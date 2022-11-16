«Коли я сказав росіянам, що фотографую комах, вони поржали і відпустили мене». Росія руйнує не тільки інфраструктуру, але й заповідні території. Як українська природа переживає війну — історія

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Дворічанський національний природний парк у Харківській області ― найменший в Україні. Його створили, щоб охороняти ендемічні рослини на крейдяних відкладеннях і рідкісних тварин. Проте відомий він завдяки бабаку Тимку, якого щороку будять для прогнозу на весну. Територія парку закінчується якраз на українсько-російському кордоні, тому він із перших днів вторгнення був окупований. Загалом заповідних територій, які опинилися під окупацією або сильно постраждали від обстрілів, 20 ― це майже чверть усього заповідного фонду України. Журналістка «Бабеля» Оксана Расулова поговорила зі співробітниками Дворічанського парку і з директором Національного заповіднику «Хортиця» та розповідає, як війна руйнує природу України.

Андрій Кобилєв. Дворічанський парк

Андрію Кобилєву 54 роки, він прийшов до Дворічанського парку з МВС. Вийшовши на пенсію, він влаштувався начальником відділу охорони в парку. Два роки тому почав виконувати обовʼязки директора і в цьому статусі залишається досі ― конкурс на посаду так і не провели. Та Андрій про це не думає.

― Я просто очманів, як занурився у природу після МВС! ― із захопленням розповідає він про Дворічанський парк. ― Якось ми у травні їхали машиною та зібрали з бампера комах і частинки рослин, що там застрягли. Порахували ― 88 видів рослин і 66 видів тварин. І це тільки на одній дорозі! А ще пʼять років тому тут знайшли рибу, яку 100 років вважали вимерлою. Про цінність всього парку можна тільки здогадуватися. Він розташований вздовж Осколу ― найчистішої річки сходу країни. Тільки треба все розмінувати.

Двадцять третього лютого Андрій з колегами проїжджав парком за 600 метрів від кордону з росією і не помітив нічого підозрілого. До вторгнення не готувалися ― та й вказівок щодо евакуації від Міндовкілля не було. Лише 24 лютого, коли війська рф перетнули кордон і зайшли на територію парку, Андрію зателефонували з міністерства та запропонували евакуюватися на захід усім працівникам з родинами. Ніхто не зголосився.

За тиждень у парку вже стояли російські блокпости. Ще за два тижні росіяни встановили понтонний міст. Співробітники парку написали заяви на дистанційну роботу, а згодом їх перевели на простій. Усіх, крім охорони.

― Нам не дозволяли, але ми все одно виїжджали в парк, ― говорить Андрій.

Службове авто сховали, а на блокпостах вдавали із себе звичайних цивільних. Не заїжджали на територію парку, а спинялися поруч і слухали, що відбувається ― чи переміщується техніка, чи є військові та постріли, перевіряли, чи справді росіяни полюють у парку. По самому парку пересувалися пішки, остерігаючись гелікоптерів.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

― Парк вузький, тому ми стояли на околиці та прислухалися, що відбувається. Слухали пів години та їхали на наступне місце, ― розповідає Андрій. ― У таких переїздах стикалися з росіянами, але не зізнавалися, що саме ми робили.

Андрій не боявся робити окупантам зауваження, щоб не заходили на природоохоронну зону. Ті спершу казали, що все розуміють і не збираються шкодити, та щойно відчули себе господарями, почали грубіянити у відповідь.

Поступово окупанти створили на захопленій території нові «місцеві органи», але до парку руки у них не доходили аж до кінця літа. Востаннє охоронці заїхали в парк 28 серпня. Наступного дня до Андрія додому приїхали окупанти в масках.

― Забрали мене, вимагали співпрацювати, ― каже чоловік. ― Замотали очі скотчем, стрельнули біля вуха, ударили прикладом. Вивезли на кладовище, сказали, що шукають мені яму ― думав, там і лишуся. Але це ще нічого, легким переляком відбувся ― люди в їхніх камерах вмирали.

Найбільше Андрія гнітило саме очікування, що по нього прийдуть ― все-таки колишній начальник райвідділу поліції. Місцеві колаборанти здавали окупантам списки. А ще лякала відсутність звʼязку ― Андрій не знав, що із синами в Харкові, вони не знали, що з батьками.

― Ми пекли вдома хліб, мали консервацію. Надіялися, що ось-ось нас звільнять наші війська, ― згадує Андрій. ― Щодня літали вертольоти, літаки, усі ці їхні БТРи, БМП, САУ ходили. Із боєприпасами ― по чиєсь життя їздили, гади. Але спершу тих машин було в колонах по 30, потім по 20, по пʼять. А потім вони почали тягати свою розбиту техніку. Нас це радувало.

Андрій не виїжджав з окупації, бо переживав за майно парку і сподівався, що окупація все ж таки не затягнеться надовго. Згодом місцеві колаборанти забрали службове авто, а потім вимагали в Андрія віддати ключі від будівлі адміністрації парку.

― Я сказав: «Хай лобами двері ламають», ― розповідає Андрій. Ключі він не віддав, і того ж вечора вивіз і сховав компʼютери та документи.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Але окупанти все ж поселилися в парку, і вже після цього Андрій вирішив виїхати. Це можна було зробити тільки через росію, але Андрія з дружиною двічі не пропускали, коли дізнавалися, що один син ― слідчий, а другий ― прикордонник. Виїхали тільки 4 вересня.

― А через два дні контрнаступ почався. [Якби знав], терпів би, ― говорить Андрій.

Зараз у парку працює бухгалтерія, науковий відділ опрацьовує зібрані дані, у деокупованому селі лишилися водій та інспектор охорони. Ще двоє працівників ― на окупованій території. Решта виїхали. Також у парку думають, що робити з будівлею, куди влучила ракета. Але це вирішать вже після того, як закінчаться бойові діі та розмінують сам парк. Поки що невідомо, наскільки він постраждав. Місцеві кажуть, що були «прильоти» в ліс, річку, а територію замінували «пелюстками».

― Природа з цими негараздами справиться, ― каже Андрій. ― Звісно, наслідки є: і рибу поглушило, і тварини територію парку покинули. Оцінок щодо втрат ще немає, бо парк повністю поки не звільнили. Там фронт зараз. Оцінювати втрати будемо після розмінування. Спершу ― екологічні стежки, потім туристичні маршрути, місця відпочинку, а потім вже всю територію.

Максим. Дворічанський парк

Максим ― науковий співробітник парку вже три роки. Він вивчав абіотичні середовища ― наприклад, вимірював температуру, вологість, хмарність. Також досліджував поширення видів у парку. Період із квітня до вересня мав бути найбільш насиченим. Окрім звичної програми «Літопис природи», Максим збирався вперше досліджувати паразитичних комах ― розробляв план, виготовляв обладнання. Дослідження він все-таки провів, проте геть не так, як розраховував.

― Двадцять першого лютого ми обстежували ділянку з незаконною вирубкою. Це був мій останній виїзд у парк, ніщо не натякало на серйозність наступних днів, ― говорить Максим.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Після вторгнення Максим вирішив не виїжджати. Каже:

― Росіяни їздили пʼяні на БТРах і танках, влаштовували перегони, стріляли в людей, чавили їх. Як дикуни. Я до останнього не вірив, що таке може бути, але я був шокований.

― Я ходив із фотоапаратом, бо як інакше зафіксувати спостереження? ― продовжує він. ― Коли вони [росіяни] вперше мене зупинили і я сказав, що фотографую комах, вони просто з мене поржали та відпустили.

Удруге теж без проблем відпустили, а втретє вже в самому парку довго перевіряли документи, дізнавалися, чи місцевий, обшукували. Максим боявся ― по-науковому сухо каже, що «стресував», але все одно разом з колегою ходив до парку.

― Не було звʼязку, телебачення, а я йшов на природу і ставало легше, ― говорить Максим. ― Як завжди. То це й дослідження були, і спосіб вийти із зони стресу.

Тільки жалкував, що не може спостерігати за весняним прокиданням парку ― це найцікавіший період. Але за вказівкою Андрія повноцінні дослідження не проводили. Тож найбільше спостережень було за росіянами у природі ― із часом Максим помітив, що їздять вони рідше, а між їхніми рейдами можна просуватися умовно непоміченим.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Та все одно це було небезпечно. Оскільки парк розташований у долині, між пагорбами там низько літали гелікоптери, інколи по 20 вильотів на добу. Травневих хмар над парком майже не було ― лише штучні від літаків.

На початку вересня Дворічну деокупували, і 17 вересня Максим виїхав до Києва. Тепер він опрацьовує зібрані дані про комах і впевнений, що вони, попри зміни в самому парку, є цінними. Також він працює з даними, зібраними в попередні роки ― раніше на їх обробку бракувало часу. Звільнятися з парку Максим не планує.

Максим Остапенко. «Хортиця»

― У нас екологічна культура взагалі погано розвинена, але те, що відбувається в умовах війни, ― це жах космічних масштабів, ― говорить Максим Остапенко, генеральний директор національного заповідника «Хортиця». Із 25 лютого в заповіднику він буває нечасто ― Максим служить у ЗСУ.

«Хортиця» ― історико-культурний заповідник, що підпорядковується Міністерству культури. Проте на його території є природоохоронні обʼєкти, що входять до заказника «Дніпровські пороги». Це природний транзитний пункт для птахів, тварин, нересту риб. Тож у заповіднику є пʼять наукових співробітників, які працюють за природничим напрямом. Також «Хортиця» входить до «Смарагдової мережі» та має філію в Херсонській області, яку лише нещодавно звільнили.

― Ми ― заповідник посеред обласного індустріального гіганту. Диво, як природа збереглася в місті. Напевно, це єдиний приклад в Україні, коли природа в таких умовах продовжує розвиватися за власною логікою, ― каже Максим. ― Але ми фактично у прифронтовому місті.

Зараз заповідник закритий. Із квітня в острів регулярно влучають ракети саме через близькість до ГЕС та інших важливих обʼєктів у Запоріжжі.

Оскільки на Хортиці немає відвідувачів і браконьєрів, тварини, як-от олені та козулі, почуваються більш вільно. Також значно поменшало підпалів і пожеж ― за 8 місяців сталася лише одна через збиту ракету. Однак спецрахунок заповідника, з якого фінансували наукові дослідження, через відсутність туристів порожній, місцева влада коштів на охорону природи зараз теж не виділяє.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Та люди на Хортиці все ж є. Це майже 2 тисячі місцевих мешканців, які вирубують ліс через проблеми з електропостачанням, і військові, котрі пересуваються дорогами острова і збивають тварин. А відсутність зелених переходів ще до війни була однією з проблем острова.

― У нас не було прямих досліджень про те, яку шкоду завдала острову війна. Звісно, вибухи шкодять, ― каже Максим, ― але це точно не порівняти з тим, як страждає природа на полі бойових дій.

Максим пояснює, що шкода від війни зараз проявляється по-різному. Через проблеми з електропостачанням вирубують більше лісів. Будуючи лінії оборони, знищують умовно недоторкані степові ділянки та лісові посадки, які захищали грунти від вивітрювання і пилових бурь. Скиди великої кількості води через активну роботу ГЕС оголюють берегову смугу. Території випалюють, забруднюють важкими металами та фосфорними сполуками, нафтопродуктами. Окрема проблема ― витік нафтопродуктів із підбитої техніки у водойми та у грунт. Наприклад, з одного танку може витекти до пів тонни солярки.

― Я був на другій лінії [оборони] Запорізької області. Наші війська, звісно, думають про те, що це їхня земля і не треба її забруднювати, складають сміття в окремі ями, але це все одно шкодить, ― говорить Максим. ― Але те, що роблять росіяни ― просто жахає. Це тотальні смітники в кожній посадці.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Максим вважає, що всі ці наслідки ― на десятиліття. І хоча головне завдання зараз ― врятувати людей, про природу забувати теж не можна ― ані тепер, ані під час планування відбудови країни.

Що вже відомо про шкоду

Масштаби шкоди від дій рф на природу України ще невідомі. Але вже зрозуміло, що йдеться про шалені цифри — щонайменше про пʼяту частину всіх природоохоронних територій країни. Це майже половина всіх нацпарків і заповідників. Сьогодні 2,9 мільйона гектарів територій «Смарагдової мережі» в зоні ризику, а 16 Рамсарських обʼєктів площею понад 600,000 гектарів під загрозою знищення.

Ще майже 22% лісів, 10% чагарників і 59% степів опинилися в зоні бойових дій або під тимчасовим контролем росіян. Багато цінних територій жодного статусу не мають ― наприклад, заболочені ліси на півночі, степи та приморські екосистеми. Масштаб пошкоджень можна буде оцінити лише після їх деокупації та розмінування. Тому дослідження, які проводили у Дворічанському парку, ― унікальні за своїми умовами, каже експертка Української природоохоронної групи Анастасія Драпалюк. Науковці на окупованих територіях проводять їх рідко.

― Це безцінна інформація, ― говорить вона. ― Зокрема й для міжнародних судів, де можна буде доводити злочин екоциду росіян.

У Держекоінспекції розробили методику розрахунку негативного впливу рф на природу України. За нею можна припустити, що шкоду завдали важкі метали, що потрапили у грунт і воду через обстріли, постраждала рослинна різноманітність, річки. Лісові пожежі, що сталися через обстріли, знищили десятки тисяч гектарів ― на окупованих територіях їх ніхто не гасив. Кожен третій гектар ― заповідна територія.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

― Але війна впливає і на території, що не були окуповані, ― пояснює Анастасія. ― Наприклад, в Одеській області море виносить на берег російські міни. Або ж коли ЗСУ створюють лінію оборони. Також зросло антропогенне навантаження на природу західних областей через те, що там більше переселенців. До того ж у деяких природоохоронних територіях створювали центри допомоги переселенцям, які прийняли приблизно 60 тисяч людей. Та й самих природоохоронців на окупованих територіях викрадають, примушують до співпраці, створюють окупаційні «адміністрації» парків. Але я майже не чула про випадки колабораціонізму серед нашої спільноти.

Насамкінець Анастасія розповідає історію, яка, на перший погляд, не має стосунку до теми. Виявляється, в усьому світі є назва «національні парки». Але в Україні в 1990-х розробники законів вимагали додати ще слово «природні», щоб назва не викликала надто патріотичних асоціацій.

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