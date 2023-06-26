В Індії вивели формулу ідеального чиновника: він мало спить, зрідка займається сексом і не має сімʼї, для якої міг би красти. Як цей образ експлуатує премʼєр Нарендра Моді. Одеському воєнкому на замітку
- Автори:
- Юліана Скібіцька, Катерина Коберник
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Getty Images / «Бабель»
У лютому 2014 року, під час передвиборчої кампанії в Індії головний претендент на місце наступного премʼєр-міністра Нарендра Моді сказав: «Я самотній — заради кого мені ставати корумпованим?». Індійцям, які втомилися від кумівства й корупції у владі, це одкровення сподобалось настільки, що Моді став премʼєром. Щоправда, згодом виявилося, що дружина в нього все ж є — політик приховував її понад 50 років. За домовленістю батьків він одружився в 17 років, але доволі швидко пара розсталася і жила окремо. На відміну від Європи та Штатів, де політик неодмінно має бути зразковим сімʼянином, в Індії самотність сприймають як готовність служити народові на сто відсотків. Моді віртуозно використовує цей стереотип і впевнено тримається за владу — переказуємо матеріал The New York Times.
Нарендра Моді очолив Індію в 2014 році. Під час передвиборчої кампанії його обличчя дивилося на індійців з кожного білборда. Його команда навіть опублікувала серію коміксів Bal Narendra про дитинство Моді. Вони розповідали про нібито вроджені лідерські якості та управлінські вміння Моді. Серед історій — розповідь про те, як він переплив річку, що кишіла крокодилами (ілюструє хоробрість); звільнив голуба, який заплутався в мотузці повітряного змія (співчуття); допомагав батькам (відчуття обовʼязку); віддав кишенькові гроші, щоби встановити чайний кіоск на карнавалі для збору коштів постраждалим від потопу (підприємництво, громадська робота).
Ще однією важливою деталлю образу Моді стала його самотність. Він постійно підкреслював, що відсутність родини робить його ідеальним політиком. У молодості Моді, згідно з традиціями, одружили з гуджаратською дівчиною. Однак невдовзі пара розсталась — майбутній премʼєр вирушив у тривалу подорож священними місцями індуїзму, а невдовзі став членом комуналістської організації «Раштрія сваямсевак сангх» (Союз добровільних слуг батьківщини). Її активісти — прачараки — відмовляються від сімейного життя заради «служіння Індії».
Власному біографу Моді казав, що «йому подобається бути самотнім». А ще — самотність подобається індійцям. Це може здатися дивним, адже сімʼя в Індії на першому місці: батьки домовляються про шлюби дітей, в політику також ідуть сімʼями. Останнє дослідження показало, що майже третина членів парламенту має родичів на важливих посадах або в партії.
Але саме від цього індійці і втомилися. В країні, де багато корупції і де політики використовують владу, щоб збагатити себе та свої родини, виборці вважають, що одинаки крадуть менше і більше належать народу, ніж близьким. «Одинока людина вважається не егоїстом, а тим, хто приніс жертву, і виглядає як бог чи богиня», — пише NYT.
Серед політиків без родини — Рахула Ганді, лідер партії Індійського національного конгресу, Мамата Банерджі, головна політикиня штату Західна Бенгалія і супротивниця Моді. В холостяках ходить також Навін Патнаїк, головний міністр штату Одіша, та Йогі Адьянатх, чернець, який управляє Уттар-Прадешем — це найгустонаселеніший штат Індії. До речі, Адьянатха розглядають як майбутнього наступника 72-річного Моді.
Але саме Моді зміг продумати й використати образ одинака краще за конкурентів. Він стверджує, що спить чотири години на добу та навчився залишати в стороні всі задоволення від життя — зокрема й секс. Це, щоправда, в його віці не надто складно. «Сімʼя Моді — Індія та нація!» — переконують прихильники премʼєра. «Кожен момент мого часу, кожна пора мого тіла — тільки для моїх співвітчизників», — говорив Моді у 2019 році, коли знову переміг на виборах.
«Його команда ретельно розробила цей образ. Чи то на сходах літака, чи на відкритті підземного переходу, чи сидячи у швидкісному поїзді — ви побачите портрет пана Моді [на якому тільки він]», — пише NYT. І ця стратегія працює. Індійці вірять, що сімʼя для Моді — це країна. Деякі так надихаються ним, що теж обирають життя без родини.
Насправді красти політиків змушує не сімʼя, а безкарність. Підтримайте «Бабель», і ми продовжимо розповідати про корупціонерів у владі: у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.