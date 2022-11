Як австралійці билися в Галліполі, американці пережили облогу в Аргонському лісі, а латвійці опинилися між двох вогнів. «Бабель» зібрав 11 фільмів про Першу світову, які варто подивитися (після «На Західному фронті без змін»)

They Shall Not Grow Old / 2018 / Велика Британія, Нова Зеландія/ режисер — Пітер Джексон / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 99% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.