиком у росії після володимира путіна. У рф немає обʼєктивних соціологічних досліджень, тому всі цифри умовні. Але коли незалежна соціологічна група Russian Field провела телефонне опитування, то виявилося, що за путіна готові голосувати на виборах 30% опитаних, на другому місці був Пригожин з 2%.

Глава «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин 24 червня 2023 року залишає штаб Південного військового округу в російському Ростові-на-Дону. Getty Images / «Бабель»

«Ця цифра здається смішною, лише 2%, але це дуже багато. У відкритому опитуванні Пригожин переміг взагалі будь-якого федерального політика. Якщо міряти рейтинг у закритих списках, він мав би просто колосальний успіх», — казала керівниця Russian Field Дарʼя Павлова.

Крім того, понад половину опитаних так чи інакше схвалювали його діяльність. Свій рейтинг Пригожин побудував буквально за три місяці — ще в лютому 2023 року 15% росіян взагалі не знали, хто це такий.

Після спроби заколоту Пригожин стрімко втратив позиції. Наприкінці червня Russian Field провели нове опитування, за яким дії Пригожина загалом схвалюють лише 29% росіян, а в конфлікті з Міноборони підтримують лише 20%. Голосувати за нього росіяни не готові взагалі.

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