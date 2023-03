Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Теда Лассо» та «Тіні і кістки», «Бостонський душитель» з Кірою Найтлі та добрий мультфільм «Як слониха впала з неба»

Тексти

imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Hulu, Apple TV+ і The CW вийшло кілька цікавих релізів. Серед них — третій сезон спортивного драмеді «Тед Лассо», другий сезон фентезійного серіалу «Тінь і кістка», супергеройський серіал «Лицарі Готема», детектив «Бостонський душитель» і анімаційний фільм «Як слониха впала з неба». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Спортивний серіал «Тед Лассо» — третій сезон

Про що серіал. Ребека Велтон після розлучення з чоловіком отримала у власність футбольний клуб «Ричмонд», який грає в англійській Премʼєр-лізі. Ребека не любить футбол і ненавидить колишнього чоловіка, тому вирішує розвалили клуб, яким він дорожив. І наймає для цього тренера Теда Лассо зі США, який взагалі займався американським футболом, а в соккері нічого не тямить. Але Лассо виявляється не таким простим, як Ребека думала.

Ted Lasso / Apple TV+ / шоуранери — Джейсон Судейкіс, Білл Лоуренс, Брендан Хант, Джо Келлі / у головних ролях — Джейсон Судейкіс, Ханна Веддінґем, Брендан Гант, Бретт Голдштейн / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що в третьому сезоні серіал та його герой все такі ж чарівні, але, за чутками, цей сезон буде останнім, і, можливо, це добре. Vulture вважає, що третій сезон аж занадто закручений навколо головного героя, інші персонажі губляться на його фоні.

Історичний детектив «Бостонський душитель»

Про що фільм. Кіноадаптація реальної історії Бостонського душителя — серійного вбивці, який з 1962 до 1964 року вбив 13 жінок у Бостоні. У стрічці історію розповідають з точки зору Лоретти Маклафлін — реальної журналістки, яка займалася власним розслідуванням цієї справи та допомогла поліції обʼєднати вбивства в єдину серію.

Boston Strangler / Hulu / режисер — Метт Раскін / у головних ролях — Кіра Найтлі, Кері Кун, Алессандро Нівола, Кріс Купер / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Guadrian пише, що у стрічки помітний соціальний коментар, але зовсім немає саспенсу, який мав би бути в історії про серійного вбивцю. The New York Times каже, що Кіра Найтлі в ролі Маклафлін чудова, але сценарій фільму відверто слабкий.

Фентезійний серіал «Тінь і кістка» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація популярних фентезі-романів американської письменниці Лі Бардуго. Равка — країна, розділена на дві частини зоною пітьми, в якій мешкають небезпечні монстри волькри. Протистояти їм можуть лише чаклуни — гріші. Аліна Старкова — солдат-новобранець, яка нічим не вирізняється з-поміж інших. Однак коли монстри нападають на її кращого друга Мела, дівчина відкриває в собі магічні здібності, здатні врятувати від загибелі не лише її товариша, а й усю країну.

Shadow and Bone / Netflix / шоуранер — Ерік Гейссерер / у головних ролях — Джессі Мей Лі, Патрік Гібсон, Дейзі Хед, Арчі Рено / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. IGN каже, що в другому сезоні все так само цікаво, але персонажів та сюжетних ліній усе ж стало забагато. Оглядач на Collider теж критикує сумбурність епізодів з третього по сьомий, але пише, що до кінця сезону серіал виправляється.

Анімаційний фільм «Як слониха впала з неба»

Про що фільм. Екранізація однойменної книги 2009 року американської письменниці Кейт ДіКамілло. Вигадане містечко Балтезе потерпає від наслідків війни. Хлопчик-сирота Пітер живе в притулку, де дітей виховує жорстокий відставний солдат. Одного разу Пітер випадково натрапляє на ворожку, яка каже, що його сестра, яку він вважав померлою, ще жива. Але щоб знайти її, Пітер має «йти за слоном». І слон несподівано зʼявляється — падає з неба під час виступу місцевого фокусника. Пітер розуміє, що це його шанс знайти сестру.

The Magician's Elephant / Netflix / режисер — Венді Роджерс / у головних ролях — Ноа Джуп, Менді Патінкін, Браян Тайрі Генрі, Бенедикт Вонг / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. IGN пише, що мультфільм вийшов не таким захопливим, як більшість сучасних великих анімаційних проєктів, але все ще може розважити юного глядача. The New York Times хвалить гру акторів озвучки.

Супергеройський серіал «Лицарі Готема»

Про що серіал. Після вбивства Брюса Вейна, тобто Бетмена, його названий син Тернер Хейс збирає команду, аби зʼясувати, хто вбив батька. Офіційно винними вважаються Гарпер і Каллен Роу та Дуела, донька Джокера. Але Тернер знає, що вони невинні, тому укриває їх від правосуддя та просить допомогти у розслідуванні. Завʼязка сюжету схожа на історію у відеогрі Gotham Knights, яка вийшла у 2022 році, але загалом серіал розвиває цей сюжет у власному напрямку.

Gotham Knights / The CW / шоуранери — Джеймс Стотер, Наталі Абрамс і Чед Фівіш / у головних ролях — Оскар Морган, Феллон Смайт, Тайлер Ді К'яра, Міша Коллінз / тривалість — 13 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 18% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 4,9.

Що кажуть критики. IGN каже, що в серіалі цікаво дивитися лише на Мішу Коллінза в ролі прокурора Гарві Дента, все інше там досить прісне. The Hollywood Reporter, навпаки, називає акторську хімію непоганою та дає серіалу час, щоб розкрити свій потенціал.

