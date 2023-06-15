Добірка книжок, які вийшли українською у 2023-му. Якщо сумно, візьміть «Драбину» чи «Казку», якщо боляче — покличте Йова чи побудуйте дім із солі — радить письменник Олександр Михед

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The Ukrainians / Валентин Кузан

Двадцять другого червня в Києві відкриється одинадцятий «Книжковий Арсенал» — одна з головних подій українського книжкового ринку. Через обстріли та повітряні тривоги організатори змінили його формат. Книжки продаватимуть пʼять книгарень, а не видавництва, як було раніше. На такий крок пішли, оскільки бомбосховище «Арсеналу» розраховано на 700 людей і всіх охочих не вмістить. Фокус-тема фестивалю називається «Коли все має значення» — про реальність, де наші слова, цінності та ідеали проходять перевірку. До відкриття «Арсеналу» кореспондентка «Бабеля» Ганна Мамонова разом із письменником Олександром Михедом склали добірку з десяти книг українських і західних письменників, які вийшли друком у 2023 році в Україні. У максимально субʼєктивному списку — новий Стівен Кінг, поезія про війну, уперше перекладені українською західні культові романи, гумор і постапокаліпсис. Бонусом в кінці Михед розповів про свою нову книжку — нон-фікшн про вторгнення. Навіть якщо ви не потрапите на «Книжковий Арсенал», прочитайте ці книжки.

«Казка» Стівена Кінга від видавництва «Клуб сімейного дозвілля»

Новий роман Кінга — 700-сторінкове темне фентезі про сімнадцятирічного підлітка Чарлі Ріда. Він втратив матір, навчився уживатися з батьком-алкоголіком і врятував відлюдькуватого сусіда, біля будинку якого є загадковий сарай — час від час з нього долинають дивні звуки. В анотації на сайті видавництва сказано, що ідея «Казки» напрочуд проста — «доброта та любов здатні подолати все, навіть у найтемніші часи».

Пізній Кінг майже не хибить, і якого б обсягу не була історія, вона точно затягне і розважить. Ще одна причина взяти книжку до рук — Кінг повертається до жанру фентезі, а на перехресті реальностей і жанрів йому вдаються просто видатні речі. Хто не читав цикл «Темна вежа», то після «Казки» саме час вирушити в цю мандрівку.

Ціна видавництва: 440 гривень.

Англійською книга вийшла 6 вересня 2022 року, українською — 1 червня 2023-го.

Перекладачки — Ольга Захарченко й Олена Любенко.

«Бабель»

«Війна всюди однакова» Славенки Дракуліч від видавництва «Човен»

Нова збірка есеїв хорватської журналістки Славенки Дракуліч присвячена війні. Війні як такій, що повторюється в усій своїй нищівній силі. Хронологія текстів охоплює 30 років. Від розповідей про облогу Сараєва до засідань Міжнародного кримінального трибуналу щодо скоєних воєнних злочинів. Від того, як злочинці відсиділи і спростували всі свої заяви про каяття — і тут Дракуліч визнає, що даремно колись повірила в їхню щиросердність, до розповідей про початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Історія робить новий виток, коли авторка описує суд над першим російським воєнним злочинцем в Україні.

Книжку варто прочитати хоча б заради останнього абзацу і прислухатися до себе — наскільки сильно вас тригерять фінальні слова письменниці.

Ціна видавництва: 350 гривень.

Хорватською книга надрукована у 2022-му, український переклад вийшов у 2023 році.

Перекладачка — Наталія Хороз.

«Бабель»

«Повітряна війна і література» Вінфріда Ґеорга Зебальда від видавництва IST publishing

Зебальд — найобговорюваніший німецький письменник у світі. Коли у 2001 році вийшов його останній роман «Аустерліц», вважалося, що він отримає Нобелівську премію з літератури. Однак письменник невдовзі загинув в автокатастрофі.

Зебальд багато писав про наслідки війни — про людей, яких вона скалічила, і про те, чому вони викреслюють зі своєї памʼяті спогади. «Повітряна війна і література» присвячена саме пошукам відповіді на це запитання.

До книжки увійшли чотири тексти — основний про килимові бомбардування німецьких міст у Другій світовій війні. Зебальд написав його за мотивами лекцій, які прочитав у Цюріху в 1997 році. Письменник дослідив, як у повоєнній Німеччині виник суспільний договор робити вигляд, що союзні війська не перетворили на попіл німецькі тилові міста. Зебальд дійшов висновку, що люди, які вижили, цілком мали на це право, але водночас це шлях до колективного безпамʼятства.

«Повітряна війна і література» — важлива книга для українського читача. Після неї муляє запитання: якби російські міста зазнали масштабних авіанальотів, чи зрозуміли б росіяни, чому це сталося?

Ціна видавництва: 390 гривень.

Уперше німецької мовою книжка вийшла у 1999 році, українською — у 2023-му.

Перекладач — Роман Осадчук.

«Бабель»

«Драбина» Євгенії Кузнєцової від «Видавництва Старого Лева»

Це другий роман письменниці, він про українську війну. Велика родина евакуюється від російської навали в Іспанію. Тихий райський куточок облаштовує головний герой — 30-річний «син-брат-сват-зять», який насправді мріє втекти від родичів і всіх, хто на нього навалився. Кузнєцова як ніхто із сучасних письменників вміє зобразити мікросвіт і гіперхаос української родини. Ніжний гумор і розмисли про життя, які викликають неминуче бажання обійняти рідних.

Книги Кузнєцової — джерело радості й розради. Її дебютний роман про двох сестер «Спитайте Мієчку» став бестселером, сукупний тираж сягнув 22 тисяч примірників.

Ціна видавництва: 300 гривень.

«Бабель»

«Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі» Володимира Єрмоленка від «Видавництва Старого Лева»

Єрмоленко — український філософ, есеїст, подкастер, письменник і один із найважливіших голосів публічних інтелектуалів, які говорять за кордоном про Україну. У нього є дві абсолютно видатні книги есеїстики — «Далекі близькі» та «Плинні ідеології». Знайомство з автором можна почати з будь-якої з них або вже з нової «Ерос і Психея». Щоразу це дивовижні пригоди думки.

У «Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі» Єрмоленко розглядає українських письменників — Марко Вовчок, Лесю Україн­ку, Володимира Винниченка, Юрія Косача тощо — крізь загальноєвропейські теми та європейські сюжети, які лягають на український ґрунт, наприклад, образ Мазепи в європейській літературі.

Ціна видавництва: 400 гривень за паперовий примірник і 227 гривень за електронний.

«Бабель»

«Дім солі» Світлани Тараторіної від видавництва Vivat

Дебютний роман Світлани Тараторіної «Лазарус» став українською літературною сенсацією. Адже нечасто зʼявляються детективні фентезі в декораціях альтернативного Києва початку ХХ століття, населеного різноманітними фантастичними народностями.

Цьогоріч зʼявилася друга книжка письменниці — історія про майбутнє, у декораціях і міфології якого вгадується Крим. Химерно-фантастична антиутопія «Дім солі» розповідає про життя на півострові Кіммерик, який окупували Старші Брати. Там сталася катастрофа невідомого походження, через яку люди отруїлися речовиною «суєр» і мутували — у них забрали памʼять. Це історія постапокалипсису, яка просочена жорстокістю і смутком.

Ціна видавництва: 420 гривень.

«Бабель»

«[dasein: оборона присутності]» Ярини Чорногуз від видавництва «Віхола»

Це друга збірка віршів поетки, бойової медикині та розвідниці Ярини Чорногуз. Ярина писала тексти, перебуваючи на ротації на фронті. Скадовськ, Херсонщина, Сєвєродонецьк, Маріуполь, Новоайдар, дорога Бахмут — Лисичанськ.

Видавництво в описі до збірки вказує, що поезії Чорногуз нагадують листи з передової, але вони не про бойові дії чи звільненні міста, а про загиблих побратимів і посестер, власне я та усвідомлення свого вибору піти воювати й роздуми над світом майбутнього: яким він буде після всього цього болю, що розриває зсередини. Одне з ключових понять збірки, яке залишиться з вами та може багато чого пояснити в повсякденні, — існування «післяжиття»:

…і ти живеш так

ніби вже закінчилося твоє життя

ніби кінець вже позаду

а це — післяжиття…

Ціна видавництва: 270 гривень за паперовий примірник, на сайтах книжкових крамниць також є електронна версія за 135 гривен.

«Бабель»

«Словник війни», упорядник Остап Сливинський від видавництва Vivat

Широкомасштабне вторгнення змінює мову, якою ми говоримо, відкриває нові відтінки сенсів у звичних поняттях. Ця книжка — підсумок проєкту поета, перекладача, есеїста Остапа Сливинського, який спершу записував почуті історії про вторгнення, а потім запропонував іншим авторам поділитися своїми або записаними історіями.

Важливий проєкт і капсула часу, що вже звучить кількома іноземними мовами. «Словник війни» переклали на понад 14 мов: невдовзі, крім українського, словацького, польського і німецького, також вийдуть румунське, картвельське і корейське видання.

Ціна видавництва: 290 гривень.

«Бабель»

«Двійник» Жузе Сарамаґу від видавництва «Вавилонська бібліотека»

Класик світової літератури, португальський письменник Жузе Сарамаґу славиться лаконічним стилем, радикальним поводженням із синтаксисом і побудовою речень. У 1998 році він отримав Нобелівську премію з літератури. В обґрунтуванні комітет вказав, що нагороджує того, «хто за допомогою притч, наповнених уявою, співчуттям та іронією, дає можливість осягнути ілюзорну реальність».

«Двійник» — один із передостанніх романів письменника. Він розповідає про вчителя історії Тертуліану Масіму Афонсу, який випадково дізнався, що у нього є двійник. Людина, яка схожа на нього до найдрібніших деталей — навіть голос той самий. Усвідомлення цього вибиває ґрунт з-під ніг головного героя, він намагається знайти свою копію і заразом себе. Це історія про втрату і пошуки своєї ідентичності у глобальному світі, де одночасно культивують особистість і встановлюють жорсткі рамки поведінки.

Десять років тому книжка стала основою для фільму Дені Вільньова «Ворог». Якщо ви його бачили, то ніколи не зможете забути фінальну сцену — це такий момент, коли ви все кидаєте і починаєте гуглити всі можливі пояснення щойно побаченому. Прочитати книжку Сарамаґу — непоганий спосіб зʼясувати, що хотів сказати Вільньов у своєму найдивнішому фільмі.

Ціна видавництва: 450 гривень.

Книжка вперше вийшла друком у 2002 році португальською мовою, українською — у 2023-му.

Перекладачка — Катерина Скальська.

«Бабель»

«Позивний для Йова. Хроніка вторгнення» Олександра Михеда від «Видавництва Старого Лева»

«Дякую, що дочитали. Мені ніяково розповідати про свою книжку, але вона дуже важлива для мене»

У перший день повномасштабного вторгнення Михед почав писати нон-фікшн, робота над яким тривала наступні 13 місяців. У «Позивному для Йова» письменник розповідає про те, як в його дім у Гостомелі влучив російський снаряд на початку березня 2022-го, про своїх батьків, які три тижні провели в окупованій Бучі, про 100 днів у чернівецькій казармі та людей, яких він там зустрів. Про дитинство і дитячі ігри під час вторгнення.

Але це більше, ніж особиста історія Михеда. У книжці є чотири глибинні інтервʼю. Із кіборгом, який удруге пішов на війну. Із художницею, яка залишила все своє життя і поїхала за кордон, аби вивезти матір у безпечне місце. Із головним редактором видання «Бабель», який на власні очі бачив становлення «ЛНР», а після деокупації Київщини долучився до ексгумації масових поховань людей, яких закатували росіяни. І з матірʼю автора — літературознавицею, на чию долю випали випробування, які годі й уявити. Ця книжка про те, що трапилося з нами всіма. Що не можна пробачити й неможливо забути. Прочитайте її. Якщо будуть сили.

Ціна видавництва: 380 гривень.

«Бабель»

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