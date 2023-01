Що подивитися у вихідні. Детективний серіал «Покерфейс» від режисера «Ножів наголо», підлітковий містичний серіал «Агенція «Локвуд і Ко» та драмеді «Терапія» з Гаррісоном Фордом

Тексти

Netflix

Цього тижня на Netflix, Apple TV+, Peacock і Hulu вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — романтична комедія «Ваші і наші» з Джоною Гіллом, Едді Мерфі та Девідом Духовни, підлітковий британський серіал «Агенція «Локвуд і Ко», драмеді «Терапія» з Джейсоном Сіґелом і Гаррісоном Фордом, детективний серіал «Покерфейс» від Раяна Джонсона та другий сезон ситкому «Як я зустріла вашого тата». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Романтична комедія «Ваші і наші»

Про що фільм. Езра й Аміра знайомляться випадково — він сідає до неї в машину, думаючи, що це його таксі. Але виявляється, що в них схожі смаки в музиці та одязі, вони починають спілкуватися, а згодом і зустрічатися. І доходять до етапу знайомства з батьками. Починаються проблеми, бо батьки Езри — Арнольд і Шеллі — євреї, а батьки Аміри — Акбар і Фатіма — чорношкірі мусульмани. Непорозуміння починається з жартів за столом і переростає у катастрофу.

You People / Netflix / режисер — Кенья Берріс / у головних ролях — Джона Гілл, Лорен Лондон, Едді Мерфі, Джулія Луї-Дрейфус, Девід Духовни, Ніа Лонг / тривалість — 1 година 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 42% від критиків, 50% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,4.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що дует Джони Гілла та Лорен Лондон створює приємну атмосферу, хоча що далі дивишся, то сумнівнішим стає фільм. The Guardian вважає, що у фільму сміливий соціальний коментар, але саме романтики та серцебиття цій історії бракує.

Містичний серіал «Агенція «Локвуд і Ко»

Про що серіал. Адаптація однойменного циклу фентезійних романів британського письменника Джонатана Страуда. Юна Люсі Карлайл із дитинства бачить привидів і завдяки цій здібності потрапляє у світ мисливців на них. Але вона живе в маленькому містечку на півночі Британії, де їй важко розкрити потенціал. Тому Люсі вирушає до Лондону і приєднується до агенції «Локвуд і Ко», яка займається паранормальними справами. Її колегами стають Ентоні Локвуд і Джордж Карім. Разом вони починають першу спільну справу з полювання на привидів, яка з кожним кроком стає дедалі заплутанішою.

Lockwood & Co / Netflix / шоуранер — Джо Корніш / у головних ролях — Рубі Стокс, Кемерон Чепмен, Алі Хаджі-Хешматі, Іванно Джеремі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що серіал суто підлітковий, але якщо ви приймаєте це, то він подарує вам насолоду, бо знятий розумно та з повагою до оригіналу. The Telegraph пише, що невеликий бюджет серіалу досить помітний, проте в нього є потенціал.

Драмеді «Терапія»

Про що серіал. Дружина психотерапевта Джиммі Лерда померла. Він намагається дати раду своєму горю, але виходить погано, хоча щодня він сам розповідає людям, як бути в таких ситуаціях. Джиммі так сильно страждає, що забуває про свою доньку Еліс, якій теж важко. У якийсь момент Джиммі починає порушувати принципи лікарської етики та розповідати своїм клієнтам усе, що він думає про їхні проблеми. Це кардинально змінює життя як клієнтів, так і самого Лерда.

Shrinking / Apple TV+ / шоуранери — Бретт Голдштейн, Білл Лоуренс і Джейсон Сіґел / у головних ролях — Джейсон Сіґел, Гаррісон Форд, Майкл Урі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. IGN вважає, що акторська команда вдало балансує на межі смішного та сумного. The New York Times теж зазначає акторську гру, але каже, що серіал ніби розпадається на два — ситком із часто посередніми жартами та драму про скорботу.

Детективний серіал «Покерфейс»

Про що серіал. Чарлі — офіціантка в казино, яка має надприродну інтуїцію та одразу бачить, якщо людина бреше. Через цю здатність їй заборонено грати в покер, але її бос Стерлінг Фрост — молодший вирішує використати Чарлі для своїх махінацій. Зрештою вона змушена тікати, а навздогін за нею відправляється голова служби безпеки казино Кліфф Легранд. Кожний епізод — це окремий злочин, на який Чарлі натрапляє на шляху. Детективний елемент серіалу побудований за зразком «Коломбо» — глядач від самого початку знає, хто злочинець, а інтрига в тому, як саме Чарлі виведе його на чисту воду.

Poker Face / Peacock / шоуранер — Раян Джонсон / у головних ролях — Наташа Лайонн, Джозеф Гордон-Левітт, Бенджамін Бретт, Стефані Сюй, Девід Кастанеда / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що сюжети епізодів бувають складнуватими, але кожен з них цікаво дивитися. BBC каже, що режисер Раян Джонсон після «Ножів наголо» та «Скляної цибулі» знову зняв чудовий ностальгічний детектив.

Ситком «Як я зустріла вашого тата» — другий сезон

Про що серіал. Спіноф комедійного ситкому «Як я зустрів вашу маму», який виходив із 2005 до 2014 року та зібрав сім нагород «Еммі». Тепер жінка на імʼя Софі у 2050 році розповідає своїм дітям, як зустріла їхнього батька, і згадує свою юність.

How I Met Your Father / Hulu / шоуранери — Ісаак Аптакер, Елізабет Бергер / у головних ролях — Гіларі Дафф, Крістофер Ловелл, Франсія Райса / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 38% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,5.

Що кажуть критики. Collider пише, що деякі жарти смішні, але загалом давно не було серіалу, де закадровий сміх так часто був би недоречним. Утім, фанатам основного серіалу це може сподобатися.

