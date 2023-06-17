Що подивитися у вихідні. Довгоочікуваний новий сезон «Чорного дзеркала», другий сезон серіалу «Зоряний шлях: Дивні нові світи» і новий бойовик із Крісом Гемсвортом

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Netflix / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Paramount+ і HBO вийшло кілька цікавих релізів. Серед них — шостий сезон фантастичного серіалу-антології «Чорне дзеркало», бойовик «Евакуація 2» з Крісом Гемсвортом, третій сезон чорного драмеді «Праведні Джемстоуни» і другий сезон фантастичного серіалу «Зоряний шлях: Дивні нові світи». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Серіал-антологія «Чорне дзеркало» — шостий сезон

Про що серіал. Повернення популярного науково-фантастичного серіалу-антології — попередній, пʼятий сезон вийшов чотири роки тому. Пауза між сезонами була повʼязана з тим, що у Netflix тривав конфлікт із правовласниками серіалу Endemol Shine Group. У шостому сезоні пʼять епізодів, які все ще не повʼязані один з одним. Обійдемося без спойлерів — дівчина Джоан несподівано подивиться серіал про власне життя, двоє космонавтів посваряться на орбіті, молода пара приїде у маленьке містечко в Шотландії знімати документальний фільм і так далі.

Black Mirror / Netflix / шоуранер — Чарлі Брукер / у головних ролях — Енні Мерфі, Сальма Гаєк, Майкл Сера, Аарон Пол, Рорі Калкін / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 59% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. Variety пише, що в новому сезоні стало значно менше атмосфери тотального цинізму, яка була в попередніх, і більше співчуття й надії. The Verge каже, що серіал починався як історії про вплив технологій на людське життя, але зараз це вже не обовʼязково — деякі епізоди ніяк теми технологій не стосуються.

Бойовик «Евакуація 2»

Про що фільм. Сиквел фільму 2020 року про пригоди найманця Тайлера Рейка. Цього разу Тайлера наймають, щоб він урятував Кетеван — дружину відомого злочинця Давида Радані, та її дітей. Радані запроторив свою сімʼю в одну з найнебезпечніших вʼязниць на планеті. Коли під час місії Радані помирає, його брат Зураб вирушає в погоню за Тайлером та Кетеван.

Extraction 2 / Netflix / режисер — Сем Харгрейв / у головних ролях — Кріс Гемсворт, Гольшіфте Фарахані, Торніке Ґоґрічіані, Ідріс Ельба / тривалість — 2 години 3 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що перша частина бойовика була цікавою, а от друга існує, просто щоб витягувати гроші з глядачів. IGN, навпаки, вважає, що якщо вам потрібен бойовик, де один суцільний екшн, то цей фільм — те що треба.

Драмеді-серіал «Праведні Джемстоуни» — третій сезон

Про що серіал. Родина Джемстоунів — євангелісти з півдня США. Вони подорожують країною, виступаючи з проповідями на стадіонах і телебаченні. У них багато прихильників, які вважають патріарха сімʼї Ілая справжнім пророком. Однак під удаваним благочестям приховується така кількість пороків і гріхів, що навіть важко уявити. На початку третього сезону Джемстоуни управляють власним курортом, старий Ілай Джемстоун вийшов на пенсію, і церквою керують його діти Джессі, Кельвін і Джуді.

The Righteous Gemstones / HBO / шоуранер — Денні Макбрайд / у головних ролях — Денні Макбрайд, Джон Гудмен, Еді Паттерсон / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що в третьому сезоні серіал віртуозно поєднує божевілля та сентиментальність. TV Guide каже, що уважний глядач помітить багато влучної сатири на сучасне життя.

Фантастичний серіал «Зоряний шлях: Дивні нові світи» — другий сезон

Про що серіал. Приквел оригінального серіалу «Зоряний шлях», який вийшов у 1966 році, та спін-оф серіалу «Зоряний шлях: Дискавері», який виходить з 2017 року. У центрі сюжету — команда капітана Крістофера Пайка, командира корабля USS «Ентерпрайз». Капітан Пайк вирушає в нову пʼятирічну дослідницьку місію і опиняється у вирі політичної інтриги, яка може призвести до війни між Обʼєднаною Федерацією Планет і ромуланцями.

Star Trek: Strange New Worlds / Paramount+ / шоуранери — Аківа Голдсман, Алекс Курцман і Дженні Люмет / у головних ролях — Енсон Маунт, Джесс Буш, Ітан Пек, Ребекка Ромейн / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Rolling Stone дивується, як автори серіалу примудряються так добре розкрити сюжет і персонажів за кілька не дуже довгих сезонів. IGN вважає, що це чудове повернення до класичного «Зоряного шляху», і ретро-стиль ефект лише підсилює.

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