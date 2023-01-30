«Я приїхав у Бангкок. Там немає моря. Хтось розуміє, де море?» Депутат Микола Тищенко про поїздку в Таїланд, зраду Арахамії та «лісову мафію» — інтервʼю для «ТА.ЗА.ШО»

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Двадцять шостого січня нардеп і тоді ще заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Посольство України в Таїланді анонсувало його зустріч «з українською громадою» у 4-зірковому готелі Novotel у Бангкоку. Це обурило депутатів і соцмережі. Двадцять третього січня Рада національної безпеки та оборони під час воєнного стану дозволила випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. За кілька годин Тищенка виключили з партії, а наступного дня, зібравши необхідну кількість голосів, і з фракції «Слуга народу». У Facebook Тищенко написав, що перебуває у відрядженні, хоча спікер парламенту Руслан Стефанчук стверджує, що його не підписував. У рамках YouTube-проєкту «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО» Микола Тищенко пояснює журналістці Маші Жартовській, коли він виїхав з України, чому опинився в Таїланді, критикує журналіста «Української правди» Михайла Ткача за його розслідування і звинувачує «лісову мафію» в дискредитації. Це скорочена версія інтервʼю, повна — на відео.

Ви все ж таки зустрілися з українською громадою в Таїланді [27 січня]? Хто обрав для цієї зустрічі чотирьохзірковий Novotel?

Звісно, я зустрівся. [Місце для зустрічі] обирало посольство [України в Таїланді], воно ж обирало й формат, і стратегію. У мене є навіть відео розмови з представником громади. Він мені розповів дуже багато чого, дуже багато проблем. Будемо працювати.

У якому статусі ви перебуваєте в Таїланді? У Facebook ви написали, що це відрядження, а спікер парламенту Руслан Стефанчук стверджує, що його не підписував. Так що ж сталося?

Про моє відрядження, ділову поїздку знали всі керівники [фракції «Слуга народу»]. Я народний депутат, перетинав кордон за законом України, нічого не порушував і здійснюю свою подорож за стратегією президента — щодо впливу та розповсюдження відносин, надходження гуманітарної та військової допомоги з країн Азії. Безпосередньо — із Вʼєтнаму, Таїланду і всіх країн поруч.

Коли ви перетнули кордон? Ця поїздка за ваш рахунок?

Я навіть подивився в паспорті — 10 січня. Перетинав кордон за таким паспортом [показує біометричний паспорт]. Навіть не брав славнозвісний зелений дипломатичний паспорт, який дозволяє не стояти в чергах, а швидко перетинати кордон. Чому я це зробив? МЗС і президент заборонили брати в будь-які поїздки дипломатичні паспорти.

Будь-яка державна поїздка має використовувати держкошти. Саме тому я поїхав за свій власний кошт. Я хочу наголосити — до рішення РНБО [23 січня]. [Мої] світлини, відео з моря публікувалися в Instagram пʼять років тому. Я відома людина, ніколи не приховував своє життя, воно завжди було напоказ. Так само і зараз — усі, хто мав знати про це відрядження, отримали попередження, у мене є всі документи, де стоять підписи й пана Стефанчука, і пана [Давида] Арахамії.

Отже, що у вас є підписане відрядження, а пан Стефанчук лукавить, говорячи, що він його не підписував?

Дивіться, у мене є відповідні документи. Я їхав сюди за власний рахунок. Підписана відпустка. Чому? Тому що я не маю морального права їхати у відрядження за рахунок держави — кожна копійка належить військовим. Я не мав морального права отримувати жодної копійки від держави на депутатські повноваження.

У яку суму вам обійдеться ця поїздка?

Рівно в ту суму, що має бути задекларована і буде у звіті до НАЗК.

Наскільки я розумію, ви зараз у Вʼєтнамі? Коли збираєтесь повертатися?

Так, я зараз у Вʼєтнамі. Як народний депутат і співголова [парламентської] групи дружби з Вʼєтнамом я здійснюю цю поїздку в рамках стратегії депутатської роботи. Ми всі сьогодні знаємо, що дуже важливо допомагати нашій державі. Була нарада, на якій нам чітко поставили задачу…

Хто?

Була нарада в «Парковому», вище керівництво країни поставило задачу перед кожним нардепом, кожним заступником голови фракції, яким я є, попрацювати з депутатами та зробити напрацювання по напрямках. Обрали стратегічні напрямки — Арабські Емірати, Азія, Африка. Країни, які сьогодні, скажімо так, не розуміють, що відбувається в європейській частині світу.

У нас тут [в Азії] почалися потужні перемоги. Усі, хто в них був не дуже зацікавлений, і розробили стратегію щодо дискредитації нашої роботи в азійських країнах і мене особисто як нардепа і члена команди президента. Це я усвідомлюю. Ви подивіться, які гроші були використані… Ви ж журналіст, ви ж рахувати вмієте?

Я гуманітарій і не дуже добре рахую. Хто та за які гроші вас дискредитував?

Я — керівник парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) «Нацресурс». Ми займаємося розслідуванням корупційних схем у лісі та екологічних питаннях. Останнім часом ми проводили потужні розслідування, боротьба триває саме зараз. Тому я вважаю, що сьогодні саме за гроші лісової мафії дискредитують мене особисто і команду президента. Триста сайтів одночасно використали [для дискредитації] за дуже нетривалий час. Поважні журналісти! Звідки взялася ця відеомаячня про море [має на увазі старі відео з Instagram]? Мені що, десять років, щоб я їхав дві доби, щоб покупатися на морі? Я [напередодні] передав побратимам на передку автівки від фонду «Дорога миру» і найпотужніші дрони, а потім поїхав купатися в Таїланд? Я що, Таїланду не бачив? Я не бачив моря?

Михайло Мельниченко / «Бабель»

Ви раніше говорили в інтерв’ю, що у вас була традиція їздити в Таїланд…

У мене була традиція, бо я навчався в найвідоміший у світі кулінарній школі Blue Elephant. Як ви думаєте, звідки у мене такі потужні звʼязки в Азії? І я закінчу щодо розповсюдження фейків, звідки вони взялися. Пан [Михайло] Ткач, який провів усю зиму в Арабських Еміратах, Європі. Треба ж розуміти, що він звичайний журналіст, який має бути на обліку у військкоматі, скажіть мені, будь ласка, а звідки він виїхав з усією командою — спочатку в Європу під час війни…

Пане Миколо, чекайте…

Дайте я закінчу. Хтось може мені сказати, чому поважна, доросла людина, професіонал, як він каже, пан Ткач бере з мого Instagram відео, де я на морі 5 років тому, виставляє у себе на сторінці, а потім ми читаємо це в «Українській правді»? Нам чітко сказали: «Хлопці, досить фотографуватися з гуманітаркою». Я людина старої формації, мені 50 років. Мені сказали працювати, і я швидко за місяць напрацював свою поїздку, приїхав у В’єтнам, за свій кошт і за звичайним паспортом. Мені закидають, що я був на Балі, але в мене ж є відмітки в паспорті. Ви ж фахові журналісти, де ж професіоналізм під час війни? Вибачте за емоційність.

Розумію емоційність, ми з вами говоримо, щоб розібратися. По поличках — поки ви говорили, передивилася Facebook Михайла Ткача. Він не публікував ваших фотографій з моря ані у своєму Facebook, ані в «Українській правді». Друге — на ваше запитання, як він виїжджає, я вам відповім: дуже легко — журналісти можуть робити запит про відрядження в Мінкультури, тобто можуть його отримати, щодо цього є процедура. Третє — що робить Михайло Ткач в Арабських Еміратах і Монако, ми всі бачили [по його розслідуваннях]…

На Новий рік, вибачте.

Я не знаю, де був пан Михайло Ткач на Новий рік, так само як і не знаю, де на Новий рік були ви. Ваші колеги по фракції говорять, що ви виїжджали 30 грудня.

Я виїхав 10 січня. Є відповідні відмітки. Те, що вам казали якісь там колеги, — брехня і провокація. Є звіт з прикордонної служби. Якщо у вас є бажання говорити про фейки, тоді можна закінчувати інтервʼю.

Ви кілька разів сказали, що вище політичне керівництво поставило вам завдання, але це абстрактно, хто саме з вищого політичного керівництва?

Було засідання фракції, там були представники Офісу президента, МЗС, був пан [Давид] Арахамія, пан Андрій Єрмак, Ігор Жовква, були представники, відповідальні за різні напрями, голови комітетів. Це не секрет, про це знають, з тої наради проводили Zoom, виставляли світлини.

Ви сказали, що в депутатській групі дружби з Вʼєтнамом, а звідки виник Таїланд?

До мене звернулися представники посольства в Таїланді щодо проблем. Є потужна громада у Таїланді, і ми приїхали вирішувати питання та налагоджувати відносини в цій країні, запланували зустріч з громадою, це не було спонтанно. І планується більша кількість країн, але поки я не можу про це сказати. По-перше, я там не був, по-друге, це закрита інформація під час війни. Як ви думаєте, у Таїланді є українська громада?

Є, але я не знаю її чисельність.

От бачите, ви журналіст, а не знаєте її чисельність. Я вам більше скажу: ніхто не знає її чисельність, а я знаю — 6 800 українців проживають сьогодні в Таїланді, до яких взагалі нікому немає діла. Останнього разу людина мого статусу була в Таїланді за часів [Леоніда] Кучми. Зараз найголовніша проблема в Азії — домінуюча сила рф, вони працюють там понад 70 років. Як ви думаєте, скільки в Таїланді дипломатів з росії? А я вам скажу: понад 200 людей, і це тільки офіційна інформація. А скільки дипломатів працюють в українському посольстві?

Не знаю, людей 40?

Три! А разом шість: три дипломати і три людини — працівники посольства. У рашистів телеграм-канали ведуть двома мовами, усі засоби масової інформації потужні, відпрацьовані, посол ходить на всі зустрічі, зустрічається з лікарями тощо. Ви розумієте, де ми програємо?! У Таїланді не було навіть депутата. Уся Азія вважає, що це [війна в Україні] — конфлікт, і впливу нашої дипломатії недостатньо, вони затиснуті в рамках протоколів. Тому президент і зробив цю стратегію, щоб обʼєднати парламентський контроль і дипломатичний рух.

Багато людей прийшли на зустріч з вами?

Керівники [громади] прийшли. Вони прийшли не до Миколи Тищенка, я звичайна людина і не тримаюсь за посаду, вони прийшли до України та представника влади, я вмію працювати з людьми. Ми зараз відпрацюємо питання по всіх напрямах і призначимо керівників напрямів по всіх точках впливу, які нам цікаві. Буде робота, ви її побачите. Ще є запитання?

От ви кажете, що вас дискредитувала лісова мафія. Якщо так, то чому така реакція «Слуг народу» — вас за кілька годин виключили з партії, знайшли голоси за виключення із фракції. Я знаю, що були депутати й проти вашого виключення, хто це був? І чому така реакція, якщо ви кажете, що всі знали про відрядження?

Вам це треба запитати у них — це питання до їхніх гідності та совісті. По-перше, не було голосування, фракцію ніхто не збирав. По-друге, пан Арахамія знав усе [про поїздку], а потім просто зробив заяву і нічого мені не сказав. Це [виключення з фракції] процесуальне порушення, адже збору не було. Більшість депутатів мені дзвонили та питали, адже вони дізналися про це зі ЗМІ. Я нардеп, і я потужніший народний депутат, бо я заробив своє місце на мажоритарному окрузі, а пан Арахамія зайшов за списком, я вважав його своїм другом і не приховую цього. Він — керівник фракції, я — його заступник. Ви десь таке бачили, щоб керівник фракції перед якимись діями не зателефонував і за годину «злив» свого заступника? Такого не буває, тому це замовлення, лісова мафія, там гроші дивні.

Далі Микола Тищенко сперечається, чому журналісти не цікавляться роботою тимчасової слідчої комісії «Нацресурс» і не ставлять йому запитань. Домовляємося, що він покаже нам документи, але це тема для окремого матеріалу чи інтервʼю. Він стверджує, що за лісовою мафією стоять можновладці з «дуже потужними прізвищами».

Що ви робитимете після повернення в Україну? У вас уже були розмови з вищим керівництвом держави?

Це закрита інформація, звіт буде у президента, керівника МЗС, якщо вони вирішать її розповсюдити — це їхнє рішення. Я не можу розповідати, із ким саме я зустрічався, які документи ми підписали, що це за люди, бо нас дивитимуться й російські ЗМІ. Мені немає за що виправдовуватись, я звичайний нардеп. І виїхав до заборони РНБО.

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Але анонс вашої зустрічі зʼявився вже після неї. Можливо, тому реакція «Слуг народу» була саме такою?

Я відкритий, ну посольство ж виставляє анонс, як з громадою працювати? Я приїхав у Бангкок. Там немає моря. Де море, хтось розуміє, де море? Ви хоч мапу дивились?

Коли плануєте повернутися?

У мене ще будуть останні зустрічі за кілька днів у Вʼєтнамі. Знаєте, хто був тут останнього разу? Микола Азаров, й Україну тут сприймають через його призму, тому буду там, а за кілька днів — у парламенті.

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