Принц Чарльз офіційно став королем Чарльзом ІІІ. Ось як проходила коронація, якої він так довго чекав

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Getty Images / «Бабель»

Шостого травня в Лондоні пройшла коронація принца Чарльза — відтепер він Чарльз ІІІ, король Великої Британії. Ця процедура мала більш сакральний характер, адже офіційно Чарльз став королем 10 вересня минулого року — за два дні після смерті королеви Єлизавети ІІ. Сьогодні Чарльз узяв під захист англіканську церкву, державу і закони. Чарльз зійшов на королівський престол у віці 74 роки. Його мати, королева Єлизавета ІІ, правила Британією довше за всіх англійських монархів — 70 років.Корону Чарльз отримав у складні для британської монархії часи. Мемуари принца Гаррі, де він розповідає цікаві та непоказні деталі про королівську родину, привернули забагато уваги й спричинили скандали. Та і в цілому британці стали прохолодніше ставитися до інституту монархії. А Чарльзу ще у квітні 2022 року близько половини британців не довіряли та вважали, що йому варто передати престол старшому сину Вільяму. Але тепер Чарльз — офіційно король. Ось як пройшла його коронація.

Війська марширують у торговільному центрі The Mall

Король Чарльз і королева-консорт Каміла їдуть на коронацію Getty Images / «Бабель»

Державна карета разом з Чарльзом та Камілою прямує до Вестміністерського аббатства

Військові, які брали участь у «Королівській процесії», відпочивають після параду в центрі Лондона перед коронацією

Протестуючі проти коронації Чарльза в Лондоні. Ще у квітні 2022 року половина британців не хотіли, щоб Чарльз став королем після смерті королеви Єлизавети Getty Images / «Бабель»

Каміла, королева-консорт, маше рукою з вікна державної карети

Коронація Чарльза ІІІ

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