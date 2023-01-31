Трамп обіцяє домовитися з путіним за добу, критикує постачання танків та загрожує ядерною війною. І він офіційно йде в президенти США. Вже варто боятися? — Ні, але тенденції тривожні

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Getty Images / «Бабель»

Двадцять восьмого січня цього року Дональд Трамп офіційно підтвердив, що буде балотуватися в президенти США у 2024 році. Він розпочав свою передвиборчу кампанію з візитів до Нью-Гемпширу та Південної Кароліни. Компанія Meta повідомила, що поверне йому акаунти у Facebook та Instagram, Twitter зробив це ще раніше, з подачі Ілона Маска. З-поміж великих платформ бан з Трампа поки що не зняв Google, який заблокував його на Youtube. Після штурму Капітолія Трамп два роки просидів без популярних соцмереж, але створив свою — Truth Social. Там він не скований цензурою і пише все, що хоче — просуває теорії змови, хвалить путіна, нецензурно лає політичних опонентів, продовжує стверджувати, що демократи сфальсифікували вибори 2020 року. Політичні оглядачі побоюються, що майже екстремістська риторика Трампа може значно радикалізувати всю передвиборчу кампанію 2024 року. З іншого боку, вона ж зменшує шанси Трампа на перемогу, бо відлякує поміркованих республіканців. «Бабель» розповідає, яку спільноту сформувала соцмережа Truth Social, що Трамп розповідав своїм шанувальникам останні два роки та які в нього шанси на перемогу на наступних виборах.

Платформа Truth Social зʼявилася 21 лютого 2022 року і працює лише в США, Канаді та Бразилії. Зараз у ній приблизно два мільйони активних користувачів. Соцмережа належить компанії Trump Media & Technology Group. Дональд Трамп — головна зірка соцмережі, за рік він написав сотні постів. Вони набагато відвертіші за те, що він писав у Twitter. В Truth Social Трамп вперше відкрито підтримав теорію змови QAnon, прихильники якої вважають Демократичну партію клубом сатаністів-педофілів. Нещодавно він заявив, що довіряє путіну більше, ніж американській розвідці, а розвідників назвав «покидьками». Колишній президент критикував Джо Байдена за рішення надати Україні танки та стверджував, що може закінчити війну за добу. А ще залякував своїх підписників тим, що подальші постачання зброї в Україну призведуть до ядерної війни.

Двадцять восьмого січня Трамп виступав у Салемі в Нью-Гемпширі. Його промова була надзвичайно жорсткою — Трамп образив демократів, трансгендерів, людей, які користуються електромобілями, та чоловіків, які займаються «жіночими» видами спорту.

«Зараз я ще більш розлючений і відданий справі, ніж будь-коли [...] Ми зупинимо ліворадикальних расистів і збоченців, які намагаються індоктринувати нашу молодь, і ми приберемо їхні марксистські руки від наших дітей. Ми переможемо культ гендерної ідеології та нагадаємо, що Бог створив дві статі: чоловіків і жінок», — сказав він.

Політичні оглядачі й раніше прогнозували, що Трамп, який звик на своїй сторінці в Truth Social писати будь-що без модерації, буде продовжувати свою кампанію в тому ж дусі. Якщо раніше аудиторією Трампа були всі виборці республіканців — він загравав з різними групами, то зараз експрезидент відверто наближає до себе ультраправих.

Наприклад, Трамп запросив організацію ReAwaken America провести збори в травні цього року в його гольф-клубі в Маямі. ReAwaken America — проєкт підприємця з Оклахоми Клея Кларка та мільйонера Патріка Бірна. Офіційно це лише клуб християнських консерваторів, але його учасники пропагують теорії змови та агітують американців не вакцинуватися. Обʼєднаний баптистський комітет за релігійну свободу називає ReAwaken America сектантською організацією, яка «прирівнює вірність трампізму до вірності Богу». Через те, що Трамп заграє з радикалами, його підтримка серед парафіян протестантських церков істотно впала.

Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram того ж дня, коли Трамп оголосив, що йде на вибори. Віцепрезидент Meta Нік Клегг заявив, що рішення заблокувати акаунти Трампа в січні 2021 року було «унікальним», його ухвалили за «надзвичайних обставин». Але суспільство повинне мати доступ до думок експрезидента і кандидата в президенти.

Конгресмени від Демократичної партії ще в грудні 2022 року заздалегідь направили відкритого листа в Meta. Вони побоюються, що розблокування Трампа може мати негативні наслідки для передвиборчої кампанії та американської політики загалом. Клегг пообіцяв, що модератори будуть стежити за контентом на сторінках Трампа. І якщо він буде постити щось екстремістське, підтримувати QAnon чи сумніватися в результатах виборів, то його можуть знову заблокувати.

Нік Клегг виступає на пресконференції в салоні Meta в Брюсселі 7 грудня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Сам Трамп поки що не поспішає повертатися у великі соцмережі. Останні його пости у Twitter — за 2021 рік. Але, скоріше за все, ближче до виборів повернеться, бо аудиторія Truth Social надто мала. За підрахунками Pew Research Center, лише 2% американців використовують цю соцмережу як джерело новин, тоді як Facebook — 28%, а Twitter — 14%. На акаунтах самого Трампа досі багато підписників — 88 мільйонів у Twitter і 34 мільйони у Facebook. Але є нюанс — у Трампа особливий контракт з Truth Social, хоча це його соцмережа. Будь-які пости він має спочатку викладати там, і лише через шість годин — на інших платформах. Цей контракт завершується в червні 2023 року.

Акаунти Трампа можуть принести Meta багато грошей з реклами передвиборчої кампанії. У 2020 році Трамп тільки у Facebook замовив реклами на $89 мільйонів. З іншого боку, конспірологічний та екстремістський контент відлякує великих рекламодавців. Прізвище Трампа навіть є в чорному списку небажаних згадок для брендів. З цим стикнулися всі консервативні американські соцмережі — Rumble, Parler, Gab і сама Truth Social.

Керівництво Truth Social заявляло, що їхня платформа залучила $37 мільйонів інвестицій. Але здебільшого це внески від республіканців та бізнесменів-консерваторів, а не гроші великих компаній. Крім того, на роботу соцмережі щомісяця йде $1,7 мільйона. Тому фінансово успішним проєктом Truth Social так і не стала. Журналіст Стюарт Томпсон зареєструвався там, щоб проаналізувати рекламний контент, і описав свої враження. За словами Томпсона, у Truth Social здебільшого рекламують зброю, різний мерч із зображенням Трампа, таблетки для схуднення та альтернативну медицину, підроблені сертифікати вакцинації від ковіду. Деякі оголошення були, на думку Томпсона, відверто шахрайськими й пропонували, наприклад, золоті злитки з обличчям Трампа без підтвердження проби. Тому Meta та Twitter доведеться стежити за тим, що буде писати Трамп та його прихильники, бо вони ризикують втратити великі рекламні замовлення від брендів.

Передвиборча кампанія Трампа тільки починається, тому його шанси перемогти (спочатку інших потенційних кандидатів від Республіканської партії) поки що важко оцінити. Головним суперником Трампа всередині партії, скоріше за все, буде губернатор Флориди Рон Десантіс. Згідно з опитуваннями, кандидатуру Трампа зараз підтримують 30—40% республіканських виборців. Але далеко не всі члени партії хочуть бачити його єдиним кандидатом, хоча все ще висловлюються обережно.

«У минулому я був прихильником Дональда Трампа. Але я думаю, що цього разу нам потрібен вибір. Ми маємо розглянути всі наші варіанти», — каже член виконавчого комітету Республіканської партії від Арканзасу Джонатан Барнетт.

«Чи я голосував за Трампа у 2016 році? Будьте впевнені. Чи голосував за нього у 2020 році? Авжеж. Але зараз, не знаю. Думаю, маємо близько 10 кандидатів, які можуть перемогти», — повторює майже те саме член виконкому від Делаверу Хенк МакКанн.

Битва за лояльність всередині партії у Трампа ще попереду. Але якби вибори відбулися прямо зараз, то, за опитуваннями, у Десантіса було б більше шансів перемогти Байдена на виборах, ніж у Трампа. Антирейтинг серед республіканців у Десантіса нижчий, ніж у Трампа — 10% до 28%. Але розрив по всіх опитуваннях на такий великий, щоб його не можна було подолати за рік.

Дональд Трамп 28 січня 2023 року в Колумбії, Південна Кароліна, куди він прибув у межах передвиборчої кампанії. Getty Images / «Бабель»

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