Штучний інтелект уже пише пісні. Новий трек репера Дрейка виявився роботою ШІ. Лейбл Universal вимагає видалити його через плагіат. Чи можна звинуватити в чомусь нейромережу? Поки ніхто не розуміє

Kate Ban / «Бабель»

Сімнадцятого квітня 2023 року компанія Universal Music Group опублікувала вимогу видалити зі стримінгових музичних сервісів популярну пісню “Heart on My Sleeve”, написану користувачем TikTok під ніком ghostwriter977. Річ у тім, що хоч музика в пісні оригінальна, вокал для неї синтезував штучний інтелект, використавши для цього голоси канадських музикантів Дрейка та The Weeknd. Автор навіть вказав у назві пісні, що це Drake AI і написана вона в стилі Дрейка. Пісню видалили з Apple Music, Spotify та інших стримінгів, а потім також із TikTok і YouТube. Але згодом автор знову залив її на YouТube, і вона там є досі. Виявилося, що використання штучного інтелекту породжує складну юридичну колізію. Авторське право захищає продукт від копіювання. Але ж ghostwriter977 нічого не копіював, він написав власний текст і музику, а штучний інтелект — це просто інструмент, який не можна в чомусь звинуватити. Тим часом музичні компанії вже говорять про те, що сам процес навчання ШІ, коли він «знайомиться» з новою інформацією, зокрема з альбомами того ж Дрейка, — це вже порушення авторського права. «Бабель» розповідає, за які деталі зачепилися Universal Music Group, щоб заборонити пісню, і як конфлікт із музичною індустрією може вплинути на майбутнє Google та штучного інтелекту загалом.

Що сталося? Хтось вкрав у когось пісню?

Пісня “Heart on My Sleeve” зʼявилася в мережі ще 4 квітня 2023 року, її виклав анонімний користувач TikTok під ніком ghostwriter977. Він стверджує, що працював, власне, анонімним композитором на якийсь із великих лейблів. Пісня досить швидко стала популярною ― 15 мільйонів прослуховувань у TikTok, 275 тисяч на YouТube та 600 тисяч на Spotify.

Автор також заявив, що для створення вокалу пісні він використав штучний інтелект, який створив голос, подібний до голосів Дрейка та The Weeknd. Штучний інтелект вже використовували для створення треків, але зазвичай це були чудернацькі кавери. Наприклад, ШІ «заспівав» пісню Бейонсе “Cuff It” голосом Ріанни. Багато подібних експериментів просто не стали такими популярними, тому великі лейбли не звертали на них уваги. Однак поява “Heart on My Sleeve” змусила їх захищатися.

Спочатку Дрейк, а потім і лейбл Universal Music Group (UMG), який представляє інтереси The Weeknd, заявили, що вважають такі пісні порушенням авторського права. Зі стримінгами проблем не було ― вони вручну модерують свої бібліотеки та можуть видаляти треки без детального пояснення причин. “Heart on My Sleeve” видалили звідти майже одразу після заяви лейблу.

Але політика YouТube зовсім інша ― дозволено все, що не заборонено. І потрібна чітка вказівка на конкретне порушення авторського права, щоб видалили звідти авторський контент. Виявилося, що така вказівка була: ghostwriter977 використав на початку пісні тег продюсера Metro Boomin, який не має до неї жодного стосунку. За це й зачепилися UMG, коли подавали заяву про видалення, бо саме цей короткий момент можна вважати інтелектуальною власністю. Пісня справді зникла з YouТube і TikTok. Але 18 квітня ghostwriter977 знову залив її на Youtube, вона й досі там є.

І в чому проблема?

Усе просто. А що UMG робитимуть, якщо ghostwriter977 прибере з пісні продюсерський тег Metro Boomin? Решта пісні з точки зору законодавства і правил YouТube не порушує авторського права.

Захист інтелектуальної власності ― це захист від несанкціонованого копіювання. Якби ghostwriter977 використав у своїй пісні фрагмент будь-якої пісні Дрейка чи The Weeknd, ситуація була б однозначною ― це був би плагіат. Але він цього не зробив, а схожий тембр або голос, чи пісня субʼєктивно у стилі іншого музиканта не заборонені. І в пісні немає копіювання інших пісень чи їхніх елементів. Людям не заборонено співати схожими голосами, чому використання штучного інтелекту для цього має щось змінити?

Проблема набагато ширша, ніж суперечки через одну пісню. Від початку 2023 року великі компанії з різних сфер ― від тієї самої UMG до фотобанку Getty Images ― регулярно заявляють, що взагалі весь процес збору навчальних даних для штучного інтелекту є великим порушенням авторських прав. Тому що ШІ «поглинає» чужі продукти, пісні, тексти, фотографії, будь-який контент, щоб працювати та давати результат. А розробники ШІ зрештою використовують його в комерційних цілях. Getty Images уже судяться через це з компанією Stability AI.

Компанії, які розробляють ШІ, такі як Google чи Microsoft, вважають, що все навпаки. І процес навчання штучного інтелекту ― це добросовісне використання чужої інтелектуальної власності. Вони посилаються на закон, згідно з яким використання матеріалів для досліджень чи навчання може визнати незаконним в кожному конкретному випадку лише суд. А ще ― навчання ШІ відбувається завдяки пошуковим системам, а користуватися ними не заборонено.

«Зрештою пошук ― це добросовісне використання. [...] А потім, я думаю, будуть судові справи, які мають створити прецедент», ― вважає CEO Microsoft Сатья Наделла.

Девід Гольц, генеральний директор компанії Midjourney, чия програма штучного інтелекту створює цифрові зображення, вважає, що на навчання ШІ треба дивитися як на навчання людини.

«Чи може людина, дивлячись на чужу картину, вчитися на ній та зробити подібну? Очевидно, що це дозволено для людей, а інакше б це знищило всю професійну мистецьку індустрію, та й непрофесійну теж. Певною мірою штучний інтелект навчається як люди, це приблизно те ж саме. І якщо зображення вийде інакшим [ніж оригінал], тоді виходить, що все добре», ― каже він.

А що буде далі?

Найімовірніше, суди. Але компанії в будь-якому випадку опиняються перед складним вибором. Особливо Google, яка з одного боку розробляє власний ШІ, а з іншого ― володіє YouТube та має якось домовлятися з великими правовласниками.

Головний редактор The Verge Нілай Патель вважає, що в історії з піснею “Heart on My Sleeve” є два варіанти. Якщо YouТube зрештою погодиться з UMG та почне видаляти всі пісні, створені за допомогою ШІ та подібні на твори якихось виконавців, то це буде бомба уповільненої дії під власні розробки Google. Лейбли та інші компанії зачепляться за цей прецедент, щоб взагалі заборонити використовувати свій контент для навчання ШІ.

Нілай Патель. Getty Images / «Бабель»

Якщо ж YouТube визнає такі пісні, як “Heart on My Sleeve”, добросовісним використанням чужої інтелектуальної власності, то це створить проблеми вже для відносин YouТube з лейблами. Патель впевнений, що UMG завалить їх судовими позовами. Поки що YouТube взагалі не бачить себе стороною в цьому конфлікті та каже, що лише дає інструменти для правовласників, щоб довести свою правоту, а визначати, що саме чиєю власністю є, має лише суд.

