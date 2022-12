Кирило Буданов зробив розвідку близькою серцю кожного українця. А ми зібрали 11 фільмів про те, як працюють справжні шпигуни (і ніякого Джеймса Бонда)

Three Days of the Condor / 1975 / США / режисер — Сідні Поллак / у головних ролях — Роберт Редфорд, Фей Данавей, Кліфф Робертсон, Макс фон Сюдов / тривалість — 1 година 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.