В офіс IT-компанії MacPaw та до її власника Олександра Косована прийшли з обшуками. За нього відразу заступилися бізнесмени, політики й міністр, але давайте без емоцій — розбір «Бабеля»

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Сreatives / Олександр Чекменьов

Пʼятнадцятого лютого слідчі Національної поліції та Спеціалізованої екологічної прокуратури провели обшуки в офісі однієї з найбільших продуктових IT-компаній України MacPaw та вдома у її власника Олександра Косована. Ключовий продукт MacPaw — програма CleanMyMac. Розробками компанії користується понад 30 мільйонів людей по всьому світу. Однак обшуки стосувалися не високих технологій. У Нацполіції кажуть, що MacPaw самовільно збільшила берегову лінію на базі відпочинку для своїх співробітників MacPaw Village. Також правоохоронці стверджують, що на території бази незаконно видобувають пісок. Збитки для держави правоохоронці оцінили у 12,5 мільйона гривень. Косован написав про обшуки у Facebook і звинуватив чиновників у спробах заволодіти землею, яку компанія придбала законно. Бізнесмена підтримали інші відомі підприємці: засновники monobank Олег Гороховський та Ajax Systems Олександр Конотопський, власник агенції Fedoriv Андрій Федорів. На боці Косована, який з початку великого вторгнення постійно підтримує ЗСУ, голова Мінцифри Михайло Федоров і очільник фракції «слуг народу» Давид Арахамія. Хто з них правий — детальне пояснення.

Про яку землю йдеться

У Facebook Косован написав, що «причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які компанія законно придбала з 2016 по 2021 рік». Він виклав кадастрові номери 11 ділянок і зазначив, що йдеться і про прилеглі до них території у селі Циблі на березі Канівського водосховища серед лісу. Загальна площа цих земель — понад 24 га.

У Державному земельному кадастрі зазначено, що чотирма ділянками володіє ТОВ «Макпау Проперті Менеджмент» — це компанія з «сімʼї» MacPaw. Одну ділянку в 2020 році придбав Косован, ще три його компанія орендувала у Циблівської сільської ради або у Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації строком на 49 років. Ще про три ділянки в кадастрі або немає інформації, або ними володіють компанії, що напряму (за нашою інформацією) з MacPaw не повʼязані.

Згідно з кадастром, усі вісім ділянок MacPaw — це земля сільськогосподарського призначення. Чотири приватні ділянки — для садівництва, орендовані — для сінокосіння й випасу худоби. Згідно з законом, будувати на такій землі теж можна, але тільки те, що повʼязано з сільським господарством — теплиці, корівники, стайні і т. ін.

Натомість на цій землі, згідно з даними судового реєстру, MacPaw зводить комплекс відпочинку IT-Relax. Очевидно, йдеться про базу відпочинку MacPaw Village, якою володіє Косован. Однойменну компанію зареєстрували в селі Циблі в грудні 2021 року. Це великий рекреаційний комплекс з готелем, басейном, спортивним майданчиком, місцем для кемпінгу і гаванню для яхт. Відпочивають там співробітники MacPaw та їхні клієнти. В інстаграмі під хештегом #macpawvillage викладено понад сто фотографій, на одній з них — Косован у байдарці. На старих знімках місцевості з космосу видно суцільну берегову лінію та ліс. Зараз MacPaw Village займає не всю площу, якою володіє компанія. У майбутньому база відпочинку мала розростатися. Сільським господарством, з наявної в публічних джерелах інформації, айтівці там не займаються.

Що не так із власністю MacPaw

Судові процеси довкола цієї справи точаться з 2018 року. Тоді Бориспільський міськрайонний суд Київської області заарештував пʼять ділянок. Причина — кримінальне провадження через нецільове використання землі. Зараз «Макпау Проперті Менеджмент» — відповідач у кількох господарських та кримінальних справах.

Питань у слідства багато. Перше Косована і його компанії стосується опосередковано: як частина лісу і прибережна смуга, які раніше належали державі, опинились у приватних руках і отримали статус землі сільгосппризначення? На думку слідчих, за цим стоять співробітники Держгеокадастру, Переяслав-Хмельницького лісгоспу і Переяслав-Хмельницької районної ради. Вони змовилися й незаконно змінили цільове призначення землі, яка була частиною лісового фонду. Якби місцева влада й чиновники цього не зробили, дозвіл на передачу в оренду лісу їм довелось би просити у Кабміну, а це довга й складна процедура.

За словами еколога й аналітика МБО «Екологія-Право-Людина» Петра Тєстова, це класична схема дерибану лісу. Саме так посеред лісу зʼявляються пасовиська й ділянки для садівництва. Зараз Бориспільський окружний прокурор вимагає повернути землю державі.

У чому звинувачують компанію

Інші звинувачення напряму повʼязані з діяльністю MacPaw на цих ділянках. Наприклад — намив на базі відпочинку штучного берега з піску і ґрунту, який добувають із дна водосховища. Саме з таким несанкціонованим розширенням берегової лінії, за словами Нацполіції, і були повʼязані обшуки. Причина: на запит правоохоронців компанія не надала необхідних документів. Крім того, у MacPaw немає дозволів на видобуток піску, отже, за версією слідства, вона незаконно використовує надра і порушує цілу низку законів.

Ще одне обвинувачення: за законом в Україні заборонено будувати будь-що у стометровій прибережній зоні річок, водосховищ чи озер. Це стосується і баз відпочинку, і дач, і автостоянок.

На додачу Циблівська сільська рада звинувачує MacPaw у незаконній вирубці лісу на території бази.

Практично всі обвинувачення Косован заперечує. Він стверджує, що компанія співпрацює зі слідством, надає всі необхідні документи, а намив берега — вимушений захід і насправді так компанія намагалася зупинити його руйнування.

Що далі

Увечері 15 лютого Косован написав, що під час обшуків у нього вдома вилучили копії документів, які, на його думку, не мають стосунку до справи, а також робочий компʼютер. У компанії обшуки пройшли швидше, ніж очікували, і «досить стримано».

Косован пообіцяв прокоментувати звинувачення у видобутку корисних копалин і назвав їх частиною більшої картини, про яку розповість публічно згодом.

Слідчі справу після цього не коментували.