Що подивитися у вихідні. Екранізація роману «Шантарам» із Чарлі Ханнемом, трилер «Наглядач» від Раяна Мерфі та приквел серіалу «Надприродне»

Цього тижня на Netflix, Apple TV+, Disney+ і The CW вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — серіал «Вінчестери», що є приквелом популярного серіалу «Надприродне», серіал «Шантарам» із Чарлі Ханнемом, мінісеріал «Наглядач», заснований на реальних загадкових подіях, і комедія «Розалін» за мотивами «Ромео і Джульєтти» Вільяма Шекспіра. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Містичний серіал «Вінчестери»

Про що серіал. Приквел серіалу «Надприродне». Дін Вінчестер, роль якого знову виконує Дженсен Еклз, розповідає історію своїх батьків Джона та Мері. У 1972 році Джон Вінчестер повертається з війни у Вʼєтнамі до свого рідного Канзасу. Там він зустрічає Мері та потрапляє у вир загадкових подій, дізнається про існування надприродного і вбиває свого першого демона. Джон отримує лист від свого батька Генрі, який стає стартовою точкою обох серіалів.

The Winchesters / The CW / шоуранер — Роббі Томпсон / у головних ролях — Дженсен Еклз, Дрейк Роджер, Б’янка Кайліч, Мег Доннеллі / тривалість — 13 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Daily Beast критикує персонажів Джона і Мері та каже, що як головні герої вони сильно не дотягують до Діна й Сема в оригінальному серіалі. Variety вважає, що повернутися у світ Вінчестерів все-таки дуже комфортно, а серіал має великий потенціал.

Пригодницький серіал «Шантарам»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману австралійського письменника Грегорі Девіда Робертса. 1980-ті, головний герой Дейл тікає з вʼязниці в Австралії та з фальшивим паспортом їде до Індії. Він представляється як Ліндсей Форд і заводить багато знайомств у Бомбеї, придумує кілька схем збагачення, бере участь у різних махінаціях разом з місцевим криміналітетом. І поступово дедалі більше дізнається про Індію та її культуру.

Shantaram / Apple TV+ / шоуранери — Ерік Воррен Сінгер і Стів Лайтфут / у головних ролях — Чарлі Ханнем, Річард Роксбург, Олександр Сіддіг / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 55% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що серіал поки виглядає як непоганий трилер, однак більшість пригод тільки обіцяє, але не показує. The Hollywood Reporter називає його добре зіграним і спродюсованим, проте недостатньо продуманим і цілісним.

Мінісеріал-трилер «Наглядач»

Про що серіал. Сімʼя Бреннок — Дін, Нора і двоє дітей — переїжджає до великого будинку своєї мрії в Нью-Джерсі. Але атмосфера в передмісті виявляється не такою, як вони очікували: сусіди поводяться дивно, слідкують за тим, що відбувається в домі Бренноків і не дуже хочуть спілкуватися. Одного разу Дін і Нора отримують анонімний лист від Наглядача — незнайомця, який стверджує, що постійно стежить за ними. Дін винаймає приватного детектива, щоб розібратися в ситуації. А Нора починає підозрювати, що лист написав сам Дін. Мінісеріал заснований на реальних подіях, які відбувалися у Вестфілді (Нью-Джерсі) у 2014 році.

The Watcher / Netflix / шоуранери — Раян Мерфі та Ян Бреннан / у головних ролях — Наомі Воттс, Боббі Каннавале, Дженніфер Кулідж / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 66% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert пише, що серіалу варто було сконцентруватися на одній ідеї, натомість шоуранери перевантажили його непотрібними елементами. Variety вважає, що серіал має чотирьох гарних персонажів — подружжя Бренноків, детектива та рієлтора, і безліч пласких.

Романтична комедія «Розалін»

Про що фільм. Екранізація роману When You Were Mine 2012 року американської письменниці Ребекки Серл, який, своєю чергою, заснований на пʼєсі «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра. Відому історію кохання цього разу розповідають з точку зору кузини Джульєтти — Розалін. Вона теж була закохана в Ромео, а він проводив із нею час, але потім обрав Джульєтту. Розалін починає свою боротьбу, щоб повернути Ромео.

Rosaline / Disney+ / режисерка — Карен Мейн / у головних ролях — Кейтлін Дівер, Ізабела Монер, Кайл Аллен / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що ця стрічка навряд стане однією з класичних шекспірівських екранізацій, але точно подарує глядачам багато гарних емоцій. Variety хвалить фільм, однак вважає, що йому б не завадило більше непристойності — якщо вже модернізувати класику, то можна зайти й трохи далі.

