У Києві хлопці знімали порновідео з непритомними дівчатами. Ведуча Ярослава Кравченко першою дізналася все про них — завдяки її інформації хлопців затримала поліція. Як їй це вдалося — інтервʼю

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Тридцять першого січня телеведуча та продюсерка «Дикого театру» Ярослава Кравченко написала в Instagram та Facebook, що в Києві хлопці влаштовували вечірки з дівчатами, на яких накачували їх алкоголем та пігулками «Ксанакс», від чого дівчата непритомніли. Хлопці знімали порновідео та поширювали їх у соцмережах. Один з організаторів вечірки Андрій коментував це так, що показує світу, які «дівчата насправді шлюхи». Після того як Кравченко виклала пост, поліція обшукала квартири організаторів вечірок, затримала двох хлопців і попросила суд заарештувати їх на час слідства — їх звинуватили у виготовлені та розповсюдженні порнографії. Ще шістьом хлопцям поліція вручила повістки у військкомат. Це спричинило чергову хвилю обурення: військові та лідери думок написали, що так дискредитують армію. Ввечері 1 лютого президент Володимир Зеленський подякував правоохоронцям, що оперативно відреагували і зупинили знущання над дівчатами. Вперше в історії події, повʼязані зі злочинами насильства проти жінок, розвивалися так стрімко. Одна з причин, чому це сталося, — розголос. Інформацію про знущання над дівчатами поширювали відомі люди. А Кравченко — одна з тих, хто зібрала всю можливу інформацію про організаторів та учасників вечірок та передала правоохоронцям. Кореспондентка «Бабеля» Ганна Мамонова поговорила з Кравченко про те, як вона встановила імена організаторів вечірок, адреси, де вони проходили, як шантажем на них заманювали дівчат і що її просила зробити Кіберполіція.

Хто така Ярослава Кравченко Ярослава Кравченко — відома теле- та радіо ведуча. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого, пішла працювати в «культурну журналістику». Писала огляди на театральні вистави для всеукраїнських медіа України, працювала редакторкою на телеканалах та ведучою на радіо. Очолювала пресслужби київського «Молодого театру» та Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка. У 29 років – 2016 році — заснувала «Дикий театр» і продюсує його. У театрі ставлять вистави за творами сучасних українських та зарубіжних письменників, запрошують до співпраці молодих акторів, музикантів, режисерів. Кожна вистава – провокація для глядача. Кравченко — співведуча Телебачення Торонто. У 2021 році разом з Катериною Мотрич та Наті Авдєєвою заснувала YouTube-канал «Ебаут». Жінки говорять про табуйовані теми: секс, прийняття тіла, вибір між чайлдфрі та материнством, гендерно зумовлене насильство. На каналі 115 тисяч підписників, кожна програма в середньому набирає 150 тисяч переглядів. У 2017 році увійшла у сотню людей культури України за версією журналу «Новоє Время», у 2021 – за версією журналу «Фокус» увійшла до сотні найвпливовіших жінок України. Під час революції Гідності керувала штабом 39-ї жіночої сотні. У 2019 році стала амбасадоркою міжнародного руху солідарності за гендерну рівність від ООН жінки «HeForShe».

Як дізналися, що в Києві проходять вечірки, де непритомних і роздягнутих дівчат знімають на відео, а потім викладають у соціальні мережі?

Тридцять першого січня мені написала моя підписниця в інстаграмі, що є компанія хлопців, які організовують вечірки і влаштовують аморальні дії по відношенню до непритомних дівчат. Скинула лінки на їхні інстаграм-сторінки та телеграм-канали, де вони постили фотографії та відео з вечірок, попросила поширити. Я трошки до цього поставилася з пересторогою, але щось мене зачепило, вирішила перевірити.

Сіла десь годинки на три копатися на сторінках хлопців в інстаграмі та в телеграм-каналі. Переглядала відео, їхні сторіз. Знайшла, що хлопці переїхали в Київ з Івано-Франківська. За їхніми словами, це було місяць тому. Там же вони розказали, що зняли квартиру за дві з половиною штуки доларів і влаштовують вечірки. Квартира в елітному житловому комплексі Києва. У сторіз були банківські виписки, і так визначила імʼя, прізвище та по-батькові одного з організаторів вечірок — Андрія.

Мені не хотілося ні на кого зводити наклеп чи когось ображати, хотілося розібратися. Багато часу присвятила перевірці інформації і зрозуміла, що це потрібно поширити на загал. Опублікувала в інстаграмі сторіз.

Після цього підключилися підписники. Вони зібрали величезну кількість інформації, включаючи номери машин і реєстрацію, прописку хлопців, чим вони займалися раніше і зараз. Допомогли зібрати лінки на інстаграм-сторінки дівчат, які були на вечірках. Потім я опублікувала пост на фейсбуці про це.

Цей пост багато людей поширили — журналісти, політики, блогери та інші публічні люди. Просили їх зробити це, щоб був більший розголос?

У мене немає таких завʼязків, щоб звернутися до депутатів чи правоохоронців. Цілеспрямовано цього не робила. Не лише я писала про це. Пост [журналістки] Анастасії Бакуліної з іменами організаторів вечірок зрезонував величезній аудиторії. Зараз у нього понад 500 тисяч поширень. Про цю історію розповіли Маша Єфросініна, Джамала. Це дало вибуховий ефект.

Але ситуація повернулася неочікуваним чином. Хлопці вирішили, що галас навколо них — класна нагода і слава. Аудиторія сторінок росла скажено, на очах. Я зайшла в їхній телеграм-канал, коли там було 20 тисяч підписників, а через пʼять годин там їх було вже 70 тисяч. Вони весь час поводилися так, наче їм нічого не загрожує. Андрій давав у себе на сторінці імпровізовану пресконференцію, говорив, що його не так зрозуміли, він лише розважався, а дівчата самі прийшли.

Поліція прийшла до Андрія наступного дня — 1 лютого. На диво швидко зреагували, є припущення, чому?

Мені важко пояснити, що сталося. Останні три дні думаю про це. Спрацював розголос. Це сигнал, що частина суспільства не може пройти повз такі випадки і готова обʼєднуватися та боротися. Представник Кіберполіції сам звʼязався зі мною, попросив передати йому дані, які маю. Я перевірила його посвідчення, інформацію про нього, і структуровано скинула те, що зібрала — дані зі сторінок хлопців та ті, які назбирали мої підписники. Це було 31 січня. А 1 лютого поліція завітала з обшуком до хлопців.

Фото з обшуку в квартирі, де знімали стріми Національна поліція

Що ви дізналися про вечірки? Як їх організовували, хто?

Судячи зі сторіз, хлопці провели в Києві три вечірки. На кожній з них, судячи з відео, яке виклали в соціальні мережі, було десь до 15 учасників та учасниць. І люди змінювалися. Був кістяк 4—6 хлопців, а далі до них «залітали» на «вписку» різні люди, які, можливо, були з їхньої компанії. Наскільки я зрозуміла, хлопці надсилали дівчатам досить миле і пристойне запрошення: «Буде вечірка, стрим на допомогу ЗСУ (що є верхом цинізму, на мою думку). Збираємося». Далі уточнювали, хто що буде пити. Того, що над ними будуть знущатися, — ніхто не анонсував. Але були ще й запрошення з елементами шантажу. Це мені дівчата розказали, з якими поспілкувалася. Їм писали: «У нас сьогодні буде вечірка, ви маєте бути. Якщо вас не буде, то викладемо відео, яке зняли на минулій вечірці».

Instagram

Я не та людина, яка знає, що таке «вписка». Можу лише здогадуватися, бо коли опублікувала пост, багато почула: «В сенсі? Вони ж на «вписку» йшли. Що ж вони хотіли?». Це цілий напрямок. Одна дівчина з Одеси написала мені, що в них проводяться схожого формату вечірки.

В Одесі також викладають відео зі знущаннями над дівчатами?

Не перевіряла цього.

А будете?

Я цікавлюсь проблемами нерівності, гендерно зумовленого насильства, але не думаю, що візьму цей хрест і понесу. Мені б дуже хотілося виробити «біблію» чи інструкцію взаємодії лідерів думок із правоохоронцями, щоб ми один одному якісно допомагали в таких історіях. Чи взялася б за цю історію Нацполіція, якби не було розголосу? Дуже сумніваюся. Моє завдання на найближчий тиждень — зробити інструкцію, яка допоможе всім сторонам — активному суспільству і поліції — діяти спільно.

Що розказують про вечірки дівчата, які там були?

У мене ідентифіковані контакти десятьох дівчат, не зі всіма я поговорила. Не всі вони є на відео, яке поширювалося. З дівчатами говорила на правах анонімності, питала, чи готові вони публічно розказати, що там відбувалося. Одна дівчина категорично попросила не світити її імʼя, бо боїться, що в інтернет заллють ще більше відео з нею. Інша дівчина написала, що була на одній з вечірок, і там все було нормально. Вона туди прийшла, побула кілька годин, їй щось не сподобалося, і пішла. Сказала, що всі бухали, але нічого такого.

Питання в тому, що вечірки були доволі звичайними: музика, стрими, ігри, випивка. Але в якийсь момент зʼявлялися таблетки «Ксанакс». Найгірше відбувалося, коли хтось із дівчат після вечірки залишався лежати непритомною чи вирубленою на підлозі чи дивані. Всі відео з непритомними дівчатами записані в присутності невеликої кількості людей. Вже після того, як більшість розійшлась.

Скрін відео, де над непритомними дівчатами знущаються Instagram

Дівчата якого віку приходили на вечірки?

В середньому це дівчата до 20 років. Але в мене є інформація про дівчину 16 років. Я з нею не спілкувалася — це потрібно робити зі згоди батьків.

Як ви дізналися, що дівчатам давали транквілізатор «Ксанакс»?

Цього ніхто не приховував. Хлопці опублікували відео, де одна дівчина блює над унітазом. Я листувалася з цією дівчиною в інстаграмі, вона сказала, що їй дали пігулки і вона відʼїхала. Я навіть думаю, що для більшості присутніх на вечірці це сприймалося, як щось звичайне — ну так пройшла вечірка. Ригають тут усі, що називається.

Фото з обшуку в квартирі, де знімали стріми Instagram

Розмовляли з дівчатами, над якими знущаються на відео? Чи готові вони звертатися в поліцію?

Частина дівчат, яка була на вечірках, прямо 31 січня вийшла в свої телеграм-канали та інстаграми на захист хлопців. Це говорить про те, що, дійсно, якась частина вечірки була звичайною вечіркою. Чи є дівчата, які вважають, що над ними сталося насильство, порушення їхніх кордонів, честі та гідності — я не знаю, про це може говорити лише поліція.

Мене тішить, що суспільство обговорює цю історію. Але під час цих розмов ми забуваємо, що в нас є презумпція невинуватості. Називати хлопців ґвалтівниками ми всі не маємо права, поки це не доведено в суді. Поліція та прокуратура ведуть слідство за виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів. Якщо якась дівчина заявить, що її зґвалтували, то це вже буде розслідування за іншою статтею — зґвалтування.

А говорили з хлопцями, які організували вечірки? Тим же Андрієм.

Так, я з ними спілкувалася, але не з власної ініціативи. Андрій написав мені 31 січня, спитав, чого це я вирішила на ньому похайпитися. Мовляв, я не знаю всієї інформації. Я попросила дати мені всю інформацію, яку маю знати. Він відповів, що дівчата самі знали, куди йдуть, що він їх не ґвалтував і не накачував таблетками. І дійсно, на відео, де відбуваються дії, схожі на зґвалтування, Андрія немає. Але він це знімав. Також немає відео, що він когось накачує таблетками, але є стрим, де він каже: «О, класна тьолка. Треба її накачати швидше».

Мене найбільше здивувало те, що він не бачить нічого аморального в тому, що робив. Це найжахливіше в цій ситуації. Всі хлопці, які там були, і думаю, що частина дівчат, сприймали те, що там відбувається, як норму. Ще 31 січня Андрій продовжував постити фотографії дівчат. А вже 1 лютого, коли до нього приїхала поліція, підозрюю, що підключилися родичі та юристи, він видалив сторінки з соціальних мереж, свої сторіз, почистив історію в телеграм-каналі.

Скільки років хлопцям?

Андрію 19. Всім іншим десь плюс-мінус [так само].

Instagram

Instagram

Що ще відомо про хлопців, які організовували і брали учать у вечірках?

Не можу сказати, що знаю про всіх, хто брав участь. Більше всього у мене інформації про Андрія. Трошки менше інформації про інших організаторів. Хлопці — друзі. Коли жили в Івано-Франківську, то привозили секонд-хенд з Європи. Були дуже відвертими в соціальних мережах, вважали себе молодими українськомовними блогерами-початківцями. Якби вони щось подібне влаштовували у Франківську, було б відео, а його немає. Скоріш за все, вони тільки в Києві проводили вечірки.

Останнім часом хлопці заробляли гроші, консультуючи людей з приводу вкладень у криптовалюті. Вони вели телеграм-канали, де надавали консультації. Розміщати відео з подібних вечірок, відео з непритомними дівчатами — один зі способів привести людей на свій телеграм-канал. Це така робоча схема. Тому все повʼязано.

Родичі хлопців не виходили на вас?

Ні, я не спілкувалася з ними. Якщо хтось із них буде виходити на звʼязок, уникатиму. У моєму інстаграмі повно повідомлень від якихось хлопчиків «навіщо ти це зробила, курва-феміністка». Але я цього не сприймаю. У мене зараз близько двох тисяч повідомлень в директі. Можливо, мені хтось із родичів і писав, але я пропустила.

Перший свій пост у фейсбуці про вечірки, який опублікували 31 січня, того ж дня видалили. Сказали, що «засмучені коментарями». Люди писали, що дівчата знали куди йшли, що вони самі винні в тому, що сталося. Мене трохи здивувало, що такі коментарі стали несподіваними для вас, бо на своєму YouTube-каналі «Ебаут» багато обговорюєте, наскільки часто українських жінок цькують за умовну довжину спідниці, вибір власних бажань. Що було в коментарях під постами такого, що зачепило?

Насправді я видалила пост, бо мене попросив співробітник Кіберполіції. Вони також збирали інформацію про хлопців і думали, що через розголос ті почнуть закривати свої сторінки в соцмережах із відео і фотографіями. Але ситуація з коментарями доволі болісна. Я вилізла зі своєї бульбашки і побачила, який неідеальний світ навколо. Ми недоросле, незріле, непідготовлене суспільство. Не знаємо своїх прав, не маємо елементарної освіти і розуміння, що таке насильство і які мають бути справедливі покарання винних, після того, як їхня вина доведена.

У фейсбуці я рідко читаю коментарі. Нічого хорошого там не пушить, як правило. Після того, як знесла той перший пост, я опублікувала ще кілька постів на цю тему. Багато хто писав, що дівчата самі винні, а я вирішила похайпитися. В сенсі? Нащо мені цей хайп? Це стрес. Я три дні живу в суперстресі, на який не розраховувала. Мені достатньо стресу війни.

Історія про вечірки — не перша у вашому житті, коли ображали жінок, накачуючи чимось, так?

За статистикою кожна друга жінка в світі — жертва того чи іншого виду насильства. У моєму житті були схожі історії, у моїх знайомих, у моїх подруг вони були. У мене десяток таких історій. Деякі з них, на жаль, не доходили навіть до заяв у поліцію, бо дівчата були залякані. Деякі дівчата приходили в поліцію, але стикалися зі звинуваченнями від слідчих: а може ти сама винна. Мою подругу накачали, але їй вдалося вирватися і добігти до безпечного місця.

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