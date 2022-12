Канадієць Крістіан Борис планував зібрати для України $500 за допомогою мема Saint Javelin. Натомість зібрав у пʼять тисяч разів більше і не планує зупинятися. Інтервʼю

Тексти

Ангеліна Коткова / «Бабель»

Крістіан Борис — канадієць українського походження. У минулому він журналіст, пʼять років жив і працював в Україні, дописуючи для BBC, Vice News, CBC та інших популярних медіа. У лютому в Торонто, ще до повномасштабного вторгнення, він уважно стежив за новинами з України та вирішив зібрати трохи грошей, щоб підтримати українців, які постраждали від війни на сході. Крістіан і дизайнер Кріс Шоу створили мем — вклали в руки Богородиці американську переносну протитанкову установку Javelin і назвали це Saint Javelin (Свята Джавеліна). Команда планувала зробити 100 стикерів і зібрати $500 для канадської організації Help Us Help, яка допомагає українцям. Натомість після повномасштабного вторгнення зʼявилася повноцінна брендова платформа, а збори на сьогодні перевищили $2,5 мільйона. Кореспондентка «Бабеля» Маша Жартовська зустрілася з Крістіаном на медіаконференції Mixer у польському Жешуві, де він розповідав про проєкт. А «Бабелю» волонтер розповів про майбутню співпрацю з «Укрзалізницею», просування документальних фільмів про війну і про спроби соцмереж обмежити інформацію про Україну.

Недавно ви написали у Twitter, що і він, і Meta вирішили жорстко обмежити контент, повʼязаний з Україною. Охоплення акаунта Saint Javelin у Twitter впало на 50%, а Meta просто видалила SJ з Instagram. Із чим це, на вашу думку, повʼязано?

Я не знаю, чи це політика Facebook, чи щось на кшталт скоординованих скарг росіян проти українських акаунтів, але наш акаунт в Instagram видаляли двічі. Зараз уже все гаразд, його допоміг повернути друг. Схоже, що у Twitter у багатьох інших повʼязаних з Україною акаунтів теж є ця проблема [зниження охоплення]. Думаю, що Twitter намагається знизити кількість контенту про Україну, інакше я не можу пояснити, чому так відбувається.

Крістіан Борис із футболками Saint Javelin. seattletimes.com / «Бабель»

В одному зі своїх інтервʼю ви говорили, що ваші друзі та колеги, яким ви довіряли, попереджали вас про повномасштабне вторгнення. Можете сказати, хто це був?

Люди з Bellingcat. Також я слухав, що говорили американський уряд і президент США Джо Байден.

Представники української влади у своїх публічних і непублічних заявах здебільшого дотримувалися думки, що війни не буде.

Так. І, чесно кажучи, я не розумію, чому вони це робили. Я багато про це думав: коли люди почнуть ставити запитання — чому ви говорили нам, що війни не буде, якщо розвідки надавали вам інформацію? Але попри слова політиків Збройні сили України почали діяти так, ніби знали, що війна буде.

Getty Images / «Бабель»

Вашою початковою метою було зібрати $500, чому саме така сума?

Я просто придумав цифру. Спочатку я хотів зібрати гроші для канадської організації Help Us Help, що працює з українськими сиротами з 1991 року. Я багато разів відвідував їх в Україні та бачив їхню роботу. Із 2014 року вони почали працювати із солдатами, які пережили посттравматичний стресовий розлад, із сімʼями загиблих. Після того як я вперше побачив дітей загиблих солдатів, то вже не міг забути і думав про них, коли починав робити Saint Javelin. У мене не було великої мети, я просто хотів допомогти людям, а потім це переросло в масштабну річ. Тепер ми можемо робити й багато іншого — наприклад, купувати генератори. Минулого місяця купили 158 штук.

Тобто у вас взагалі не було стратегії розвитку і ви не очікували, що мем стане настільки вірусним?

У мене був досвід роботи в електронній комерції, маркетингу, у журналістиці. Я кілька років жив і працював в Україні, але великої стратегії не було. Коли зʼявилися перші результати, я зрозумів, що мені потрібна допомога. Створив волонтерську групу у WhatsApp, ці люди почали допомагати зі створенням вебсайту, пакуванням замовлень тощо. Проєкт швидко набрав обертів, і нам довелося наймати людей.

saintjavelin.com / «Бабель»

Волонтери — це переважно українці чи також і канадійці?

Із самого початку були канадійці, а перші співробітники, яких ми найняли на повну робочу ставку, — українці. У нас шестеро людей живуть в Україні, семеро — у Канаді, один хлопець у Литві.

Тобто загалом над проєктом працюють 14 людей?

Так, 14. Є люди, які працюють повний робочий день, але вони підрядники, а є волонтери.

А особисто для вас це повна зайнятість?

Так, це точно повна зайнятість. Коли я зрозумів, наскільки великим стає проєкт, то вирішив, що єдиний спосіб його зберегти — повністю присвятити себе йому.

Крістіан, ви фактично поєднали образ Богородиці зі зброєю, сама ця ідея — на грані фолу. Вас через це хейтили?

Так. Наприклад, ми робили мурал на вулиці Авіаконструктора Антонова, 13, у Соломʼянському районі Києва, і церква дуже-дуже через це засмутилася. Так, що довелося зафарбувати німб. Люди говорили, що це святотатство й огидно.

Мурал на вулиці Авіаконструктора Антонова, 13, у Соломʼянському районі Києва. Getty Images / «Бабель»

У березні ви почали випускати речі із зображенням Saint Javelin, а де взяли перші кошти, щоб запустити виробництво?

Ось як це працює: ви замовляєте у нас на сайті товар, а інша компанія виготовляє для нас умовну футболку (за ті гроші, що ви сплатили). Тобто від самого початку нам не потрібен був стартовий капітал. Зараз ми почали виробляти речі в Україні — футболки, кепки, шкарпетки — у Харкові, Дніпрі, Львові, Києві. Ми хочемо принаймні 50% продукції виробляти в Україні та плануємо додати нові продукти. Звичайно, ми не Coca-Cola, але так можемо хоч трохи підтримати економіку.

Після масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі в Україні проблеми з електрикою, чи вплинуло це на ваше виробництво?

Так, ми отримали повідомлення від нашого виробника шкарпеток, що у нього можливі перебої з матеріалами. Але наші клієнти дуже цінують, що продукт вироблений в Україні, а не в Китаї чи деінде, тому ми не плануємо перевозити виробництво.

Хто ваші головні клієнти?

Пʼятдесят відсотків — американці, багато американських солдатів. Сорок відсотків продажів припадає на Європейський Союз — багато німців, швейцарців, людей з Великої Британії, країн Балтії, Польщі. Я б сказав, що це країни, які мають певну історію з росією і розуміють, що таке Saint Javelin.

saintjavelin.com / «Бабель»

saintjavelin.com / «Бабель»

У липні ви стали партнерами урядової ініціативи UNITED24, у рамках якої збираєте гроші на «Армію дронів». На цей збір ви віддаєте прибуток від продажів вашої продукції. Зазвичай західні амбасадори збирають кошти на гуманітарні ініціативи, чому ви обрали саме дрони?

Навесні придбати їх просили багато різних військових частин, і багато людей були готові донатити саме на це. Ми вирішили, що можемо надихнути людей взяти участь у такому зборі. Зараз на нашому сайті ми збираємо кошти на генератори, спальні мішки та зимові куртки.

Повномасштабна війна триває девʼять місяців, чи стали люди менше купувати вашу продукцію?

Так, найбільше падіння було влітку, але це нормально для більшості компаній, бо літо — сезон відпусток. Останнім часом все йде добре, ми провели кампанію Winter Is Coming, щоб придбати генератори, одяг та інше. Ми планували витратити мільйон доларів на генератори й одяг до кінця листопада. Поки не вийшло, але ми близькі, думаю, зробимо це до кінця грудня.

Сторінка кампанії Winter Is Coming. saintjavelin.com / «Бабель»

Нещодавно ви були в Україні та зустрічалися з головою «Укрзалізниці» Олександром Камишіним, плануєте співпрацю з УЗ?

Ми будемо спільно виробляти футболки та, думаю, шкарпетки для «Залізної крамниці». Ми саме над цим працюємо, сподіваюся, продукція буде доступна в лютому.

Ви говорили раніше, що працюєте над документальним фільмом про хронологію війни. Що це буде за фільм і де його можна буде побачити?

Ми працювали, але хлопець, який теж над ним працював, пішов із проєкту. Я хотів створити фільм від самого початку [війни], але у нас просто немає ресурсів це зробити. Тому я вважаю, що правильно буде просувати інші документальні фільми. Наприклад, у Мстислава Чернова виходить документальний фільм про те, що вони з Женею Малолєткою бачили в Маріуполі.

Відеооператор Associated Press Мстислав Чернов на базі протиповітряної оборони після російського удару в Маріуполі 24 лютого. washingtonpost.com / «Бабель»

Наостанок — коли закінчиться війна, ви залишите Saint Javelin?

Ми думали про це. Наразі у нас майже 100 тисяч клієнтів, і я б не хотів, щоб це просто закінчилось в один день. У перспективі Saint Javelin міг би працювати заради відродження української економіки. Ми намагаємося створити бренд на кшталт Patagonia.

Ви згадали про Patagonia. Я пригадую, ви говорили, що хочете бути схожими на них або на бренд Supreme. Можливо, від них надходили пропозиції співпраці?

Ні. Ми намагалися звʼязатися з великими компаніями, але це зображення надто образливе для відомих брендів. І, чесно кажучи, американським брендам дуже важко прийняти факт, що ми підтримуємо військових.

Getty Images / «Бабель»

Ми дякуємо всім, хто допомагає Україні боротися і долати важку зиму. Підтримайте «Бабель» і нехай береже вас Saint Javelin: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.