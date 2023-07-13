Марк Цукерберг успішно запустив Threads — понад 100 млн користувачів уже в перший тиждень. Тепер Twitter кінець? Навряд чи, бо Meta шукає заробітків, а не срачів

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

Шостого липня 2023 року компанія Meta запустила нову соцмережу Threads. Вже за перший тиждень там зареєструвалися понад 100 мільйонів людей — у 12 разів швидше, ніж набирав користувачів ChatGPT. І це при тому, що Threads ще не запустилася в країнах ЄС. Засновник Meta Марк Цукерберг заявив, що навіть він здивований таким швидким і органічним ростом мережі. З усіх можливих «вбивць» Twitter саме Threads зараз виглядає найперспективнішим. Це вже спричинило чергову суперечку між Цукербергом і власником Twitter Ілоном Маском, який перейшов до прямих образ Марка і запропонував помірятися пенісами. Однак майбутнє Threads поки під питанням — навіть такий стрімкий ріст не є гарантією успіху. І тим більше не означає, що нова соцмережа зможе колись замінити Twitter. Основна причина — у характерній для Meta модерації контенту. «Бабель» розповідає, як запуск Threads став довгоочікуваним успіхом для Цукерберга та які проблеми можуть чекати соцмережу в майбутньому.

Запуск Threads неабияк схвилював керівництво Twitter. Головна виконавча директорка компанії Лінда Яккаріно написала декілька твітів, у яких закликала користувачів памʼятати, що «є лише один Twitter» і його не можна скопіювати. А Маск заявив, що краще бути жертвою нападок незнайомців, ніж «вдаватися до хибного щастя, прихованого від болю Instagram».

Цукерберг у відповідь вперше за 11 років зробив пост у Twitter — мовчки запостив мем про Людину-павука.

За суперечкою Ілона і Марка стоїть дійсно важливе для майбутнього Threads питання. Чи зможе нова соцмережа дати користувачам те, по що вони ходять у Twitter? Threads зараз працює сумісно з Instagram і підкоряється тим самим звичним для Meta жорстким правилам модерації. Кореспондентка Vox Ребека Дженнінгс пише, що в Twitter вже є багато людей, які вміють цікаво писати. І саме ця соцмережа приваблює таких людей, бо тут вони можуть вільно висловити свою думку з приводу гарячих політичних питань і посперечатися.

Щоправда, з приходом Ілона Маска атмосфера у Twitter помітно погіршилася — розпалювання ненависті, домагання, навали ботів і дивні рішення нового керівництва відштовхують користувачів. Але замінити Twitter може тільки та соцмережа, яка дозволить іноді виходити за межі селфі та побутових балачок. Instagram для цього не підходить, а отже й Threads поки що теж.

Meta підібрала вкрай вдалий час для запуску Threads. З одного боку, це момент слабкості Twitter, коли користувачі обурилися рішенням Маска про денний ліміт твітів, які можна прочитати. А ще навесні 2023 року зʼявилися дані, що Twitter втрачає близько 7% користувачів щорічно.

З іншого боку, нова соцмережа може допомогти самій Meta розірвати коло постійних проблем, які компанія Цукерберга переживає останніми роками. У 2021 році Цукерберг заявив, що основним інтересом компанії буде розробка єдиного віртуального цифрового простору — метавсесвіту. Але ідея метавсесвіту так і не стала наступним технологічним проривом — вакантне місце зайняв штучний інтелект. У 2022 році Meta скоротила 15 тисяч співробітників, які працювали над метавсесвітом. Усе це підірвало довіру команди до керівництва, а акції Meta почали стрімко падати, сягнувши дна в листопаді 2022 року.

Але вже навесні акції знову почали потроху рости. А після успішного запуску Threads до компанії поступово повертаються впевненість у собі й мільярди доларів капіталізації. Кореспонденти Vox анонімно поспілкувалися зі співробітниками Meta, і ті підтвердили, що відчувають себе набагато впевненіше. Серед них є й ті, хто протягом останніх півроку пішли з Twitter — вони радіють, що більше не залежать від хаотичного стилю управління Ілона Маска. Їм подобається, що Цукерберг пригальмував експерименти і повернувся до класичної бізнес-моделі соцмереж.

До речі, Маск уже пообіцяв подати в суд на Meta за крадіжку комерційної таємниці — у частини цих співробітників був доступ до конфіденційної інформації.

Threads уже пророкують фінансовий успіх. Аналітики з інвестиційної компанії Evercore ISI прогнозують, що частина з тих 100 мільйонів користувачів, що є зараз, відсіється, темпи реєстрацій зменшаться, але аудиторія буде поступово рости. І за два роки може сягнути 200 мільйонів користувачів. Для соцмережі це означає приблизно $8 мільярдів виторгу щорічно. Хоча зараз у Threads взагалі немає реклами, але рано чи пізно вона зʼявиться.

Meta і Марк Цукерберг знаються на тому, як зробити із соцмережі прибутковий бізнес. Добрим прикладом є той самий Instagram, який дає прибутки завдяки мʼякому професійному маркетингу від брендів і знаменитостей.

Twitter може тільки мріяти про такі прибутки. При 450 мільйонах користувачів у 2021 році він приніс лише $5,1 мільярда. З Маском доходи скоротилися вдвічі, соцмережа втратила багатьох рекламодавців, які не хочуть асоціюватися з політикою і радикалами. Бо саме спокій, жорстка модерація, відсутність суперечок і орієнтація на рекламодавців приносять соцмережам гроші.

Але саме це може завадити Threads стати «вбивцею» Twitter. Парадокс у тому, що соцмережа може бути або прибутковою, або цікавою і провокативною — з гострими політичними дискусіями, скандалами і пікантними фото. Маск обрав друге, Цукерберг поки що послідовно на боці бізнесу. А багатьом користувачам насправді потрібно дещо середнє — стабільне, не надто агресивне, але без надмірної цензури.

Чи буде Threads пробувати знайти цю золоту середину — поки казати зарано. Можливо, насправді Meta й не планує «вбивати» інші соцмережі, і обмежиться тим, щоб дбати про свої, що вже існують. Керівник Instagram Адам Моссері вже заявив, що хоча конкуренція між Threads і Twitter очевидна, мова взагалі не про те, щоб когось замінити.

Адам Моссері, керівник Instagram, колишній виконавчий директор Facebook. Adam Mosseri / Instagram / «Бабель»

«Мета полягає в тому, щоб створити публічний простір для спільнот з Instagram, які ніколи по-справжньому не користувалися Twitter, і для людей з Twitter та інших платформ, які зацікавлені у менш агресивному місці для розмов», — написав він.

І додав, що політика й гарячі теми неминуче зʼявлятимуться у тредах, але компанія принципово не буде це заохочувати й підтримувати.

Threads — не єдиний конкурент Twitter. Найбільші — Bluesky від колишнього гендиректора Twitter Джека Дорсі та Mastodon, децентралізована платформа на мережі незалежних серверів.

Bluesky досі на етапі бета-тестування, туди можна потрапити лише за запрошенням, тому говорити про перспективи соцмережі зарано. До того ж команда Bluesky тимчасово припинила реєстрацію навіть із запрошеннями, бо не справлялася навіть з декількома десятками тисяч нових користувачів.

Mastodon існує з 2016 року, має свої сервери по всьому світу, зокрема в Україні. Але в компанії трохи інша історія — ця соцмережа скоріше приваблює ентузіастів вільного програмного забезпечення. Там немає агресивних суперечок Twitter, бо цільовій аудиторії вони не цікаві.

Всі інші проєкти, які зʼявлялися останніми роками — Post.News, Cohost, Artifact, Hive чи Substack Notes — поки не стали достатньо успішними, щоб розглядати їх серйозно. Вони надто нішеві, щоб відтворити бурхливе життя у Twitter.

Соцмережі — це лише платформи, чим саме вони будуть наповнені, вирішують люди. Підтримайте незалежну журналістику, щоб наповнити їх цікавим і корисним:🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua