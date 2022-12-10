Що подивитися у вихідні. Похмурий «Піноккіо» від Ґільєрмо дель Торо, нові сезони «Темних матерій» і «Фатального патруля» та аніме у всесвіті Dragon Age

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Netflix

Цього тижня на Netflix та HBO Max вийшло кілька цікавих релізів. Серед них — ляльковий музичний фільм «Піноккіо» від режисера Ґільєрмо дель Торо, заплутаний психологічний детектив «Криві лінії Бога», четвертий сезон супергеройського серіалу «Фатальний патруль», третій сезон фентезі «Темні матерії» та аніме «Dragon Age: Спокута». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Ляльковий музичний фільм «Піноккіо»

Про що фільм. Нова екранізація класичної казки Карло Коллоді про дерев’яну ляльку, що хоче стати живим хлопчиком. Режисер Ґільєрмо дель Торо переніс дію казки в Італію 1930-х, часів фашистського режиму Беніто Муссоліні. І пообіцяв розкрити темний бік сюжету — його прочитання тексту Коллоді буде похмурим. Музику та пісні для фільму написав французький композитор Александр Деспла, володар двох «Оскарів» за музику до стрічок «Готель «Гранд Будапешт» та «Форма води». За «Піноккіо» він уже отримав нагороду Hollywood Music in Media Awards. Раніше цього року вийшла ще одна екранізація «Піноккіо» від Disney+.

Guillermo del Toro's Pinocchio / Netflix / режисери — Ґільєрмо дель Торо та Марк Густафсон / у головних ролях (озвучка) — Грегорі Манн, Юен Мак-Грегор, Крістоф Вальц, Тільда Свінтон / тривалість — 1 година 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що ця версія казки ближча до оригіналу, ніж добрі, більш дитячі екранізації. Але тема фашизму виглядає невиправданою. Оглядач на RogerEbert називає фільм дель Торо вражаючим і дивовижним та каже, що навіть слово «шедевр» тут використати не гріх.

Психологічний трилер «Криві лінії Бога»

Про що фільм. До приватного детектива Еліс Гулд звертається чоловік, чий син несподівано помер у психіатричній лікарні. Щоб розслідувати цю справу, Еліс симулює параною та опиняється в тій самій лікарні як пацієнтка. Так вона може, не привертаючи уваги, розпитувати лікарів та шукати зачіпки. Але тепер і її життя в небезпеці.

God's Crooked Lines / Netflix / режисер — Оріол Паоло / у головних ролях — Барбара Ленні, Едуард Фернандес, Лорето Маулеон / тривалість — 2 години 34 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. LeisureByte вважає, що фільм заскладний, щоб сподобатися всім, але на фанатів детективних історій він справить неабияке враження. Оглядач на Heaven Of Horror сподівається, що тривалість фільму не відлякає потенційних глядачів, бо стрічка варта перегляду.

Анімаційний серіал «Dragon Age: Спокута»

Про що серіал. Адаптація відеоігрової фентезійної франшизи Dragon Age від компанії Bioware. Події тут розгортаються в імперії Тевінтер, яка в іграх серії лише згадувалася, проте відома з книг та коміксів. Група героїв вирушає в дорогу, щоб забрати небезпечний артефакт у зловісного мага. На шляху їх чекають численні небезпеки та зрада, і вони дізнаються про справжню силу артефакту.

Dragon Age: Absolution / Netflix / шоуранер — Майргрід Скотт / у головних ролях (озвучка) — Кімберлі Брукс, Метью Мерсер, Філ Ламарр / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Gamer пише, що серіал починається трохи незграбно, але до кінця сезону розкриває свій потенціал і буде ще ліпшим, якщо Netflix не вирішить його закрити. Gamesradar каже, що серіал не ідеальний, але зважаючи на складність адаптації великої франшизи та необхідність погоджувати кожний крок із BioWare, те, що зробили автори — це диво.

Супергеройський серіал «Фатальний патруль» — четвертий сезон

Про що серіал. Вчений Найлз Колдер намагається захистити планету і вирішує зібрати команду супергероїв. Перша трагічно гине, але він збирає другу. До неї входять Роботмен, Кіборг, Божевільна Джейн, Еластична дівчина та Негативна людина. Усі вони набули надприродних здібностей унаслідок фатальних випадковостей — аварій, містичних і техногенних катастроф. Несхожість на інших зробила їх вигнанцями. До 5 січня 2023 року вийде шість серій четвертого сезону, ще шість з’являться протягом року.

Doom Patrol / HBO Max / шоуранери — Джефф Джонс, Джеремі Карвер / у головних ролях — Діана Герреро, Ейпріл Боулбі, Брендан Фрейзер, Метт Бомер / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. CBR пише, що четвертий сезон поєднує тріумф і трагедію, як це вміє лише Doom Patrol, і приємно знову бачити цей дивовижний ансамбль разом. Оглядач на Cosmic Circus вважає, що серіал не став анітрохи гіршим за всі чотири сезони.

Фентезійний серіал «Темні матерії» — третій сезон

Про що серіал. У його основі однойменна трилогія британського письменника Філіпа Пулмана, що змальовує магічний світ, загалом подібний до нашого. Головна героїня серіалу — 12-річна сирота Ліра Белаква — живе в оксфордському коледжі. Час від часу її провідує опікун, лорд Азріел. Ліра мріє вирушити разом із ним на Північ досліджувати елемент, що може відкрити дорогу в паралельні світи, та натомість опиняється під наглядом загадкової місіс Колтер.

His Dark Materials / HBO / шоуранери — Джейн Трентер і Ден МакКаллох / у головних ролях — Дафні Кін, Рут Вілсон, Джеймс Мак-Евой, Лін-Мануель Міранда / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 88% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Collider вважає, що третій сезон, хоч він і дуже емоційний, спонукає до роздумів і нагадує, чому глядачі та читачі оригіналу так полюбили цю історію. NME пише, що третій сезон вражає так само, як і перший.

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