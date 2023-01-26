Українські військові три тижні приймали олію CBD, яку виготовляють із канабісу — у них покращився сон і знизилася тривожність. Розповідаємо, як працює ця речовина і чому це не наркотик

Тексти

Ангеліна Коткова / «Бабель»

У 2021 році уряд дозволив завозити в Україну ізолят канабідіолу (CBD) — це хімічна речовина, яку виділяють із конопель. Після цього в Україні почав формуватися легальний ринок товарів із CBD. На відміну від інших канабідіолів, що містяться в канабісі, CBD не має наркотичного ефекту і не змінює свідомість, натомість може зменшити біль, роздратованість і тривожність. У всьому світі CBD використовують як допоміжний засіб у лікуванні різних неврологічних хвороб. В Україні про цю олію відомо мало навіть лікарям, зокрема через стереотипи, адже вона виготовляється з канабісу. У грудні 2022 року в одному з реабілітаційних центрів для військових провели експеримент — військові три тижні приймали CBD. Учасники зазначили, що їхній стан значно покращився і зникли деякі наслідки контузії, як-от заїкання. Кореспондентка «Бабеля» Ганна Мамонова розповідає, що таке CBD, чим він відрізняється від марихуани та медичного канабісу та як пройшов експеримент, який може допомогти військовим оговтатися після контузій та поранень.

CBD — це речовина, яку виділяють з канабісу, але яка не має наркотичних властивостей. Вона допомагає при різних неврологічних розладах

Абревіатура CBD розшифровується як канабідіол. Це хімічна сполука, яка є в канабісі. Канабіс містить понад сто різних канабідіолів. Учені досі вивчають їхні властивості, але найбільш досліджені два компоненти — тетрагідроканабінол (THC) і CBD. THC відповідає саме за наркотичні ефекти — викликає відчуття ейфорії, змінює свідомість і поведінку. Натомість CBD, як виявили вчені, не має жодного психотропного ефекту, але при цьому може позитивно впливати на організм. CBD використовують при лікуванні епілепсії у дітей — препарати на основі цієї речовини зменшують судоми, спазми та частоту нападів. CBD також рекомендують приймати людям з будь-якими неврологічними розладами. Ця речовина може замінити снодійні та заспокійливі, має протизапальні властивості та полегшує симптоми при таких аутоімунних захворюваннях, як множинний склероз і ревматоїдний артрит.

В українському реабілітаційному центрі для військових провели експеримент зі вживанням CBD. Військові сказали, що почали почуватися краще

У грудні минулого року до реабілітаційного центру для військових «Лісова поляна» під Києвом звернувся один з українських виробників олії CBD і запропонував, щоб військові приймали її під час реабілітації. Лікарі відібрали групу із 30 військових, усі вони отримали на фронті контузію головного мозку. Після такої контузії у людей виникають проблеми з тиском, координацією, сном, слухом, зʼявляються головні болі та тривожність.

Військові знали, що беруть участь в експерименті. Їх розділили на дві групи по 15 людей, одна група приймала CBD три тижні, інша — не приймала. У перший тиждень пацієнти випивали по 100 міліграмів розчину на день, у другий — по 200, далі — по 300. Учасники експерименту помітили, що стали почуватися краще. Зникли проблеми зі сном, зменшилися головні болі та роздратованість. Один з учасників експерименту Костянтин Данченко, який отримав у Донецькій області контузію середньої тяжкості, розповів «Бабелю», що на десятий день реабілітації у нього покращилися сон і тиск, а на 27 день зникло заїкання.

Ксенія Возніцина — директорка реабілітаційного центру для військових «Лісова поляна». jetsetter.ua / «Бабель»

Але директорка Центру Ксенія Возніцина пояснює, що експеримент не можна назвати класичним клінічним дослідженням, коли пацієнти погоджуються на випробування ліків і навіть не знають, вживають їх чи фізрозчин. CBD було не основним методом лікування, а додатковим до традиційного — прийому медикаментів, голковколювання, масажів, фізичної терапії. Тому, попри позитивні результати, вплив CBD на військових ще необхідно вивчати.

CBD не призначають як основне лікування — тільки як допоміжний фактор. На відміну від медичного канабісу його можна легально купити в Україні

У всьому світі CBD — це дієтична добавка до їжі, крім зареєстрованих ліків на основі речовини. Тому лікар може порекомендувати CBD як допоміжний засіб у схемі лікування. І хоч CBD офіційно дозволено ввозити в Україну з 2021 року, українські лікарі про нього майже нічого не знають, каже «Бабелю» наукова співробітниця Інституту фізіології імені Олександра Богомольця НАН України Ольга Запухляк. Вона не виключає, що одна з причин — це стереотипи щодо CBD: «Не здивуюся, якщо лікарі бояться CBD, бо думають, що це наркотик», — говорить Запухляк.

Медичний канабіс, на відміну від CBD, призначає саме лікар. Він має у складі CBD, THC та інші канабіноїди. Медичний канабіс вирощують в екологічних умовах і призначають людям з різними хворобами, зокрема онкологічними. Але в Україні медичний канабіс досі заборонений. Можливо, це зміниться вже цього року, і парламент ухвалить розроблений МОЗ законопроєкт, який дозволяє купувати та виробляти канабіс для медичних і наукових цілей.

Про що цей законопроєкт: Кабмін обіцяє легалізувати медканабіс і розробив для цього законопроєкт. Активіст Тарас Ратушний боровся за це кілька років і пояснює, чому документ не працюватиме

Ринок CBD в Україні ще дуже молодий — тому компанії продають багато підробок

В Україні можна купити товари із CBD іноземного та українського походження. У деяких країнах дозволено, щоб у продуктах із CBD були інші канабіноїди, зокрема наркотичний TCH. Тому треба ретельно перевіряти склад. Головне, на що варто звернути увагу, — скільки відсотків CBD є у товарі. Якщо менше десяти, то це не дасть терапевтичного ефекту, пояснює Ольга Запухляк.

Державні органи не перевіряють українські товари із CBD на якість, каже «Бабелю» Анна Єлфімова, чия компанія випускає олію CBD в Україні. Тому дуже часто у продаж потрапляють підробки, які взагалі не містять CBD. А великі фармакологічні компанії, які могли б підтвердити якість товару своєю репутацію, товари із CBD не випускають. Єлфімова говорить, що на українському ринку знає лише двох виробників, які розливають олію CBD на фармзаводі, — це вона та її конкурент. Ці дві компанії мають сертифікати про те, що в їхніх оліях 10% канабідіолу. Усі інші виробляють олію в кустарних умовах. Тому Єлфімова радить перевіряти на сайті виробника сертифікати якості.

Як вживати CBD

CBD продається у вигляді капсул, жувальних пігулок, шоколаду, косметики тощо. Але для лікування та профілактики краще купувати олію з канабідіолом, яку потрібно пити. В Україні найчастіше розчиняють CBD у кокосовій олії, бо вона приємна на смак. CBD краще вживати з їжею, бо він жиророзчинний. Дослідження показали, що якщо канабідіол приймати без їжі, він засвоюється організмом в чотири рази гірше. На флакончику з олією є інструкція з дозуванням. Загальні рекомендації — починати з невеликих доз, поступово збільшуючи. Ольга Запухляк пояснює, що CBD неможливо передозуватися: «Навіть якщо доросла людина випʼє велику дозу, то з нею нічого не станеться. Можливо, буде розлад шлунку чи сонливість», — каже вона. Летальних випадків від CBD у світі не реєстрували.

«Марш Свободи» за легалізацію медичного канабісу під Офісом президента. Київ, 27 червня 2020 року. Getty Images / «Бабель»

Не займайтеся самолікуванням, краще задонатьте «Бабелю»: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.