Туреччина і Сирія постраждали від серії потужних землетрусів. Тисячі жертв, зруйновані міста та історичні памʼятки — фоторепортаж

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Getty Images / «Бабель»

Вранці 6 лютого в Туреччині, неподалік кордону із Сирією стався землетрус магнітудою 7,8 — найпотужніший з 1939 року. Катастрофа сталася в провінції Газіантеп. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 кілометра. У Туреччині оголосили надзвичайний стан. Після цього в країні стався ще один землетрус магнітудою 7,7, згодом повідомили і про третій. Сейсмологи зафіксували понад 100 потужних афтершоків. Землетрус забрав життя 1 498 людей у Туреччині, майже 8 тисяч поранені. У Сирії загинули щонайменше 810 людей. Кількість жертв зростає. У турецькій провінції Газіантеп землетрус зруйнував історичну фортецю, а в сирійському Алеппо — цитадель. Обидві памʼятки були в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поштовхи відчули також на Кіпрі, у Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії. Показуємо, як тривають рятувальні операції.

Пошуково-рятувальні роботи в Діярбакирі, Туреччина, 6 лютого 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Рятувальники і прості люди розбирають завали в Адані, Туреччина, 6 лютого 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Член сирійської організації «Білі шоломи» несе дитину, яку врятували з-під завалів після землетрусу в місті Зардана провінції Ідліб. Getty Images / «Бабель»

Турецька жандармерія врятувала кота з-під завалів торгового центру Galeria в Діярбакирі, Туреччина, 6 лютого 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Пошуково-рятувальні роботи в Діярбакирі, Туреччина, 6 лютого 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Пошуково-рятувальна операція в районі Іскендерун, Хатай, Туреччина, 6 лютого 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Цивільні сирійці та члени організації «Білі шоломи» рятують людей, які опинилися під зруйнованою будівлею. Getty Images / «Бабель»

Рятувальна операція в районі Іскендерун, Хатай, Туреччина, 6 лютого 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Наслідки землетрусу в районі Іскендерун, Хатай, Туреччина, 6 лютого 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Сирійські мирні жителі оглядають зруйнований будинок. Getty Images / «Бабель»

Місцевий житель під час пошуково-рятувальної операції в Діярбакирі, Туреччина, 6 лютого 2023 року. Getty Images / «Бабель»