Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Оповіді служниці», завершення серіалу «Атланта» та довгоочікуване аніме у всесвіті Cyberpunk 2077

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Hulu та FX вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — пʼятий та передостанній сезон «Оповіді служниці», фінальний сезон драмеді «Атланта», анімаційний серіал «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю» від творців Cyberpunk 2077 і чорна комедія «Зробімо помсту». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Антиутопічний серіал «Оповідь служниці» — пʼятий сезон

Про що серіал. Серіал заснований на однойменному романі 1985 року канадської письменниці Маргарет Етвуд. У майбутньому США розпалися після Другої громадянської війни. Частину території колишніх Штатів займає Республіка Галаад — теократична держава, якою правлять християнські фундаменталісти. У Галааді заборонена більшість видів мистецтва, немає театрів та інших публічних місць. Атеїстів, гомосексуалів і всіх, чию поведінку можуть сприйняти як аморальну, страчують. Через погану екологію народити может лише одна жінка зі ста. Із таких жінок роблять «служниць», чия єдина функція — народжувати дітей офіцерам і чиновникам. Перший сезон приніс серіалу вісім нагород «Еммі». Наступний — шостий — буде останнім.

The Handmaid`s Tale / Hulu / шоуранер — Брюс Міллер / у головних ролях — Елізабет Мосс, Джозеф Файнс, Івонн Страховскі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. CNN пише, що серіал не втратив актуальності, але помітно, що найкращі дні вже позаду. IGN вважає, що він ухиляється від динаміки на догоду розміреному реалізму. Це непогано, але темп перших двох сезонів відновити вже не вдасться.

Драмеді-серіал «Атланта» — четвертий сезон

Про що серіал. Молодий чоловік Ерн з Атланти випустився з університету, але не може знайти себе. У нього немає постійної роботи, грошей та власного житла, тож він мусить жити у батьків. Його дівчина Ванесса не хоче більше мати з Ерном справ, хоча у них є спільна донька Лотті. Тим часом двоюрідний брат Ерна Альфред набуває популярності як репер під псевдонімом Paper Boi. Ерн просить брата взяти його менеджером, але їхні стосунки тільки сильніше заплутуються. Центральний мотив серіалу — життєве протистояння між Ерном і Альфредом, хоча багатосерійних сюжетних арок у ньому немає. Це, швидше, збірка коротких історій. Автор ідеї, сценарист і виконавець головної ролі — актор, письменник і музикант Дональд Гловер, відомий як Childish Gambino. Четвертий сезон серіалу буде останнім.

Atlanta / FX / шоуранер — Дональд Гловер / у головних ролях — Дональд Гловер, Браян Тайрі Генрі, Лейкіт Стенфілд, Зазі Бітц / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. IndieWire каже, що перші епізоди нового сезону поставили багато цікавих питань, тож треба дивитися далі й чекати відповідей. The Hollywood Reporter пише, що якщо вам подобаються перші три сезони, то й четвертий не розчарує.

Анімаційний серіал «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю»

Про що серіал. Анімаційний серіал у всесвіті настільної рольової гри Cyberpunk, який створила студія CD Projekt RED — автори відеогри Cyberpunk 2077. Молодий хлопець Девід живе у злиднях у маленькій квартирі разом з мамою. Він мріє про нові кіберімпланти, щоб стати найманцем і багато заробляти. Раптова зустріч із незнайомкою дарує йому такий шанс. Але Найт-сіті — небезпечне місто, де ті, хто високо піднявся, можуть швидко та боляче впасти.

Cyberpunk: Edgerunners / Netflix / шоуранер — Рафаль Джакі / у головних ролях (озвучка англійської версії) — Зак Агілар, Емі Ло, Джанкарло Еспозіто / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 97% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. IGN пише, що серіал чудово розширює світ Cyberpunk 2077. І якщо вам сподобаються ігри та серіал, то варто й у настолку зіграти. Forbes відмічає приголомшливу анімацію та дизайн персонажів.

Чорна комедія «Зробімо помсту»

Про що фільм. Шкільне життя двох старшокласниць Дреа та Елеанори не склалося — інші школярі постійно з них знущаються. Інтимне відео Дреа, яке призначалося для її хлопця Макса, бачить вся школа. А Елеанору травлять за те, що вона буцімто лесбійка та намагалася поцілувати дівчину. На тлі цих подій дівчата починають дружити. А потім вирішують помститися одна за одну: Дреа розбереться з тими, хто ображав Елеанору, а Елеанора — навпаки, щоб ніхто не здогадався. В основі історії — класичний сюжет «Незнайомців у потягу» Альфреда Гічкока про «вбивство навхрест», коли люди домовляються скоїти злочин одне за одного.

Do Revenge / Netflix / режисерка — Дженніфер Кейтін Робінсон / у головних ролях — Каміла Мендес, Майя Хоук, Остін Абрамс / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що сюжет доволі банальний, проте гарна режисура та яскравий візуальний стиль несподівано роблять цей фільм одним з найкрасивіших продуктів Netflix. Polygon попереджає, що у фільмі є кілька безглуздих сцен, які його помітно затягують.

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