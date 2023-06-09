Diablo 4 за кілька днів стала надуспішною. Але це не вирішує проблем студії Activision Blizzard. Розповідаємо про головну корпоративну інтригу року між Sony й Microsoft і долю найбільшої угоди в історії ігрової індустрії

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blizzard.com

Пʼятого червня 2023 року вийшла Diablo 4 — одна з найочікуваніших ігор 2023-го від компанії Blizzard Entertainment. Вона вийшла одразу для PC, PlayStation 4 та 5, Xbox Series X/S і Xbox One. Це класичний фентезійний рольовий слешер, якого фанати чекали 10 років. Сюжетно вона продовжує історію минулих трьох частин і доповнень до них, тому його переказ тягне на цілу книгу. Але знову доведеться вибрати один із пʼяти класів персонажів та винищувати ворогів у промислових масштабах. Старт продажів Diablo 4 став успішним — вже 8 червня кількість гравців наблизилася до трьох мільйонів. Blizzard заявила, що це найуспішніша з усіх їхніх ігор. Гравці вже провели в грі сумарно понад 90 мільйонів годин. Для холдингу Activision Blizzard, якому належить компанія-розробник, це обнадійливі новини. Тому що останні два-три роки на неї постійно сиплються негаразди — від судових позовів за сексуальні домагання в компанії та критику внутрішньої корпоративної культури до тяганини з угодою, за якою холдинг мав влитися в Microsoft. На вимогу конкурентів угоду досі блокують антимонопольні органи США та Британії. «Бабель» розповідає, як одна з найуспішніших ігрових компаній потрапила у вир скандалів і криз, та чи врятує її успіх Diablo 4.

Шлях Activision Blizzard до успіху і початок проблем

Activision Blizzard зʼявилася у 2008 році, коли обʼєдналися компанії Activision і Vivendi Games, якій на той час належала Blizzard. Тоді контрольний пакет акцій дістався Vivendi, проте генеральним директором нової компанії став саме директор Activision Боббі Котік. У 2013 році Activision Blizzard почала викупати акції, що належали Vivendi, і добилися повної незалежності.

Під керівництвом Боббі Котіка Activision Blizzard у 2014 році стала пʼятою ігровою компанією у світі за рівнем доходів. Їхній шутер Call of Duty: Black Ops III у 2015 році став найуспішнішою грою року. А у 2017 році компанія увійшла до Fortune Global 500 — списку найбільших компаній світу за виторгом. Серед ігрових компаній раніше в цей список потрапляли лише Atari та Electronic Arts.

Прибутки від основних відеоігрових франшиз компанії та власної платформи Battle.net були такими значними, що у 2018 році Котік вирішив залучити нові інвестиції й придбати корпорацію Time Warner, яка тоді переживала кризу. Але зрештою Warner за $85 млрд придбала набагато більша й заможніша за Activision Blizzard телекомунікаційна компанія AT&T.

Боббі Котік, головний виконавчий директор Activision Blizzard, на щорічній конференції Allen & Company Sun Valley, 10 липня 2019 року в Сан-Веллі, штат Айдахо. Getty Images / «Бабель»

Тоді ж для Activision Blizzard почався час невдач. У 2018 році компанія показала рекордні прибутки — $164 млн. Але нові проєкти виявилися не такими успішними, як були задумані. Багатокористувацький шутер Destiny 2 продався не так добре, як планували, через це компанія навіть розірвала угоду з розробником гри, студією Bungie. При тому, що Destiny 2 за продажами все ж стала однією з найуспішніших ігор року, цього для Activision Blizzard було вже замало. Компанія була змушена звільнити 8% співробітників.

Справжні проблеми в Activision Blizzard почалися у 2019 році, коли декілька співробітників звинуватили компанію в тому, що там процвітає культура сексуальних домагань. Також у Департамент громадянських прав Каліфорнії скаржилися на те, що керівництво компанії дозволяє собі дискримінацію на співбесідах, різноманітну помсту тим співробітникам, які їм не подобаються тощо. У 2021 році скарг стало так багато, що Департамент подав обʼєднаний позов за всіма такими випадками.

Загалом 2020—2021 роки були не такими поганими для компанії в сенсі прибутків — пандемія коронавірусу і карантин стимулювали людей купувати більше відеоігор. Але через скандали та судову справу акції Activision Blizzard впали на 20%. Судовий розгляд йшов для компанії погано, бо Котік від початку заперечував, що знав про будь-які проблеми з домаганнями. Але журналісти зʼясували, що про більшість випадків він не міг не знати і приховував їх від ради директорів. Сам Котік, розуміючи, що справа йде до мільйонних компенсацій, попросив раду директорів знизити свою заробітну плату до мінімуму.

У березні 2022 року суд закінчився, сторони пішли на мирову угоду, але Activision Blizzard мали сплатити $18 млн компенсацій, а репутація компанія була підірвана. Того ж року компанія активно втрачала співробітників, зокрема тих, хто працював там багато років. Люди скаржилися на постійні кранчі, погане ставлення керівництва і той факт, що замість премій і доплат Котік пропонував їм акції компанії, які тоді стрімко знецінювалися.

Суперечка Microsoft і Sony

За два місяці до вироку суду зʼявився варіант порятунку компанії. Microsoft висловила бажання купити Activision Blizzard за $68,5 млрд готівкою. Це була б найдорожча угода в історії ігрової індустрії та найдорожча покупка Microsoft за всю її історію. Обʼєднання з Activision Blizzard зробило б відеоігровий підрозділ Microsoft третім у світі після китайської Tencent та японського конгломерату Sony. Microsoft також пообіцяла, що під їхнім керівництвом усі недоліки корпоративної культури Activision Blizzard залишаться в минулому і ніяких домагань більше не буде. А для Боббі Котіка і керівництва компанії це могло бути шансом почати новий етап у карʼєрі, залишивши компанію з усіма її проблемами. Хоча, за словами співробітників, саме Котік до останнього вагався, чи продавати компанію. Але зрештою у квітні 2022 року почав предметні перемовини з Microsoft, а акціонери повідомили, що вони не проти.

Виявилось, що далеко не всім така угода подобається. Проти неї публічно виступили Tencent і Sony, які заявили, що угоду мають неодмінно перевірити антимонопольні органи, бо зрештою Microsoft може стати занадто потужною компанією, яка буде підминати ринок відеоігор під себе.

Особливо занепокоїлася Sony, бо головний конкурент її консольної платформи Playstation — це Xbox від Microsoft. Sony публічно заявила про свої побоювання — якщо найпопулярніша у світі франшиза шутерів Call of Duty опиниться в руках Microsoft, то вони зможуть цим маніпулювати. Наприклад, робити версії наступних частин гри для Playstation гіршими, випускати їх пізніше, а то й взагалі зробити франшизу своїм ексклюзивом тільки для Xbox. Microsoft відповідала, що нічого такого не планує, бо продавати Call of Duty на Playstation вигідніше, ніж не продавати, та й взагалі про яке домінування може бути мова, якщо співвідношення Playstation та Xbox на ринку становить 70—80% до 20—30%. Але Sony була непохитною.

Обидві компанії протягом усього 2022 року постійно прибіднялися. У Sony заявляли, який жах їх охоплює від однієї думки, що велика Microsoft усіх зʼїсть. У Microsoft відповідали, що у сфері відеоігор вони — ніхто, поруч з успішним гігантом Sony, безперечним лідером ринку, який має безліч культових ексклюзивів. За цим уважно стежили антимонопольні органи США, Японії, Британії і ЄС, які й мали дати згоду на купівлю Activision Blizzard.

21 лютого 2023 року Microsoft організувала конференцію в Брюсселі, на яку запросили Sony та Nintendo, ще одного свого конкурента на ринку ігрових консолей. Прямо зі сцени президент та головний юрист Microsoft Бред Сміт показав контракт, який гарантував випуск Call of Duty на Playstation наступні 10 років. І заявив, що він готовий підписати його прямо зараз. А потім додав, що такий самий контракт він щойно підписав з Nintendo, і взагалі Microsoft не боїться конкуренції і не планує обмежувати конкурентам доступ до своїх ігор.

Президент Microsoft Бред Сміт пропонує Sony підписати угоду про Call of Duty, Брюссель, 21 лютого 2023 року. Microsoft

Але голова Sony Interactive Entertainment Джим Раян, який теж приїхав на конференцію, не погодився. Завʼязалася дискусія, і Раян при свідках роздратовано заявив: «Я не хочу ніяких нових угод по Call of Duty. Я просто хочу заблокувати ваше злиття». Ця фраза мала ефект бомби. Виходило, що Sony насправді не переживає через долю Call of Duty, а просто намагається заблокувати вигідну для конкурентів угоду.

Вже через місяць японські антимонопольні органи схвалили злиття Microsoft і Activision Blizzard. А британське Управління конкуренції і ринків заявило, що поки ще думає, але аргумент про Call of Duty серйозно вже не розглядає, що посилило позиції Microsoft. Також угоду погодили антимонопольні органи ЄС.

Проте для Microsoft не все так просто. Навіть провали Sony в комунікації не зняли автоматично усіх проблем з угодою. В кінці квітня 2023 року Британія все ж заблокувала злиття, тому що воно призведе до «скорочення інновацій та обмеження вибору для британських гравців у найближчі роки». Microsoft оскаржила це рішення. Своє слово ще має сказати Комісія з цінних паперів і бірж США. Але вона вже виявила порушення, за які Activision Blizzard сплатили $35 млн.

Чи врятує Diablo 4 компанію?

Успіх Diablo 4 — безперечно гарна новина для компанії. Це доводить, що, не дивлячись на негаразди, Activision Blizzard все ж можуть випускати ігри, які подобаються мільйонам гравців і приносять значні прибутки. Ще до релізу Diablo, в кінці травня 2023 року, Боббі Котік дав перше за десять років інтервʼю, і воно було дуже оптимістичне. Він заявив, що ніяких проблем з корпоративною культурою і домаганнями у них насправді немає, а судові тяганини — це просто помста колишніх співробітників і профспілкових активістів. Крім того, навіть якщо регулятори заблокують угоду з Microsoft, є й інші компанії, які хочуть злиття з Activision Blizzard.

«У нас чудова компанія. У нас величезний імпульс і видатний баланс. І ми можемо продовжувати досягати успіху наодинці, як це було протягом останніх 30 років. Але буде чудово, якщо угода відбудеться, бо я думаю, що це правильно для нашої галузі», — сказав Котік.

Екран вибору класу Diablo 4. blizzard.com

Але не все так райдужно. Деякі проблеми компанії були повʼязані саме з розробкою і випуском Diablo 4. Щоб встигнути випустити гру, розробники на фінальних етапах працювали в жахливому кранчі — до 100 годин на тиждень, без вихідних. Багато з них кажуть про вигоряння і йдуть з компанії, мотивуючи це тим, що гру вже випустили, можна й відпочити. Тобто тієї команди, яка створила Diablo 4, частково в компанії вже немає, і ким вона буде заміняти досвідчених спеціалістів — відкрите питання.

З корпоративною культурою в Activision Blizzard теж не все гаразд. 31 березня 2023 року геймдизайнер Ерік Ковінгтон, який працював у команді World of Warcraft, написав на своїй сторінці в Twitter, що його звільнили за жарт. Він створив у грі другорядного персонажа, жадібного гобліна-торговця, який говорив фразами Боббі Котіка з реального життя. Котік образився і негайно звільнив Ковінгтона. Це дало привід гравцям та ігровим журналістам говорити, що менеджмент у компанії не змінився.

Погана репутація компанії серед гравців уже дається взнаки. Наприклад, на платформі Metacritic від критиків Diablo 4 отримала високі оцінки — 88 зі 100. Але гравці не такі поблажливі, 8 червня оцінка від них була 6,1 з 10, а вранці 9 червня — вже 5,5. Вони пишуть, що гра непогана, але не інноваційна, не відповідає очікуванням та заявам Котіка, і виїжджає суто на популярності франшизи.

І немає гарантій, що проблеми Activision Blizzard не повторяться, попри швидкий успіх Diablo 4.

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