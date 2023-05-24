На тлі війни в Україні стартапи пропонують Пентагону нові технології — супутники, дрони, нейромережі. Але всьому заважає бюрократія. За матеріалом NYT

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Ангеліна Коткова / Катерина Бандус / «Бабель»

Війна в Україні вже вплинула на розвиток сучасних військових технологій. Сотні стартапів по всьому світу пропонують рішення для розвідки та бойових дій — супутники, дрони, нейромережі. Дослідник сучасної війни, полковник Томас Хаммес з Університету національної оборони США назвав це «справжньою військовою революцією», яка відбувається набагато швидше, ніж перехід на нові озброєння у ХХ столітті. Більшість нових розробок зараз зʼявляється у США. Але є одна проблема — стартапи та Міноборони США звикли працювати в різному темпі. Чиновники звикли працювати з великими підрядниками, які можуть роками чекати на погодження контракту. Компанія Primer Technologies, яка розробляє програму зі штучним інтелектом для аналізу радіоперехоплень противника, змушена звільняти своїх співробітників, очікуючи, коли Міноборони погодиться на співпрацю. Переказуємо матеріал The New York Times про те, як технологічні стартапи просувають військову науку вперед так швидко, що військові чиновники за ними не встигають.

Невеликі технологічні стартапи не можуть робити складну комплексну військову техніку. Але їхні розробки часто бувають інноваційними та зручними. Наприклад, стартап Capella Space із Сан-Франциско розробляє невеликі супутники, які можуть допомогти добре бачити переміщення військ уночі та крізь хмари. Аерокосмічна компанія Fortem Technologies створила безпілотник, який може знешкоджувати ворожі дрони.

А компанія Primer Technologies розробила програму зі штучним інтелектом, яка за лічені хвилини аналізує багато аудіозаписів, щоб знайти серед перехоплених розмов ворога потрібну інформацію.

У Міноборони США є свої розробки та великі замовлення схожих технологій. Звісно, у них є свої супутники, набагато більші за супутники Capella Space. Чи безпілотники Predator і Reaper. Але технології, які пропонують стартапи, часто простіші, дешевші, їх можна швидше ввести в експлуатацію. Наприклад, у супутників Capella менше покриття, ніж у тих, які є в Міноборони США. Але на конкретній невеликій ділянці вони можуть дати набагато більше інформації.

Те саме з безпілотниками — тільки в Україні їх потрібно багато і вже сьогодні. Тому на зміну суто військовим розробкам приходять комерційні від AeroVironment, Skydio, Shield AI, Teal Drones, BRINC, Anduril Industries та багатьох інших компаній.

Дрон Quantix, виготовлений компанією AeroVironment, злітає під час демонстрації для адміністратора NASA Джима Брайденстайна на щорічній 52-й виставці World Ag Expo 12 лютого 2019 року в Тулейрі, Каліфорнія. «Бабель»

На заваді новим технологічним проривам стоїть проблема, яку керівники стартапів називають «Долиною смерті». Державні контракти завжди обговорюють та укладають надто повільно. Наприклад, Міноборони США заявило Capella Space, що про повноцінну співпрацю з ними можна буде говорити не раніше 2025 року. А у сучасних стартапів немає стільки часу, їм треба продавати свої технології та послуги вже зараз, щоб починати вигадувати щось нове. Компанія отримала $250 млн інвестицій, але в очікуванні державного контракту вони можуть закінчитися, штат уже довелося скорочувати.

«Вони не люблять ризикувати, їх за це не підвищують — каже про чиновників Пентагону засновник і CEO Capella Space Паям Баназаде. — Тож тепер ми повинні пройти через цей загадковий процес трирічного планування бюджету, поки військовий на фронті кричить, що потребує цього [супутників] вже зараз».

Primer Technologies довелося звільняти співробітників в очікуванні відповіді від Пентагону щодо їхньої програми. Засновник компанії Шон Гурлі каже, що довелося звільняти саме розробників, а натомість взяти на роботу колишнього помічника комітету Сенату зі збройних сил, щоб він лобіював інтереси компанії в Міноборони.

«Великі оборонні компанії насправді не інвестують у технології. Вони інвестують у те, як орієнтуватися у цій бюрократії. Це відстій, але саме так ви маєте грати в цю гру», — каже Гурлі.

Деякі компанії успішно проходять «Долину смерті». Наприклад, американська компанія Skydio нещодавно дочекалася свого контракту з Пентагоном. Skydio розробляє дрони зі штучним інтелектом, який полегшує управління для новачків та допомагає запобігати аваріям. Але керівники компаній все одно стривожені, бо так щастить далеко не всім.

У Пентагоні розуміють, що проблема є, і шукають шляхи її розвʼязання. Це визнає і сам міністр оборони США, генерал Ллойд Остін, який ще в грудні 2022 року зустрічався з керівниками багатьох стартапів та обіцяв пришвидшити бюрократичну роботу.

«Іноді у нас занадто багато бюрократії — багато перевірок, а потім ще перевірки перевірок», — визнає колишній міністр Повітряних сил США Дебора Лі Джеймс.

Заступниця міністра оборони з досліджень та розробок Хайді Шʼю каже, що в Пентагоні чудово розуміють позицію стартапів, але там вже склалася певна культура будь-яких закупівель та контрактів. Після численних скандалів і звинувачень у корупції Міноборони воліє не ризикувати, не поспішати та багато разів перевіряти всі умови та документи. Попри це Шʼю обіцяє подолати «Долину смерті».

Радник Пентагону Вілл Роупер додає, що ще з часів Холодної війни американські військові не довіряють приватним компаніям і надають перевагу власним розробкам та великим перевіреним підрядникам. Тому, наприклад, штучний інтелект досі майже не інтегрований у розробки Пентагону — для цього довелося б залучати приватних експертів з невеликих компаній. І ці традиції ще доведеться побороти.

Ллойд Остін вже зробив перший крок і почав з безпілотників. У підрозділі оборонних інновацій міністерства кажуть, що тепер будуть самі стежити за новинками у цій сфері та пропонувати виробникам контракти за спрощеною процедурою. Першого травня 2023 року новим директором підрозділу інновацій став Даг Бек, колишній віцепрезидент Apple.

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