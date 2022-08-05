Росію не беруть у FIFA 2023, на кіберзмагання та навіть у транспортні симулятори. Розповідаємо, як країну-агресора кенселять у світі геймінгу

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З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну російські геймери опинилися під санкціями. Видавці, серед яких і найбільші — Ubisoft, Electronic Arts, Take-Two Interactive, Sony, Nintendo — припинили продавати свої ігри в росії. А магазини Steam, GOG і Epic Games перестали приймати від росіян платежі. Ці обмеження можна обійти, врешті-решт у російських геймерів залишається варіант взагалі не купувати ігри офіційно, а користуватися послугами піратів. Але глобальні санкції проти росії призвели до того, що у сфері геймінгу змінюється ставлення до росії. Розробники прибирають згадки про неї зі своїх ігор або відмовляються від російської локалізації та озвучки, а організатори кіберспортивних змагань забороняють командам з рф брати в них участь. «Бабель» розповідає, як російські геймери та кіберспортсмени дедалі частіше стикаються з неофіційними санкціями, які неможливо обійти.

Росії немає у FIFA 2022 і не буде у FIFA 2023

Футбольний симулятор FIFA 2022 вийшов іще в жовтні 2021 року, до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Пограти за російську збірну чи команди тоді було можна. Але у квітні 2022 року видавець гри, компанія EA Sports, вирішила прибрати російські команди з FIFA 2022, FIFA Online і FIFA Mobile. Пояснили вони це просто — у березні УЄФА відсторонила росіян від реальних змагань, а отже вони не потрібні в ігровій версії. Крім того, компанія відсторонила росіян від своїх кіберспортивних змагань. До речі, FIFA 2022 стала першою грою серії, у якій з’явилася збірна України.

У липні 2022 року EA Sports повідомили, що росіян не буде й у FIFA 2023, вихід якої запланували на вересень. Зате у грі зʼявляться дві ліги жіночого футболу.

FIFA 2022

Росіян не виганяють з кіберспорту повністю, але пильно за ними стежать

Російські кіберспортсмени і далі беруть участь у різних змаганнях, але потрапили під санкції. Командам доводиться виступати під новими назвами. Причина в тому, що відомі команди входять до різних кіберспортивних холдингів, які належать великими російським компаніям.

Gambit Esports з 2018 належить компанії МТС, а ESforce — Mail.ru Group. Тому кіберспортсмени опинилися під санкціями разом із власниками своїх брендів. Багато організаторів турнірів заборонили виступати російським командам. Викручуються вони по-різному. Gambit Esports розпродали більшість своїх команд іноземним холдингам. А відома російська команда Virtus.pro змушена виступати під новою емблемою та назвою Outsiders.

Організатори змагань пильно стежать за росіянами. Наприклад, у травні Outsiders дискваліфікували з турніру з Dota 2 — DPC EEU Tour 2. Гравець команди Іван Pure Москаленко намалював на ігровій карті символ Z, що помітив український коментатор змагань Дмитро Droog Чумаченко. Москаленко намагався виправдатися, що насправді не мав на увазі російський символ війни, але його команду все одно вигнали з турніру. Після цього холдинг ESforce звільнив самого Москаленка, тренера команди Анатолія boolk Іванова та генерального менеджера Сергія Гламазду.

На цьому негаразди Virtus.pro не закінчилися. Компанія Riot Games заборонила команді виступати на турнірах у дисципліні League of Legends: Wild Rift навіть під іншими назвами. Тож команди в цій грі росіяни більше не мають. Крім того, Riot Games взагалі скасували два турніри в Східній Європі — Континентальну Лігу із League of Legends та Регіональну Лігу із Valorant.

Розробники поступово відмовляються від російських локалізацій

У березні українська компанія GSC Game World заявила, що в їхній майбутній грі S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl взагалі не буде російської озвучки. Перед тим вони змінили назву з російської транслітерації ChErnobyl на українську — ChOrnobyl. Продаватися в росії гра теж не буде.

Для української компаній це цілком логічний крок. Але поступово до ініціативи почали приєднуватися й західні. Польська компанія CD Projekt RED вирішила не робити російської озвучки для майбутніх сюжетних DLC до своєї гри Cyberpunk 2077. Про це написала актриса Юлія Горохова, яка працювала над озвучкою основної гри.

Згодом німецька студія Rockfish Games скасувала російську локалізацію космічного симулятора Everspace 2. Поки що не планують російську версію гри Hogwarts Legacy від Warner Bros. Games. Така ж ситуація і з іншими іграми Warner Bros. — Gotham Knights та Suicide Squad: Kill the Justice League. Не буде й російської локалізації MMORPG New World від Amazon Games, хоча до повномасштабного вторгнення її планували.

Деякі компанії просто прибирають з ігор згадки про росію

Словацька компанія Pixel Federation, яка розробляє залізничний симулятор Trainstation 2, заявила, що замінить один із географічних регіонів, доступних у грі. Була росія, тепер Фінляндія.

Компанія Ubisoft видалила з опису персонажів шутеру Tom Clancyʼs Rainbow Six Siege біографії всіх героїв, пов’язаних із росією та білоруссю. Тепер це просто оперативники та спецпризначенці без імен та біографій, лише з позивними.

Влітку 2022 року мало вийте нове DLC до гри Euro Truck Simulator 2 — симулятора водія-далекобійника від чеської компанії SCS Software. Доповнення мало назву Heart of Russia, у грі мала з’явитися можливість проїхатися російськими дорогами. Але розробники скасували вихід доповнення. Вони заявили, що до кінця його розробки залишалося 4—6 тижнів. Проте SCS Software вирішили, що таке DLC під час війни буде недоречним. Замість Heart of Russia вони анонсували West Balkans — нові карти в Південній Європі.

На російське вторгнення відреагували не лише розробники ігор, а й організатори деяких ігрових івентів. У березні в Сан-Франциско відбулася щорічна конференція Game Developers Conference (GDC), яка проходить від 1988 року. Але розробники з росії в останній момент виявили, що їхні запрошення на конференцію скасовані. Гроші за авіаквитки GDC повернули.

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