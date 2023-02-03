У Києві хлопці знімали порновідео з непритомними дівчатами. Ведуча Ярослава Кравченко першою дізналася все про них — завдяки її інформації хлопців затримала поліція. Як їй це вдалося — інтервʼю
- Автори:
- Ганна Мамонова, Юліана Скібіцька, Євген Спірін
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Тридцять першого січня телеведуча та продюсерка «Дикого театру» Ярослава Кравченко написала в Instagram та Facebook, що в Києві хлопці влаштовували вечірки з дівчатами, на яких накачували їх алкоголем та пігулками «Ксанакс», від чого дівчата непритомніли. Хлопці знімали порновідео та поширювали їх у соцмережах. Один з організаторів вечірки Андрій коментував це так, що показує світу, які «дівчата насправді шлюхи». Після того як Кравченко виклала пост, поліція обшукала квартири організаторів вечірок, затримала двох хлопців і попросила суд заарештувати їх на час слідства — їх звинуватили у виготовлені та розповсюдженні порнографії. Ще шістьом хлопцям поліція вручила повістки у військкомат. Це спричинило чергову хвилю обурення: військові та лідери думок написали, що так дискредитують армію. Ввечері 1 лютого президент Володимир Зеленський подякував правоохоронцям, що оперативно відреагували і зупинили знущання над дівчатами. Вперше в історії події, повʼязані зі злочинами насильства проти жінок, розвивалися так стрімко. Одна з причин, чому це сталося, — розголос. Інформацію про знущання над дівчатами поширювали відомі люди. А Кравченко — одна з тих, хто зібрала всю можливу інформацію про організаторів та учасників вечірок та передала правоохоронцям. Кореспондентка «Бабеля» Ганна Мамонова поговорила з Кравченко про те, як вона встановила імена організаторів вечірок, адреси, де вони проходили, як шантажем на них заманювали дівчат і що її просила зробити Кіберполіція.
Як дізналися, що в Києві проходять вечірки, де непритомних і роздягнутих дівчат знімають на відео, а потім викладають у соціальні мережі?
Тридцять першого січня мені написала моя підписниця в інстаграмі, що є компанія хлопців, які організовують вечірки і влаштовують аморальні дії по відношенню до непритомних дівчат. Скинула лінки на їхні інстаграм-сторінки та телеграм-канали, де вони постили фотографії та відео з вечірок, попросила поширити. Я трошки до цього поставилася з пересторогою, але щось мене зачепило, вирішила перевірити.
Сіла десь годинки на три копатися на сторінках хлопців в інстаграмі та в телеграм-каналі. Переглядала відео, їхні сторіз. Знайшла, що хлопці переїхали в Київ з Івано-Франківська. За їхніми словами, це було місяць тому. Там же вони розказали, що зняли квартиру за дві з половиною штуки доларів і влаштовують вечірки. Квартира в елітному житловому комплексі Києва. У сторіз були банківські виписки, і так визначила імʼя, прізвище та по-батькові одного з організаторів вечірок — Андрія.
Мені не хотілося ні на кого зводити наклеп чи когось ображати, хотілося розібратися. Багато часу присвятила перевірці інформації і зрозуміла, що це потрібно поширити на загал. Опублікувала в інстаграмі сторіз.
Після цього підключилися підписники. Вони зібрали величезну кількість інформації, включаючи номери машин і реєстрацію, прописку хлопців, чим вони займалися раніше і зараз. Допомогли зібрати лінки на інстаграм-сторінки дівчат, які були на вечірках. Потім я опублікувала пост на фейсбуці про це.
Цей пост багато людей поширили — журналісти, політики, блогери та інші публічні люди. Просили їх зробити це, щоб був більший розголос?
У мене немає таких завʼязків, щоб звернутися до депутатів чи правоохоронців. Цілеспрямовано цього не робила. Не лише я писала про це. Пост [журналістки] Анастасії Бакуліної з іменами організаторів вечірок зрезонував величезній аудиторії. Зараз у нього понад 500 тисяч поширень. Про цю історію розповіли Маша Єфросініна, Джамала. Це дало вибуховий ефект.
Але ситуація повернулася неочікуваним чином. Хлопці вирішили, що галас навколо них — класна нагода і слава. Аудиторія сторінок росла скажено, на очах. Я зайшла в їхній телеграм-канал, коли там було 20 тисяч підписників, а через пʼять годин там їх було вже 70 тисяч. Вони весь час поводилися так, наче їм нічого не загрожує. Андрій давав у себе на сторінці імпровізовану пресконференцію, говорив, що його не так зрозуміли, він лише розважався, а дівчата самі прийшли.
Поліція прийшла до Андрія наступного дня — 1 лютого. На диво швидко зреагували, є припущення, чому?
Мені важко пояснити, що сталося. Останні три дні думаю про це. Спрацював розголос. Це сигнал, що частина суспільства не може пройти повз такі випадки і готова обʼєднуватися та боротися. Представник Кіберполіції сам звʼязався зі мною, попросив передати йому дані, які маю. Я перевірила його посвідчення, інформацію про нього, і структуровано скинула те, що зібрала — дані зі сторінок хлопців та ті, які назбирали мої підписники. Це було 31 січня. А 1 лютого поліція завітала з обшуком до хлопців.
Що ви дізналися про вечірки? Як їх організовували, хто?
Судячи зі сторіз, хлопці провели в Києві три вечірки. На кожній з них, судячи з відео, яке виклали в соціальні мережі, було десь до 15 учасників та учасниць. І люди змінювалися. Був кістяк 4—6 хлопців, а далі до них «залітали» на «вписку» різні люди, які, можливо, були з їхньої компанії. Наскільки я зрозуміла, хлопці надсилали дівчатам досить миле і пристойне запрошення: «Буде вечірка, стрим на допомогу ЗСУ (що є верхом цинізму, на мою думку). Збираємося». Далі уточнювали, хто що буде пити. Того, що над ними будуть знущатися, — ніхто не анонсував. Але були ще й запрошення з елементами шантажу. Це мені дівчата розказали, з якими поспілкувалася. Їм писали: «У нас сьогодні буде вечірка, ви маєте бути. Якщо вас не буде, то викладемо відео, яке зняли на минулій вечірці».
Я не та людина, яка знає, що таке «вписка». Можу лише здогадуватися, бо коли опублікувала пост, багато почула: «В сенсі? Вони ж на «вписку» йшли. Що ж вони хотіли?». Це цілий напрямок. Одна дівчина з Одеси написала мені, що в них проводяться схожого формату вечірки.
В Одесі також викладають відео зі знущаннями над дівчатами?
Не перевіряла цього.
А будете?
Я цікавлюсь проблемами нерівності, гендерно зумовленого насильства, але не думаю, що візьму цей хрест і понесу. Мені б дуже хотілося виробити «біблію» чи інструкцію взаємодії лідерів думок із правоохоронцями, щоб ми один одному якісно допомагали в таких історіях. Чи взялася б за цю історію Нацполіція, якби не було розголосу? Дуже сумніваюся. Моє завдання на найближчий тиждень — зробити інструкцію, яка допоможе всім сторонам — активному суспільству і поліції — діяти спільно.
Що розказують про вечірки дівчата, які там були?
У мене ідентифіковані контакти десятьох дівчат, не зі всіма я поговорила. Не всі вони є на відео, яке поширювалося. З дівчатами говорила на правах анонімності, питала, чи готові вони публічно розказати, що там відбувалося. Одна дівчина категорично попросила не світити її імʼя, бо боїться, що в інтернет заллють ще більше відео з нею. Інша дівчина написала, що була на одній з вечірок, і там все було нормально. Вона туди прийшла, побула кілька годин, їй щось не сподобалося, і пішла. Сказала, що всі бухали, але нічого такого.
Питання в тому, що вечірки були доволі звичайними: музика, стрими, ігри, випивка. Але в якийсь момент зʼявлялися таблетки «Ксанакс». Найгірше відбувалося, коли хтось із дівчат після вечірки залишався лежати непритомною чи вирубленою на підлозі чи дивані. Всі відео з непритомними дівчатами записані в присутності невеликої кількості людей. Вже після того, як більшість розійшлась.
Дівчата якого віку приходили на вечірки?
В середньому це дівчата до 20 років. Але в мене є інформація про дівчину 16 років. Я з нею не спілкувалася — це потрібно робити зі згоди батьків.
Як ви дізналися, що дівчатам давали транквілізатор «Ксанакс»?
Цього ніхто не приховував. Хлопці опублікували відео, де одна дівчина блює над унітазом. Я листувалася з цією дівчиною в інстаграмі, вона сказала, що їй дали пігулки і вона відʼїхала. Я навіть думаю, що для більшості присутніх на вечірці це сприймалося, як щось звичайне — ну так пройшла вечірка. Ригають тут усі, що називається.
Розмовляли з дівчатами, над якими знущаються на відео? Чи готові вони звертатися в поліцію?
Частина дівчат, яка була на вечірках, прямо 31 січня вийшла в свої телеграм-канали та інстаграми на захист хлопців. Це говорить про те, що, дійсно, якась частина вечірки була звичайною вечіркою. Чи є дівчата, які вважають, що над ними сталося насильство, порушення їхніх кордонів, честі та гідності — я не знаю, про це може говорити лише поліція.
Мене тішить, що суспільство обговорює цю історію. Але під час цих розмов ми забуваємо, що в нас є презумпція невинуватості. Називати хлопців ґвалтівниками ми всі не маємо права, поки це не доведено в суді. Поліція та прокуратура ведуть слідство за виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів. Якщо якась дівчина заявить, що її зґвалтували, то це вже буде розслідування за іншою статтею — зґвалтування.
А говорили з хлопцями, які організували вечірки? Тим же Андрієм.
Так, я з ними спілкувалася, але не з власної ініціативи. Андрій написав мені 31 січня, спитав, чого це я вирішила на ньому похайпитися. Мовляв, я не знаю всієї інформації. Я попросила дати мені всю інформацію, яку маю знати. Він відповів, що дівчата самі знали, куди йдуть, що він їх не ґвалтував і не накачував таблетками. І дійсно, на відео, де відбуваються дії, схожі на зґвалтування, Андрія немає. Але він це знімав. Також немає відео, що він когось накачує таблетками, але є стрим, де він каже: «О, класна тьолка. Треба її накачати швидше».
Мене найбільше здивувало те, що він не бачить нічого аморального в тому, що робив. Це найжахливіше в цій ситуації. Всі хлопці, які там були, і думаю, що частина дівчат, сприймали те, що там відбувається, як норму. Ще 31 січня Андрій продовжував постити фотографії дівчат. А вже 1 лютого, коли до нього приїхала поліція, підозрюю, що підключилися родичі та юристи, він видалив сторінки з соціальних мереж, свої сторіз, почистив історію в телеграм-каналі.
Скільки років хлопцям?
Андрію 19. Всім іншим десь плюс-мінус [так само].
Що ще відомо про хлопців, які організовували і брали учать у вечірках?
Не можу сказати, що знаю про всіх, хто брав участь. Більше всього у мене інформації про Андрія. Трошки менше інформації про інших організаторів. Хлопці — друзі. Коли жили в Івано-Франківську, то привозили секонд-хенд з Європи. Були дуже відвертими в соціальних мережах, вважали себе молодими українськомовними блогерами-початківцями. Якби вони щось подібне влаштовували у Франківську, було б відео, а його немає. Скоріш за все, вони тільки в Києві проводили вечірки.
Останнім часом хлопці заробляли гроші, консультуючи людей з приводу вкладень у криптовалюті. Вони вели телеграм-канали, де надавали консультації. Розміщати відео з подібних вечірок, відео з непритомними дівчатами — один зі способів привести людей на свій телеграм-канал. Це така робоча схема. Тому все повʼязано.
Родичі хлопців не виходили на вас?
Ні, я не спілкувалася з ними. Якщо хтось із них буде виходити на звʼязок, уникатиму. У моєму інстаграмі повно повідомлень від якихось хлопчиків «навіщо ти це зробила, курва-феміністка». Але я цього не сприймаю. У мене зараз близько двох тисяч повідомлень в директі. Можливо, мені хтось із родичів і писав, але я пропустила.
Перший свій пост у фейсбуці про вечірки, який опублікували 31 січня, того ж дня видалили. Сказали, що «засмучені коментарями». Люди писали, що дівчата знали куди йшли, що вони самі винні в тому, що сталося. Мене трохи здивувало, що такі коментарі стали несподіваними для вас, бо на своєму YouTube-каналі «Ебаут» багато обговорюєте, наскільки часто українських жінок цькують за умовну довжину спідниці, вибір власних бажань. Що було в коментарях під постами такого, що зачепило?
Насправді я видалила пост, бо мене попросив співробітник Кіберполіції. Вони також збирали інформацію про хлопців і думали, що через розголос ті почнуть закривати свої сторінки в соцмережах із відео і фотографіями. Але ситуація з коментарями доволі болісна. Я вилізла зі своєї бульбашки і побачила, який неідеальний світ навколо. Ми недоросле, незріле, непідготовлене суспільство. Не знаємо своїх прав, не маємо елементарної освіти і розуміння, що таке насильство і які мають бути справедливі покарання винних, після того, як їхня вина доведена.
У фейсбуці я рідко читаю коментарі. Нічого хорошого там не пушить, як правило. Після того, як знесла той перший пост, я опублікувала ще кілька постів на цю тему. Багато хто писав, що дівчата самі винні, а я вирішила похайпитися. В сенсі? Нащо мені цей хайп? Це стрес. Я три дні живу в суперстресі, на який не розраховувала. Мені достатньо стресу війни.
Історія про вечірки — не перша у вашому житті, коли ображали жінок, накачуючи чимось, так?
За статистикою кожна друга жінка в світі — жертва того чи іншого виду насильства. У моєму житті були схожі історії, у моїх знайомих, у моїх подруг вони були. У мене десяток таких історій. Деякі з них, на жаль, не доходили навіть до заяв у поліцію, бо дівчата були залякані. Деякі дівчата приходили в поліцію, але стикалися зі звинуваченнями від слідчих: а може ти сама винна. Мою подругу накачали, але їй вдалося вирватися і добігти до безпечного місця.
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