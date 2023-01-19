Вам дуже тривожно і ви засмучені? Ми теж! Рятуватися допомагають улюблені фільми. «Бабель» зібрав 16 фільмів і серіалів, які допомогли редакції пережити 2022 рік (і не зʼїхати з глузду)

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Kate Ban / «Бабель»

Іноді люди, щоб знайти порятунок від смутку та заспокоїтись, дивляться кіно. Події на екрані дозволяють хоча б на пару годин відволіктися. У 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україну смутку стало так багато, що більшість українців, мабуть, обирали фільми не за їхньою новизною і не за гострими сюжетами. Натомість шукали комфортні фільми — такі, що заспокоюють. Редакція «Бабеля» не виключення. Ми зібрали 16 фільмів і серіалів, які останнім часом дивилися та передивлялися члени нашої команди. Це стрічки різних років, жанрів і на різні смаки. Єдиний критерій — вони заспокоюють і повертають віру в людство.

«Літаком, потягом та автомобілем»

Про що фільм. Маркетолог Ніл Пейдж провів успішну презентацію рекламної кампанії в Нью-Йорку та поспішає додому в Чикаго, щоб зустріти День подяки разом із родиною. Але погода псується, авіарейси скасовані, тому він шукає наземний маршрут, а його шлях розтягується на кілька днів. Випадковим попутником Ніла стає ексцентричний Дел Ґріффіт — комівояжер, який продає кільця для душових завіс. Дел усе сильніше надокучає Нілу своєю балаканиною та нерозумними вчинками.

Planes, Trains and Automobiles / США / 1987 / режисер — Джон Г'юз / у головних ролях — Стів Мартін, Джон Кенді, Лайла Робінс / тривалість — 1 година 33 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Чому він у добірці. Дел Ґріффіт — знедолена людина, яка чимало втратила у своєму житті. З ним справді складно, він навʼязливий та зайвий в успішному житті Ніла. Але Пейджу вдається перебороти свою зверхність і побачити у випадковому знайомому доброзичливу людину, яка потребує спілкування і допомоги. Та загадати, що цінності Дня подяки не в особистому комфорті, а в тому, щоб розділити трапезу із тим, хто цього потребує.

«Шоу Трумена»

Про що фільм. Трумен Бербанк все життя живе в місті Сіхейвен на острові. У дитинстві він побачив, як потонув його батько, і тепер боїться води. Трумен хоче подорожувати, але навколишній світ проти цього — дружина не хоче, автобуси ламаються, страх води заважає плавати на човні. Насправді Трумен — головний герой телешоу, за життям якого від самого народження стежать мільйони глядачів по всьому світу. Але він про це не знає, тому поступово вирішує, що проти нього існує якась змова. І починає боротися.

The Truman Show / США / 1998 / режисер — Пітер Вір / у головних ролях — Джим Керрі, Лора Лінні, Ед Гарріс, Наташа Макелхон / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Чому він у добірці. Попри ідеальну систему шоу Трумен усе ж бачить суть речей та відчуває фальш. Він зазіхає на боротьбу з нею та її творцем — богом-продюсером. І зрештою перемагає, адже людська жага до правди та свободи сильніша за будь-яку систему та обмеження.

«Небо над Берліном»

Про що фільм. Даміель і Кассіель — два ангели, які спостерігають за сучасним Берліном. Вони безсмертні, їх бачать лише діти. Вони вміють читати думки людей, але не можуть ні на що впливати. Даміелю таке існування дається все тяжче, він хоче спробувати насолод людського життя та ще й закохується в циркову артистку Маріон. Одного дня до Берліну прибуває актор Пітер Фальк. Виявляється, він — колишній ангел, що свого часу зробив крок, на який поки що не наважується Даміель.

Der Himmel über Berlin / ФРН, Франція / 1987 / режисер — Вім Вендерс / у головних ролях — Бруно Ганц, Солвейг Домартін, Отто Зандер, Пітер Фальк / тривалість — 2 години 8 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Чому він у добірці. Бути людиною — недосконало і боляче. Але це можна компенсувати, якщо помічати маленькі радощі, мати вибір і закохуватися. Як каже один з епізодичних героїв фільму: «Цигарка, кава, а якщо ще маєш, із ким це розділити, — узагалі прекрасно».

«Патерсон»

Про що фільм. У місті Патерсон, штат Нью-Джерсі, живе чоловік, якого теж звуть Патерсон. Він працює водієм автобуса та пише вірші. Кожен його день схожий на попередній — робота, вірші в зошиті на зупинках, вечеря з дружиною Лаурою, прогулянка з англійським бульдогом Марвіном, пара кухлів пива в барі перед сном. Лаура постійно вмовляє його спробувати видати вірші, але Патерсон вважає, що вони навряд зацікавлять видавництва. Одного дня він все ж таки зважується спробувати.

Paterson / США / 2016 / режисер — Джим Джармуш / у головних ролях — Адам Драйвер, Голшіфте Фарагані, Кара Гейворд, Стерлінг Джерінс / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 72% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Чому він у добірці. На перший погляд, у фільмі немає серйозних конфліктів. Але насправді Патерсон перебуває в постійному конфлікті з інерцією власного затишного життя. Подолати цю інерцію остаточно неможливо, проте завжди варто пробувати. До того ж усі ключові персонажі стрічки на диво симпатичні, особливо бульдог Марвін.

«ВОЛЛ·І»

Про що фільм. У ХХІІ столітті Земля остаточно стає непридатною до життя через сміття. Людство виходить у космос, але залишає на планеті роботів серії «ВОЛЛ·І», щоб вони прибирали. За 700 років відсутності людей всі роботи вийшли з ладу, крім одного, який продовжує свою роботу. За довге життя робот почав відхилятися від базової програми, вчитися та відчувати емоції. Він знаходить живу рослину та забирає її додому. Одного дня на Землю прибуває робот Єва, яку люди відправили шукати ознаки життя.

WALL·E / США / 2008 / режисер — Ендрю Стентон / у головних ролях (озвучка) — Бен Барт Елісса Найт / тривалість — 1 година 38 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Чому він у добірці. Воллі показує Єві свою комірку, куди збирає різні людські речі, які знаходить під час прибирання планети. Вони дивляться на зламані іграшки та слухають музику. Роботи не розуміють, але все ж зачаровані, бо мешканці старої Землі були класні та робили ці речі з любовʼю. Кінець фільму дає надію, що із часом ця любов повернеться на планету.

«Королівство повного Місяця»

Про що фільм. США, 1960-ті. У Новій Англії зникають двоє підлітків — сирота-бойскаут Сем Шакаскі, від якого відмовилися прийомні батьки, і неврівноважена Сюзі Бішоп, мати якої є коханкою місцевого шерифа. Поліція та бойскаути шукають Сема та Сюзі, але виявляють, що ті навмисне втекли, щоб бути разом. Сюзі не хоче повертатися до дому, де бачить багато брехні та лицемірства, а Сему загрожує інтернат, де «лікують» електричним струмом.

Moonrise Kingdom / США / 2012 / режисер — Вес Андерсон / у головних ролях — Джаред Ґілман, Кара Гейворд, Брюс Вілліс, Едвард Нортон / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Чому він у добірці. Герої, які спочатку заважають Сему та Сюзі бути разом, врешті-решт свідомо допомагають їм воззʼєднатися. Бо щирість почуттів може переконати будь-кого і навіть більше — змінити світ.

«Стажер»

Про що фільм. Дружина 70-річного Бена Віттакера померла, діти й онуки живуть далеко, тож йому зовсім нема чого робити. Щоб не сидіти без діла, він влаштовується стажером в онлайн-магазин одягу About The Fit, який відкрив соціальну програму для пенсіонерів. Бен не дуже знається на сучасних технологіях та інтернет-торгівлі, але швидко адаптується. Він спостерігає, як життя засновниці компанії Джулс Остін поступово руйнується через те, що вона постійно працює. І вирішує допомогти їй з висоти свого життєвого досвіду.

The Intern / США / 2015 / режисер — Ненсі Меєрс / у головних ролях — Роберт де Ніро, Енн Гетевей, Рене Руссо / тривалість — 2 години 1 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 59% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

Чому він у добірці. Бен опиняється в чужому для себе світі сучасного бізнесу. Але його доброта, спостережливість і діяльна натура роблять свою справу — він не лише сам не нудьгує, але й розвʼязує проблеми своїх нових друзів. Ніколи не пізно взяти якусь, нехай і невелику, частину навколишнього світу під свою опіку та почати наполегливо змінювати її на краще.

«Межі контролю»

Про що фільм. Таємничий герой фільму Одинак має виконати місію, деталі якої глядачам не повідомляють. Він подорожує від міста до міста, отримуючи підказки та коди, які ведуть його до мети. На шляху він зустрічає різних людей, які діляться з Одинаком своїми думками про мистецтво, науку, фільми, музику та різні явища. Фільм значною мірою побудований на імпровізаціях акторів і знімальної групи.

The Limits of Control / США, Японія / 2009 / режисер — Джим Джармуш / у головних ролях — Ісаак де Банколе, Білл Мюррей, Тільда Свінтон / тривалість — 1 година 56 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 43% від критиків, 43% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Чому він у добірці. Виконуючи місію, де фігурують діаманти, системи шифрів, звʼязкові у провінційних містечках і підземні сховища злодіїв, герой лишається незворушним, які б спокуси чи задачі не ставали на його шляху. Йому не стають на заваді незнайомі мови, довгі відстані та спокусливі шпигунки. Історія в «Межах контролю» досить наївна, але головну функцію ― допомогти відцентрувати себе ― фільм виконує добре. А майстерні зйомки та ретельно підібрані інтерʼєри нагадують, що навіть коли довкола біль і хаос, у світі все одно лишається чимало краси.

«Патріот»

Про що серіал. Джон Тавнер — офіцер американської розвідки, який під прикриттям працює простим менеджером середньої ланки у промисловій фірмі McMillan в Мілуокі. Його завдання повʼязане з ядерною програмою Ірану. Він вирушає у Люксембург у відрядження, де насправді має виконати таємну місію. Але все йде не за планом.

Patriot / США / 2015—2018 / шоуранер — Стівен Конрад / у головних ролях — Майкл Дорман, Кертвуд Сміт, Майкл Чернус, Кетлін Манро / тривалість — 2 сезони (18 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Чому він у добірці. Слово «патріот» за 18 епізодів не промовляє ніхто. І все ж це основний підтекст серіалу, бо все відбувається через любов до Батьківщини ― складної, іноді байдужої, яка припускається купи помилок і вкрай далека від досконалості. Але ти любиш і готовий захищати також її недоліки. Це ж стосується сімей: головного героя та його супротивників оточують батьки, брати, чоловіки чи дружини. У кожного ― своя команда, усюди переплетено любов, підтримку, помилки та зловживання.

«Труднощі перекладу»

Про що фільм. Боб Гарріс — відомий американський актор, пік карʼєри якого вже позаду. Він прилітає в Токіо, щоб знятися в рекламі віскі «Санторі». Гонорар великий, роботи мало, тож Гарріс намагається знайти собі заняття. Але в Токіо робити йому нічого — він не знає мови, не знає, куди піти та з ким поспілкуватися. У барі в готелі Боб зустрічає Шарлотту, якій так само нудно: її чоловік-фотограф Джон приїхав попрацювати та постійно зайнятий. Наступні кілька днів Боб і Шарлотта проводять разом, але настає день, коли Гаррісу потрібно повертатися у США.

Lost in Translation / США, Японія / 2003 / режисер — Софія Коппола / у головних ролях — Білл Мюррей, Скарлетт Йоганссон, Анна Фаріс, Джованні Рібізі / тривалість — 1 година 42 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Чому він у добірці. Життя буремне і непередбачуване, інколи у нас мало часу на те, щоб зробити важливий вибір або навіть просто сказати важливі слова. У Боба та Шарлотти було лише кілька днів на те, щоб зрозуміти одне одного, а обставини до кінця залишалися проти них. Але це не привід не говорити те, що дуже хочеться сказати.

«Опівночі в Парижі»

Про що фільм. Гіл Пендер — молодий драматург зі США, який приїжджає з нареченою Інес та її батьками у відпустку в Париж. Майбутнє Гіла виглядає успішним — Інес з багатої родини. Але він все більше відчуває стіну між собою та нареченою. Гіла цікавить мистецтво, він роздумує над тим, щоб переїхати до Франції. На його думку, Інес та її батьки живуть простими міщанськими радощами. Одного дня під час опівнічної прогулянки Гіл потрапляє у часову діру й опиняється в Парижі 1920-х, де зустрічає своїх кумирів — Френсіса Фіцджеральда, Ернеста Гемінгвея та інших митців тієї епохи. Подорож у минуле допомагає Гілу вирішити, чого він хоче в майбутньому.

Midnight in Paris / США / 2011 / режисер — Вуді Аллен / у головних ролях — Оуен Вілсон, Рейчел Макадамс, Маріон Котіяр, Едрієн Броуді / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Чому він у добірці. Основна проблема Гіла полягає в тому, що життя рідко дає нам шанс зупинитися і спокійно відділити важливі речі від другорядних, а то й від взагалі непотрібних. Герою стрічки для цього знадобилася подорож у часі, нам доведеться розвʼязувати це питання без магії, власними силами.

«Курорт»

Про що серіал. Ной та Емма їдуть на мексиканське узбережжя, щоб відсвяткувати 10 років шлюбу. Ной цілком задоволений своїм життям, але Емма вважає, що їхні стосунки перестали розвиватися. Випадково подружжя вплутується в таємничу історію, яка сталася в тому ж готелі 15 років тому. Тоді там зникли молоді туристи Сем і Віолетта.

The Resort / США / 2022 / шоуранер — Енді Сіара / у головних ролях — Вільям Джексон Гарпер, Крістін Міліоті, Луїс Герардо Мендес, Скайлер Джизондо, Нік Офферман / тривалість — 1 сезон (8 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 57% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Чому він у добірці. У серіалу цікавий напружений детективний сюжет, який тримає увагу всі 8 епізодів і приправлений гумором, інколи чорним. Але за ним є історія про стосунки Ноя та Емми, уже далеко не юнаків, які через ці випробування пізнають себе краще, ніж за 10 років спільного життя.

«Острів собак»

Про що фільм. Японія, недалеке майбутнє. Деспотичний мер міста Мегасакі вирішує позбутися всіх собак — як безпритульних, так і домашніх. За його наказом їх перевозять на острів, який є великим сміттєзвалищем. На острів вирушає 12-річний Атарі Кобаяші, щоб знайти свого пса Спотса. Там він зустрічає зграю собак, до якої входять Шеф, Рекс, Кінг, Дюк і Бос. Вони вирішують допомогти хлопчику, хоча для цього доведеться піти проти всієї авторитарної системи Мегасакі.

Isle of Dogs / США, Німеччина / 2018 / режисер — Вес Андерсон / у головних ролях (озвучка) — Едвард Нортон, Скарлетт Йоганссон, Браян Кренстон, Тільда Свінтон / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Чому він у добірці. Як і більшість фільмів Веса Андерсона, «Острів собак» розповідає про речі, які здаються простими. І лише ті, хто жив у скрутні часи, знає, що немає нічого важливішого за ці прості речі — дружбу, відвагу та боротьбу за те, що ти вважаєш правильним.

«Енн»

Про що серіал. Адаптація роману «Енн із Зелених Дахів» 1908 року канадської письменниці Люсі Мод Монтгомері. Метью і Марілла Катберти — брат і сестра, які живуть на фермі «Зелені Дахи», що на сході Канади. У них ніколи не було власних сімей, багато років вони займаються хазяйством, яке залишилося їм від батьків. Катберти вирішують усиновити хлопчика, щоб допомагав на фермі. Але замість хлопця їм з дитячого будинку відправляють 13-річну Енн Ширлі, жваву та кмітливу дівчину. Метью одразу бачить в Енн великий потенціал, але Марілла вважає, що на фермі дівчині робити нічого, і хоче відправити її назад. Тепер Енн треба довести Маріллі та всій окрузі, що вона їм усім потрібна.

Anne with an E / Канада / 2017—2020 / шоуранер — Мойра Воллі-Бекетт / у головних ролях — Емібет Макналті, Джеральдін Джеймс, Р. Г. Томсон / тривалість — 3 сезони (27 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Чому він у добірці. Головна героїня серіалу показує приклад того, що навіть живучи у скрутних умовах, опиняючись у незнайомих і не завжди привітних місцях, можна зберігати віру в цей світ та доводити оточуючим, що їхні упередження щодо тебе хибні.

«Локрична піца»

Про що фільм. 1970-ті, США. Підліток Купер Хоффман із долини Сан-Фернандо в Каліфорнії має безліч ідей, як прийти до успіху. Він ще з дитинства намається побудувати карʼєру актора, але виявляється, що як підліток він вже нецікавий продюсерам. Тоді Купер вирішує створити власну компанію з продажу водяних матраців. Інший бік його життя — нерозділене кохання до Аміни, яка старша за нього на 10 років.

Licorice Pizza / США / 2021 / режисер — Пол Томас Андерсон / у головних ролях — Алана Хаїм, Купер Хоффман, Шон Пенн, Том Вейтс, Бредлі Купер / тривалість — 2 години 13 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 65% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Чому він у добірці. «Локрична піца» — ностальгічний фільм. Для американців це ще й ностальгія за епохою 1970-х у їхній країні, але для всіх інших це ностальгія за часами, коли перше кохання було найбільшою проблемою, усе інше вважалося легким і несуттєвим та було безліч планів на майбутнє.

Бонус: «Друзі»

Ми не проводили соціологічних опитувань, але цілком можливо, що саме «Друзі» поставили абсолютний рекорд за кількістю повторних переглядів у 2022 році. Багато хто рятувався цим серіалом від тривог і неприємних думок. Ми теж. Переказувати його сюжет не треба. Як і дивитися серіал від початку до кінця — можна включити будь-який епізод будь-якого сезону.

Чому він у добірці? Ви й самі знаєте.

Friends / США / 1994—2004 / шоуранери — Марта Кауффман і Девід Крейн / у головних ролях — Девід Швіммер, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Меттью Перрі, Метт Леблан / тривалість — 10 сезонів (236 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,9.

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