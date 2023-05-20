Що подивитися у вихідні. Румунський серіал «Шпигун/Майстер», реаліті-шоу про родину Сильвестра Сталлоне і документалка про роботу з Бараком Обамою

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, HBO Max, Paramount+ і Hulu вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — румунський шпигунський серіал «Шпигун/Майстер», політичний трилер «Привиди Бейруту», реаліті-шоу «Сімʼя Сталлоне» і документальний мінісеріал «Робота: Чим ми зайняті весь день» із Бараком Обамою. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Шпигунський серіал «Шпигун/Майстер»

Про що серіал. Румунія, 1978 рік. Віктор Годяну ― офіцер румунської таємної поліції та один з помічників диктатора Ніколае Чаушеску. А ще він ― радянський агент, який шпигує за Чаушеску за завданням від КДБ. Поступово Чаушеску починає здогадуватися, що серед його найближчого оточення є радянський кріт, і навколо Годяну згущуються хмари. Під приводом дипломатичної поїздки він тікає у США, але в Румунії залишається його родина, а на самого Віктора продовжує полювати контррозвідка.

Spy/Master / HBO Max / режисер — Крістофер Сміт / у головних ролях — Алек Секаряну, Клаудіу Блеонт, Свенья Юнг, Паркер Сойерс, Ана Улару / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. Mashable пише, що в серіалі досить сумбурна хронологія подій, але в усьому іншому це чудова шпигунська історія. Fiction Horizon хвалить серіал за реалістичність і відсутність типових для сучасного кіно перебільшень.

Політичний трилер «Привиди Бейруту»

Про що серіал. Мінісеріал засновано на реальних подіях. Він описує багаторічне полювання американських та ізраїльських спецслужб на ліванського терориста, одного із засновників «Хезболли» Імада Мугнію. Першим великим терактом, який він організував, був підрив американського посольства в Бейруті в 1983 році. З того часу і до 2000-х років його намагалися зловити. У 2008 році автомобіль Мугнії підірвали, він загинув. Серіал показує й історію самого Імада ― від ідеалістичного юнака до цинічного міжнародного злочинця.

Ghosts of Beirut / Showtime, Hulu / шоуранери — Аві Іссахарофф і Ліор Раз / у головних ролях — Дермот Малруні, Діна Шихабі, Гаррет Діллахант, Іддо Голдберг / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,7.

Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert вважає, що екшн-частина серіалу зроблена на гарному рівні, але політична частина слабка ― про мотивацію Мугнії та обставини його діяльності ми майже нічого не дізнаємося. Collider пише про великий розрив між документальною та художньою складовими серіалу і каже, що інколи вони виглядають як дві окремі історії.

Реаліті-шоу «Сімʼя Сталлоне»

Про що шоу. Реаліті-шоу про життя актора Сильвестра Сталлоне та його родини м дружини Дженіфер Флавін та їхніх доньок Софії Роуз, Сістін Роуз і Скарлет Роуз. Також у кадрі зʼявляються інші родичі та друзі актора ― його брат Френк, старші сини Сейдж і Серджіо, актори Дольф Лундгрен і Аль Пачіно та багато інших відомих людей.

The Family Stallone / Paramount+ / продюсери — Бенджамін Гурвіц, Джессіка Залкінд, Надім Емірі, Джулі Піцці, Фарназ Фарджам, Джонатан Сінгер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що це раптово цікаве шоу, але помітно, що воно доволі зрежисоване ― Сталлоне, очевидно, хотів не показати «брудну білизну», а просто зробити цікавий суто акторський контент. USA Today каже, що другий епізод цікавіший за перший, і якщо така оптимістична динаміка збережеться протягом усього сезону, то це буде якісне реаліті-шоу.

Документальний мінісеріал «Робота: Чим ми зайняті весь день»

Про що серіал. У чотирьох епізодах документалки колишній президент Барак Обама досліджує проблеми сфери зайнятості у США. І зустрічається з різними людьми ― молодими мамами, які змушені шукати баланс між дитиною і роботою, музикантом, який працює айтішником, щоб мати гроші на хобі, засновницею компанії, яка віддає частину свого доходу робітникам.

Working: What We Do All Day / Netflix / оповідач — Барак Обама / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Variety пише, що присутність Обами як ведучого та оповідача у фільмі ― це палка на два кінці. З одного боку, це збільшує аудиторію фільму, з іншого ― провокує питання про невирішені проблеми цієї сфери ще за каденції самого Обами.

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