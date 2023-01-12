У Громадянській війні в США переміг Південь, Польща досі соціалістична, а Японська імперія та Третій Рейх ведуть холодну війну. «Бабель» зібрав 5 фільмів та 5 серіалів у жанрі альтернативної історії

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Історія не знає умовного способу, у ній немає «якби» — все сталося так, як сталося. А от для літератури та кіно таких кордонів не існує, жанр альтернативної історії в кінематографі досить популярний. Це й екранізації класичних книжок, таких як «Людина у високому замку» Філіпа К. Діка, і повністю оригінальні історії, в яких є соціалістична у 2003 році Польща, а доля одного японського політика впливає на історію всього ХХ століття. «Бабель» рекомендує пʼять серіалів і пʼять кінофільмів, які вразять несподіваними поворотами та змусять замислитися над тим, що було б, якби щось в історії пішло не так.

Серіали

«Заради всього людства»

Голова ракетної програми СРСР Сергій Корольов не помирає у 1966 році, як у реальності, а продовжує працювати. Завдяки йому радянські космонавти висаджуються на Місяці раніше за американців. Цей факт змінює історію космічних перегонів — США намагаються надолужити розрив та починають планувати будівництво бази на Місяці. Те саме робить і Радянський Союз. Космос стає головною ареною протистояння двох держав, що подекуди позитивно впливає на земні події: війна у Вʼєтнамі завершується дуже швидко, а в Афганістані не починається взагалі. Головні герої серіалу — астронавти Ед Болдвін, Ґордо Стівенс, Даніель Пул та їхні колеги з NASA, що опиняються у центрі космічних інтриг.

For All Mankind / США / 2019 / шоуранер — Рональд Д. Мур / у головних ролях — Юель Кіннаман, Майкл Дорман, Вренн Шмідт, Сара Джонс / тривалість — 3 сезони (30 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

«Людина у високому замку»

Адаптація однойменного роману 1962 року американського фантаста Філіпа К. Діка. У всесвіті книги та серіалу історія пішла іншим шляхом після вбивства президента США Франкліна Рузвельта у 1940 році. США не змогли надати підтримку антигітлерівській коаліції, тому Німеччина, Японія та Італія перемогли у війні й поділили світ. Найпотужнішою державою став Рейх — він узяв під контроль майже всю Європу, частину СРСР та Східне узбережжя США. Японія утвердила владу над Азією, Океанією та Західним узбережжям США. Майже всі країни світу так чи інакше підкоряються котрійсь із цих двох держав, лише деякі зберігають суверенітет — Швеція, Португалія, Аргентина. Посередині США та Канади знаходяться «дикі» землі, на які німці та японці вирішили не витрачати ресурсів. Там живуть відносно вільні люди, але немає сучасної економіки та інфраструктури.

У 1962 році старий Гітлер вже дуже хворий. У Рейху починаються інтриги між різними групами впливу, деякі з лідерів країни планують розпочати війну з Японією, яка стала головним конкурентом Німеччини. Японський чиновник у Сан-Франциско Нобусуке Таґомі отримує інформацію про плани нацистів застосувати ядерну зброю. Тим часом долі Джуліани Крейн, її хлопця Френка Фрінка та інформатора гестапо Джо Блейка переплітаються через таємничі кіноплівки, на яких зображені події з альтернативної реальності — там Німеччина програла Другу світову.

The Man in the High Castle / США / 2015—2019 / шоуранер — Френк Спотніц / у головних ролях — Алекса Давалос, Руперт Еванс, Люк Клейнтанк, Ді Джей Кволс, Кері-Хіроюкі Тагава / тривалість — 4 сезони (40 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

«1983»

У 1983 році в соціалістичній Польщі стається серія потужних терористичних атак, внаслідок вибухів гине багато людей. Це змінює політику Радянського Союзу — Перебудова не починається, режим стає жорсткішим і доходить до абсолютного тоталітаризму. В результаті станом на 2003 рік СРСР, як і Польська Народна Республіка, досі існують, «залізна завіса» на місці, Холодна війна триває. У Польщі живе багато мігрантів з Вʼєтнаму, які сформували потужну діаспору. Слідчий Народної міліції Анатоль Янув починає розслідування змови, участники якої планують повалити соціалістичну владу. Тим часом студент-юрист Каєтан Сковрон, батьки якого загинули в терактах 1983 року, отримує від свого наукового керівника документи про ті події й помічає в них багато дивного.

«1983» — перший польський проєкт Netflix. Перші два епізоди зняла польська режисерка Аґнешка Голланд.

1983 / Польща / 2018 / шоуранер — Джошуа Лонг / у головних ролях — Роберт Вєнцкевич, Мацей Мусял, Міхаліна Ольшаньська, Анджей Хира / тривалість — 1 сезон (8 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — немає / рейтинг IMDb — 6,8.

«Змова проти Америки»

Адаптація однойменного роману 2004 року американського письменника Філіпа Рота. На виборах президента США у 1940 році перемагає не Франклін Рузвельт, а авіатор та антисеміт Чарльз Ліндберг. У результаті США підписують договір про нейтралітет з Німеччиною та не допомагають антигітлерівській коаліції. В самих США починаються єврейські погроми, активізуються праворадикальні групи, які відкрито підтримує нова влада. Події показано через історію єврейської сімʼї з Нью-Джерсі — страхового агента Германа Левіна, його дружини Бесс, малого сина Філіпа та старшої доньки Евелін. У Евелін роман з Лайонелом Бенгельсдофром, соратником Ліндберга, який допомагає тому будувати новий режим.

The Plot Against America / США / 2020 / шоуранери — Девід Саймон і Ед Бернс / у головних ролях — Вайнона Райдер, Зої Казан, Морган Спектор, Джон Туртурро / тривалість — 1 сезон (6 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

«Хрестики-нулики»

Адаптація однойменної серії романів англійської письменниці Мелорі Блекмен. У книзі та серіалі африканці приблизно у XIV столітті почали активно колонізувати Європу. Станом на ХХ століття вона розділена між різними імперіями — Африканською, імперією Малі та державою Маврів. Альбіон, до складу якого входять Велика Британія та Ірландія, є самоврядною частиною Африканської імперії, ним управляє маріонетковий премʼєр-міністр. Суспільство Альбіону жорстко розділене за расовою ознакою: усім керують багаті чорні, «хрести», а білі, «нулі», обмежені у правах. Періодично через це білі влаштовують масові заворушення.

Головні герої — Персефона Хедлі, донька заможного чорного політика, та друг її дитинства, білий Каллум Мак-Грегор, який стає одним з перших курсантів військової академії серед «нулів».

Noughts + Crosses / Велика Британія / 2020 / шоуранер — Тобі Вітхаус / у головних ролях — Джек Роуен, Масалі Бадуза, Гелен Бексендейл, Петерсон Джозеф / тривалість — 2 сезони (10 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, 29% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Фільми

«Фатерлянд»

Телевізійна адаптація однойменного роману 1992 року англійського письменника Роберта Гарріса. У світі книги та фільму історія Другої світової війни інакша. Німеччині вдається взяти Сталінград та окупувати всю європейську частину Радянського Союзу. Висадка американських військ у Нормандії в 1944 році завершується невдачею, тому США виходять з війни в Європі, але таки перемагають Японію. Після війни Німеччина та США стають наймогутнішими державами світу, між ними починається холодна війна. Голокост у цій реальності залишається таємницею, влада Рейху ретельно приховує трагедію.

У 1964 році, напередодні святкування 75-річчя Адольфа Гітлера, до Берліну має прибути президент США Джон Кеннеді, щоб домовитися з німцями про співпрацю. Тим часом у Берліні вбивають колишнього чиновника Йозефа Бюлера. За розслідування береться офіцер СС Ксавʼєр Марш, який швидко розуміє, що нитки цієї справи тягнуться до самої верхівки Рейху. У розслідуванні йому допомагає Шарлотта — перша підозрювана у справі.

Міранда Річардсон, яка зіграла Шарлотту, отримала «Золотий глобус» за найкращу жіночу роль у телефільмі. Рутгер Гауер і сама стрічка отримали номінації.

Fatherland / США / 1994 / режисер — Крістофер Менол / у головних ролях — Рутгер Гауер, Міранда Річардсон, Пітер Вон / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 52% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,4.

«КША: Конфедеративні Штати Америки»

Псевдодокументальний фільм про історію Конфедеративних Штатів Америки з 1863 до 2004 року. У Громадянській війні в США переміг Південь — президентом обʼєднаних штатів став Джефферсон Девіс, а Авраам Лінкольн намагався втекти в Канаду, проте його схопили й засудили. В результаті протягом усього ХХ століття у КША зберігалися рабство й расові закони. Америка була в дружніх відносинах з Третім Рейхом, хоча все одно воювала з Японією. Більшість історичних подій, як-от вбивство Джона Кеннеді, Вотергейтський скандал, війни в Афганістані та Перській затоці, все одно відбулися, але трохи не так, як у реальності.

C.S.A.: The Confederate States of America / США / 2004 / режисер — Кевін Вілмотт / у головних ролях — Руперт Паштет, Евамарі Джонсон, Ларрі Петерсон / тривалість — 1 година 29 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, 56% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,4.

«2009: Втрачені спогади»

У 1909 році, під час анексії Кореї Японською імперією корейський націоналіст Ан Чунгин застрелив впливового японського політика Іто Хіробумі. Через це анексія пришвидшилася, а права корейців у імперії звузили. Але за сюжетом фільму охоронець в останній момент рятує Хіробумі, і ця подія змінює історію ХХ століття. В реальності жорстока політика Японії в Кореї призвела до значного руху опору та ненависті місцевих до окупантів. В альтернативному варіанті все навпаки — поміркована та хитра політика Хіробумі призводить до того, що корейці приймають владу японського імператора, і на початок XXI століття Корея досі є частиною Японії. Крім того, під впливом Хіробумі та його політичної групи Японія виступає на боці антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, успішно захоплює багато земель на сході СРСР та в Південній Азії. І стає наддержавою разом із США. А атомну бомбу американці скидають не на Хіросіму й Нагасакі, а на Берлін.

У 2009 році агент японського державного бюро розслідувань Сакамото Масаюкі, який має корейське коріння, розслідує справу терористичної групи «Фурейсендзін», яка досі воює за незалежність Кореї. Він виявляє, що в долю Іто Хіробумі на початку ХХ століття втрутився хтось із майбутнього.

Фільм від початку мав бути адаптацією роману «У пошуках епітафії» 1987 року корейського письменника Бок Ге-іля. Але автор залишився невдоволений змінами у сценарії та вилучив своє імʼя з титрів.

2009 Loseutumemorijeu (2009 로스트메모리즈) / Республіка Корея / 2002 / режисер — Лі Сі-Мен / у головних ролях — Ян Донг-гун, Тору Накамура / тривалість — 2 години 16 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 33% від критиків, 56% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

«Червоний світанок»

Радянський Союз фактично виграє Холодну війну. До середини 1980-х НАТО розпадається, США опиняються в ізоляції. Одночасно в Мексиці відбувається соціалістична революція. Через неврожай в Україні в СРСР починаються голодні бунти, і керівництво Союзу вирішує розвʼязати свої внутрішні проблеми за допомогою війни. Радянсько-кубинські війська починають окупацію США, атакувавши водночас Аляску через протоку, а Техас і Каліфорнію — з Мексики. На Вашингтон скидають ядерну бомбу.

Школяр Джед Екерт, його брат Метт, їхні однокласники Роберт, Денні, Деріл та Аардвак, чию школу зруйнували окупанти, організовують партизанський загін Wolverines та починають боротися проти жорстокого кубинського полковника Белли.

Навесні 2022 року зʼявилися фотографії знищеної російської техніки з написами Wolverines. Це відсилка до фільму, яку залишили українські військові.

Red Dawn / США / 1984 / режисер — Джон Міліус / у головних ролях — Патрік Свейзі, С. Томас Хауелл, Ліа Томпсон, Чарлі Шин / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 52% від критиків, 65% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

«Сто років зла»

Псевдодокументальний фільм, у всесвіті якого Адольф Гітлер (можливо) не покінчив життя самогубством у 1945 році, а таємно перебрався до США. Історик Скуле Андерсон та режисер Ідельфонсо Елізальде вирішують зняти документалку про Адольфа Мюнхенгаузера — людину, надзвичайно схожу на Гітлера. У травні 1945 року Мюнхенгаузера затримали за підозрою, що він може бути Гітлером, але тоді чоловік переконливо довів, що це помилка. І залишився жити в Америці. Що більше Андерсон та Елізальде дізнаються про Мюнхенгаузера, то більше вірять, що перед ними справжній фюрер, який дурить увесь світ. Тим часом у їхнє розслідування починають втручатися таємничі впливові люди.

Фільм вперше показали на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі у 2010 році. Він був у програмах Роттердамського міжнародного кінофестивалю та Міжнародного кінофестивалю Fantasia. Стрічка отримала багато позитивних рецензій від оглядачів IndieWire, Montreal Gazette та багатьох інших видань.

One Hundred Years of Evil / США, Швеція, Німеччина / 2010 / режисери — Ерік Егер і Магнус Олів / у головних ролях — Джон Рекдал, Жорді Алмейда, Олександр Барейс / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 43% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 4,8.

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