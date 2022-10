Німий фільм про Ктулху, класика фолк-горору, метаслешер та горор-детективи. «Бабель» переборов страх і зібрав 10 фільмів жахів до Геловіну (частину з них ви точно не бачили)

In the Mouth of Madness / 1994 / New Line Cinema / режисер — Джон Карпентер / у головних ролях — Сем Нілл, Джулі Кармен, Юрген Прохнов / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.