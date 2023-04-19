HBO знімає новий сезон культового «Справжнього детектива». Поки дати премʼєри немає, пропонуємо 10 серіалів про серійних убивць, які ви (ймовірно) не бачили. Буде страшно
- Автори:
- Дмитро Раєвський, Катерина Коберник
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Дванадцятого квітня 2023 року компанія HBO несподівано випустила трейлер четвертого сезону серіалу-антології «Справжній детектив». Події відбуватимуться на Алясці, а головну роль зіграє Джоді Фостер. Зйомки тривають з осені 2022 року, але точна дата премʼєри поки що невідома. У 2014 році вийшов перший сезон «Справжнього детектива» з Меттью Макконегі та Вуді Гаррельсоном, які крізь роки переслідували серійного вбивцю жінок і дітей в Луїзіані. Серіал швидко став культовим, а вже через рік вийшов другий сезон із Коліном Фарреллом, Рейчел Мак-Адамс і Вінсом Воном, у центрі якого опинились продажні копи та корупція. Третій сезон 2019 року з Магершалою Алі та Стівеном Дорффом повернувся до коріння — пошуків вбивці та викрадача дітей. І хоча два останні сезони не змогли повторити шалений успіх першого, десятки режисерів з усього світу, наслідуючи популярний сюжет, взялись знімати картини про похмурих і заглиблених у себе детективів, які полюють на маніяків. «Бабель» зібрав десять гарних, але маловідомих серіалів про серійних убивць. І додав один документальний фільм про найстрашнішого вбивцю Америки, який сам себе демонізував.
«Водолій»
1967 рік, Лос-Анджелес, детектив Сем Годʼяк і офіцер відділу з боротьби з наркотиками Браян Шейф розслідують зникнення дівчини Емми Карн. Вони виходять на Чарльза Менсона та його «Сімʼю» — групу послідовників-хіпі, з яких Менсон сформував своєрідний культ. Виявляється, що Емма теж приєдналася до культу. Серіал заснований на реальній історії Менсона та вбивстві актриси Шерон Тейт, але не є документальним. Сем Годʼяк, Браян Шейф і багато інших персонажів — вигадані, без чітких прототипів.
Після другого сезону вийшло ще чотири епізоди вебсеріалу «Літо кохання» з тими ж акторами, які є приквелом до першого сезону «Водолія» і розповідають про знайомство Менсона з майбутніми членами його «Сімʼї».
«Озеро»
У Шотландії, неподалік озера Лох-Несс знаходять тіло місцевого вчителя з гри на фортепіано Ніла Свіфта. Усе виглядає як самогубство — чоловік стрибнув зі скелі після того, як його звільнили з роботи. Але медична експертиза виявляє дивну річ — частину мозку Свіфта видалили ще за його життя. Тим часом на березі озера знаходять людське серце. Інспектор Лорен Квіглі, сержант Енні Редфорд і психолог Блейк Олбрайтон намагаються зібрати всі події докупи та вирахувати вбивцю.
«Реллік»
Детектив Гебріел Меркем та його напарниця Елейн ідуть по сліду серійного вбивці, який обливає жертв кислотою. Одного разу Меркем і сам стає жертвою злочинця — його обличчя понівечене, але він вижив і продовжує справу. Автори серіалу розповідають історію з кінця — на початку першого епізоду поліцейські стріляють у підозрюваного при затриманні, хоча той каже, що невинен. Потім іде розповідь про ланцюжок подій, які до цього призвели.
«Містер Мерседес»
Екранізація трилогії романів Стівена Кінга — «Містер Мерседес», «Що впало, те пропало» та «Кінець зміни». За два роки до початку подій серіалу таємничий вбивця, якого преса прозвала «Містером Мерседесом», врізався на авто в натовп на ярмарку вакансій та вбив 16 людей. Детектив Білл Годжес так і не встиг розкрити цю справу та пішов на пенсію. Раптом вбивця знову кидає виклик Годжесу — надсилає йому послання, які тиснуть на почуття провини детектива. Під час розслідування він знайомиться з юною Голлі Ґібні — дівчиною з розладом аутичного спектра, чия здатність мислити нестандартно допомагає вирахувати вбивцю. За роль Білла Годжеса Брендан Глісон отримав премію «Супутник».
У серіалу є спіноф — мінісеріал «Аутсайдер» 2020 року, теж за романом Кінга. Тепер вже доросла Голлі Ґібні разом з детективом Ральфом Андерсоном розслідує, яким чином шкільний тренер, який вбив маленького хлопчика, міг бути у двох місцях одночасно.
«Алієніст»
Адаптація романів «Алієніст» і «Ангел темряви» американського письменника Калеба Карра. 1896 рік, Нью-Йорк. Майбутній президент США, а тоді ще комісар поліції Нью-Йорка Теодор Рузвельт просить свого однокурсника з Гарварду, психіатра Ласло Крайцлера допомогти в розслідуванні таємничого вбивства 13-річного підлітка. Ласло залучає до справи ілюстратора газети The New York Times Джона Мура, щоб той намалював місце вбивства. Вони розуміють, що мають справу з небезпечним психопатом, в існування якого не хоче вірити поліція. Ласло — угорець німецького походження, дивакуватий одинак, який поступово розробляє свою систему психологічних профайлів злочинців.
Серіал у 2018 році отримав премію «Еммі» за спецефекти. А також багато номінацій на різні премії. За роль Ласло Крайцлера Даніеля Брюля номінували на «Золотий глобус».
«Безмежне небо»
Адаптація роману The Highway 2013 року американського письменника Сі Джея Бокса. На невеликій ділянці шосе в Монтані за один день зникла секс-працівниця Джеррі та юні сестри Деніель і Грейс. Хлопець Деніель звертається до приватної детективної агенції Dewell & Hoyt, якою керують колишні поліцейські Коді Гойт і Кессі Дювелл. Коді залучає до справи свою колишню дружину Дженні, яка свого часу теж служила в поліції та інколи допомагає агенції. Детективи дізнаються, що люди на цьому шосе зникали й раніше, і виходять на таємничого далекобійника.
Серіал отримав 4 номінації на премію «Сатурн» і три номінації на премію Голлівудської асоціації кінокритиків.
«Дес»
Адаптація історії справжнього британського серійного вбивці-некрофіла Денніса Нільсена, який з 1978 по 1983 рік вбив від 6 до 20 людей, переважно молодих хлопців. Серіал починається із затримання вбивці. Сусіди Нільсена постійно жалілися на забиту каналізацію та дивний сморід, а сантехнік виявив у трубах шматки гнилого мʼяса. Свідки розповіли, що Нільсен уночі щось робив біля каналізаційного люка, тож його затримали. У його квартирі знайшли рештки тіл, і тепер інспектору Пітеру Джею треба детально розслідувати кожне вбивство і вибудувати стратегію для обвинувачення, щоб Нільсен відповів саме за те, що зробив. За роль Нільсена Девід Теннант отримав премію «Еммі».
Про Денніса Нільсена також є документальний фільм «Спогади вбивці: Записи Нільсена» 2021 року, який вийшов на Netflix. Він повністю будується на аудіозаписах розмов Нільсена з письменником Браяном Мастерсом.
«Небоа»
Небоа — вигаданий острів в Іспанії, біля узбережжя Галісії. Щороку там проходить традиційний галісійський карнавал El entroido, який триває тиждень. І в першу ж ніч цього карнавалу знаходять тіло вбитого підлітка. Для розслідування з Мадриду прибуває агент Національної гвардії Моніка Ортіс, яка разом з місцевою поліцейською Кармелою Соуто береться до справи. Ортіс виявляє, що подібні вбивства вже відбувалися в 1919 та 1989 роках, і це завжди була серія смертей. А місцеві вірять, що за цим стоїть Урко — людина з вовчою головою з народних казок.
У 2021 році «Небоа» став серіалом року за версією галісійської премії Mestre Mateo.
«Зшивач»
Адаптація однойменного роману 2017 року американського письменника Деніела Коула. Сержант поліції Натан Роуз був впевнений, що підозрюваний Марк Хупер — серійний вбивця. Тому підробив докази проти нього, але через це сам опинився на лаві підсудних. Обвинувачення з Хупера зняли. За два роки Роуз, який досі служить в поліції, прибуває на місце злочину і знаходить зшиті між собою частини людських тіл. Серед них — голова Марка Хупера. Поліцейський розуміє, що хтось, набагато небезпечніший за Хупера, почав грати з ним у свою гру.
«Чорний птах»
Серіал заснований на реальних подіях, це екранізація мемуарів Джеймса Кіна «Разом із дияволом». Джеймс — молодий спортсмен, якого заарештовують за торгівлю наркотиками. Йому пропонують вибір — 10 років вʼязниці мʼякого режиму або умовно-дострокове звільнення за умови, що хлопець зможе втертися в довіру до серійного вбивці Ларрі Голла. Джеймс обирає другий варіант і вирушає до вʼязниці суворого режиму для божевільних злочинців. Йому треба дізнатися, де Голл ховав тіла своїх жертв, і вижити серед жорстоких убивць.
Пол Волтер Гаузер отримав за роль Голла премії «Золотий глобус» і «Вибір телевізійних критиків». Батька Джеймса грає Рей Ліотта, це одна з його останніх ролей — актор помер 26 травня 2022 року.
Бонус: документальний фільм «Зізнання вбивці»
Генрі Лі Лукас довго вважався одним з найстрашніших серійних убивць в історії США. Коли його затримали у 1983 році, він зізнався спочатку в десятках, а потім у сотнях убивств по всій країні, частину з яких він скоював разом зі спільником Оттісом Тулом. Зрештою його засудили за 11 вбивств, які вдалося довести. Документальний фільм від Netflix ставить ці цифри під сумнів. І демонструє докази того, що Лукас був божевільним, який погоджувався з усім, що йому казали поліцейські. Тому автори дійшли висновку, що є максимум три вбивства, в яких реально можна підозрювати Лукаса. Решта — результат шахрайських схем поліції, яка «вішала» на нього нерозкриті справи.
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