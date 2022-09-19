«Нас зажали плотно, не знаю, доживем ли до завтра». «Бабель» публікує уривки з щоденника ймовірно мертвого окупанта ― російського сержанта Володимира Бахарева, який захоплював Маріуполь

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Getty Images / «Бабель»

Наприкінці червня військові 53 бригади ЗСУ звільнили село Павлівка Волноваського району Донецької області. Там вони знайшли в бліндажах окупантів щоденник одного з них. Найімовірніше, його автор — сержант Володимир Бахарев, і дуже ймовірно, що він вже мертвий. У щоденнику росіянин описував, як він разом з іншими окупантами захоплював Маріуполь, як їх обстрілювали ЗСУ та як росіяни мародерствували в місті. А ще він так і не встиг відправити дружині лист, де скаржився, що їх «щільно зажали», та сумнівався, чи доживе до наступного дня. Щоденник журналістці Камілі Грабчук передав офіцер ЗСУ Андрій Міхейченко. Ми публікуємо його мовою оригіналу без редагування як свідчення воєнних злочинів росіян.

09.03.2022

Неудачный штурм г. Мариуполя

Ехали два дня, перешли границу укропии ночью. Когда встали, были уже недалеко от города Мариуполя. Поступила команда приготовиться. Сердце застучало быстрее, волнение нахлынуло волной. Успокаивал себя как мог. На лицах пацанов видел те же эмоции. И вот началось…

Выскочили, заняли позиции, начали движение. Поначалу все было хорошо, пока не прилетело первое приветствие от ВСУ. Минометом взорвали БТР, благо Волк и Ибр успели выскочить. Попало и нашему 23, попали в бк, но все обошлось. Полетели пули, пару пролетело над головой, слышал свист. Немного опешил, но собрался. Осколками ранило Келда по ногам. Пулевые попали Александру Дмитриевичу. Ранило брата Алана, но все по легкому. Прижались к бугру, не давали высунуть голову. Пришлось отступить.

10.03.2022

г. Мариуполь. Заход и первые эмоции

Встали рано, было еще темно. Погрузились, сказали будет повторный штурм, но на самом деле не очень то и хотелось, но что делать.

Військовослужбовці російських військ вантажать боєприпаси в бронетехніку під час боїв у Маріуполі reuters.com / «Бабель»

Поехали, приготовились. Вышли, шел снег, взяли немного вправо от того места, где были вчера. Шли долго, продвигаясь вглубь. Появились первые дома, поджались к забору, собирались двигаться вглубь, как по нам прицельно точно начал работать миномет. Зацепил Мумина и Савицкого. Мумину разрезал штанину, видел 2 осколка, позвали дока, перемотали. Здоровья пацанам.

Настало время заходить. Пошли за БТРами. Миномет бомбит, страшно попасть под него. Чувство волнения.

11.03.2022

Штурм больницы

Встали рано. Погода оставляет желать лучшего. С 6 утра начали бомбить минометы, после каждого раза вздрагиваешь.

Первый раз встретились с СПНом из Прохладного и с их командиром Агрономом.

Ближе к обеду поставили на позицию прикрывать наших и СПН со снайпером Амиром. Пообщались, попили чай, хороший парень. Наши взяли больницу, поймали в плен хохла, увезли на допрос. С Владом нашли комнату с целыми окнами и электричеством. Нашли дуйчик, нагнали температуру. Первый раз за последнее время поспали в тепле. С едой также туго, искали по больнице хоть что-то. Нашли банку джема, печенье и изюм. Немного отдохнули. Также сидели на посту. Прибыли люди в подвал из горевшего дома напротив. В их глазах я видел отчаяние.

В этот момент я задумался, что будет с этими людьми дальше. Их же народ, их же войска бомбили свой мирняк. Но мы тоже же причастны к этому, хоть и косвенно. Мыслей много, голова не может их сформулировать достаточно четко. Но все это похоже на страшный сон. Пора отдыхать.

12.03.2022

Поликлиника

Утром поступила команда двигаться вперед. Разделили нас по группам. Нас Каскад отправил с Владом на угол здания, на прикрытие. И тут началось то, что могло поставить точку на моей жизни. Нас начали засыпать минометом. Насчитал штук 12, 8 закинули в диаметре 20 метров, и закинули прямо за шиворот. Засыпало осколками, свист был адский, думал, что каждый взрыв будет последним. Владу пробило всю одежду, но благо до тела не дошел осколок. Наших тоже чуть не накрыло.

Обстрел прошел, нас отвели назад. Зашли в поликлинику, закрепились. Была внутри Аптека.

Не думал, что буду это делать, но пришлось ее вскрыть, ведь с медициной было тоже туго. Лишнего не взял, брал только то, что потерял. (Аптечка отвалилась, все потерял).

В подвале было 2 мужчины и женщин с маленькой девочкой. Дал ей пюре и повидло, пусть порадуется.

Ночь была спокойная, нашли теплое место в подвале, выставили дежурство. Без фонариков по темноте тяжеловато. Лег отдыхать, очень скучаю по дому.

13.03.2022

Первые дома

Утро было обычным под кананаду минометов. Подтянулись все наши, собирались двигаться дальше. Каскад забрал нас с Владом на прикрытие, хорошо сработались вместе.

Чоловік проходить біля знищеного танка Т72 у руїнах центру Маріуполя. reuters.com / «Бабель»

Полностью вынесенные магазины под ноль, торговые центры полностью пустые, взорванные банкоматы. Ужасная картина.

Сказали, что рядом катается укроповская 80-ка, ждали ее, чтобы щелкнуть с РПГ.

Вошли в первый жилой район, за ним была школа, где сидело до 30 ВСУ. Работали аккуратно.

Пока наши прочесывали подъезды, досматривали людей, мы решили попытать удачу пройтись по продуктовым и не прогадали.

14.03.2022

Школа

Выдвинулись на разминирование и закрепление школы. Стояла старая 80-ка, оказалась на ходу — забрали себе.

Сидели в школе, наблюдали за движением спецназа, прикрывали ребят. В подвале школы нашли много интересного украинского быта. Темную флисовую кофту, противогаз, хорошие перчатки.

Парни ходили по квартирам и выносили большие суммы, мародерство во всей красе. Кто-то берет только нужное, кто-то берет все, начиная от старых нерабочих телефонов, заканчивая плазменными телевизорами и компьютерами. Командир дал задание на закрепление в квартиру. Начал осмотр, нашел два телефона, но не взял, незачем, взял только пульсометр, т.к давно хотел.

Getty Images / «Бабель»

Завесили окна, нашли баночку солений и бутылку ликера. Решили выпить, пообщались, посмеялись, отвлеклись от всего этого. К взрывам постепенно привык, но без них намного лучше.

Лег отдыхать, сейчас бы обнять свою девочку и лежать в теплой кровати, а не в холодной украинской квартире. Но спасибо и на этом, всех люблю и скучаю.

Нашли вплоть до конфет все, чего не хватало, радовались как дети. Наши двигались на школу. Обманом заставили бежать хохлов, сказав, что нас тут 150 человек и им не выбраться.

Повели людей с подвалов. Решили устроить маленькую гуманитарку, раздавали сладости детям. Было очень приятно слышать слова благодарности от людей, хотя понимали, что отчасти мы в этом тоже виноваты.

Нашел на весь взвод термосы и термокружки, нашел носки, что сейчас очень ценно.

Тіло мирного жителя неподалік від комбінату «Азовсталь» у Маріуполі. Getty Images / «Бабель»

Закрепились в квартире отчасти жилого дома. Переоделись в чистую одежду, приняли душ из влажных салфеток. Нашли радиоприемник, послушали, что происходит в мире, послушали музыку и легли спать. Тяжело засыпать со всеми этими мыслями.

Лист дружині

Дорогая моя жена. Пишу тебе это письмо, не зная, как будет проходить следующее время. Нас зажали плотно, не знаю, доживем ли до завтра и встретим ли завтрашний рассвет.

Знай, всегда помни и не забывай, что я всем сердцем люблю тебя. Я понимаю и знаю, что веду себя иногда как скотина и всегда это терзает мне душу. Посещают мысли, что я что-то упустил, не успел. Понимаю, что я может не лучший твой выбор, но могу с полной уверенностью сказать тебе, что я ни на секунду не задумывался о том, что я с этим выбором ошибся. Ты самое светлое в моей жизни. Только мысли о тебе греют мою душу, питают мое сердце, не дают упасть духом. Просыпаюсь с мыслями о тебе, вспоминаю лучшие моменты и улыбаюсь, становится легче.

Я обещаю тебе, что совсем скоро буду слышать знакомое «я хочу на ручки» и ощущать твои поцелуи.

Дождись меня и я вернусь, обязательно вернусь. Твой любимый муж.

Главный сержант Бахарев Владимир Сергеевич, Украина, Мариуполь.

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